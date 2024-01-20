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В Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный" - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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В Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"
В Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный" - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"
О трагедии фашистского концлагеря "Красный", действующего во время Великой Отечественной войны на территории Симферопольского района в Крыму, снимут... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-20T08:13
2024-01-19T22:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. О трагедии фашистского концлагеря "Красный", действующего во время Великой Отечественной войны на территории Симферопольского района в Крыму, снимут полнометражный художественный фильм. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал генеральный продюсер "Центра развития киноиндустрии имени Кира Булычева" Дмитрий Белосохов.По словам московского продюсера, об истории концлагеря он узнал от главы комитета Госсовета Республики по информационной политике, информационным технологиям и связи Ивана Манучарова. А разговор с заместителем председателя Госсовета Республики Крым, кандидатом исторических наук Владимиром Бобковым позволил определить отправную точку будущей ленты.В настоящий момент идет работа над сценарием, актерский состав ленты пока не определен. По словам Белосохова, фильм предполагается снять за счет средств государственного гранта.Дмитрий Белосохов заверил, что это не единственный проект, рассказывающий о героической истории полуострова, который он бы хотел воплотить. Ему также интересна история защитников каменоломен Аджимушкая, о которых он впервые узнал школьником младших классов и которые очень его впечатлили. Эту историю он хочет связать с историей жизни одного из героев Аджимушкайских каменоломен, пионера Володи Дубинина.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ рассекретила новые архивы о казнях крымчан в концлагере "Красный"Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателейВ Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер
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В Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"

В Крыму готовятся к съемкам художественного кино о трагедии концлагеря "Красный"

08:13 20.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал Концлагерь Красный
Мемориал Концлагерь Красный - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. О трагедии фашистского концлагеря "Красный", действующего во время Великой Отечественной войны на территории Симферопольского района в Крыму, снимут полнометражный художественный фильм. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал генеральный продюсер "Центра развития киноиндустрии имени Кира Булычева" Дмитрий Белосохов.
По словам московского продюсера, об истории концлагеря он узнал от главы комитета Госсовета Республики по информационной политике, информационным технологиям и связи Ивана Манучарова. А разговор с заместителем председателя Госсовета Республики Крым, кандидатом исторических наук Владимиром Бобковым позволил определить отправную точку будущей ленты.
"Он рассказал мне один эпизод про одного человека, который там был. Он потом участвовал в расследовании зверств фашистов в 1971-1972 годов и был обвинен. Таким образом, мы нашли драматургические завязки, через которые можно рассказать историю всех крымских лагерей", - сказал Белосохов корреспонденту РИА Новости Крым.
В настоящий момент идет работа над сценарием, актерский состав ленты пока не определен. По словам Белосохова, фильм предполагается снять за счет средств государственного гранта.
Дмитрий Белосохов заверил, что это не единственный проект, рассказывающий о героической истории полуострова, который он бы хотел воплотить. Ему также интересна история защитников каменоломен Аджимушкая, о которых он впервые узнал школьником младших классов и которые очень его впечатлили. Эту историю он хочет связать с историей жизни одного из героев Аджимушкайских каменоломен, пионера Володи Дубинина.
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