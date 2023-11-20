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Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей
Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей
Крым сыграл особую роль в осмыслении масштабов трагедии, связанной с преступлениями фашистской Германии на территории Советского Союза, и внес свой трагический... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T20:37
2023-11-20T20:37
владимир бобков
нюрнбергский процесс
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Крым сыграл особую роль в осмыслении масштабов трагедии, связанной с преступлениями фашистской Германии на территории Советского Союза, и внес свой трагический вклад в формирование обвинений для нацистов-карателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил историк, замглавы Госсовета РК Владимир Бобков. По его словам, полуостров "сыграл особую роль в осмыслении того, с чем столкнулась советская страна в 1941 году". Понимание того, что успели претерпеть здесь люди, пришло после временного освобождения от захватчиков Керченского полуострова уже в январе 1942 года. "Молниеносная операция – Керченский полуостров освобожден, и первая страшнейшая находка – Багеровский ров. Поначалу свидетели не могли понять, что они обнаружили. Ведь в этом рву лежали дети, гражданские лица – мужчины, женщины, старики. До этого слухи были, и, конечно же, разведка предоставляла данные, что происходят страшнейшие казни еврейского населения и что все, кто был уличен в прямой активной связи с партийными структурами, также подвергаются уничтожению. Но это было одно из первых массовых свидетельств", – рассказал Бобков.По словам историка, именно тогда у советской власти стало формироваться особое отношение к осмыслению злодеяний нацистов для последующего наказания виновных –их стали скрупулезно документировать. По его словам, сам он непосредственно работал с документами двух комиссий – по Крыму и Запорожской области, которая была освобождена чуть ранее, особенно ее прилегающие территории. Он уточнил, что львиная доля уничтоженных в Крыму людей – две трети – приходится на гражданских лиц.Именно эти цифры, по его словам, позволили экспертам летом 2022 года инициировать в Верховном суде Крыма рассмотрение дела о признании политики нацистских оккупационных властей на территории Крыма в 1941 – 1944 годах геноцидом советского народа. "Подчеркну – советского. Без разделения по этническому, религиозному или иному признаку. Это было решение о большой исторической справедливости. При этом сегодня мы, историки, понимаем, что цифра 219 тысяч является далеко не исчерпывающей, и нам еще много предстоит поработать", – сказал Бобков.Он добавил, что, хотя возможность общаться с живыми свидетелями того трагического периода сегодня практически утрачена, накопленная документальная база, которая предоставляется из ведомственных архивов и постоянно расширяется, открывает для специалистов все новые и новые направления для поиска и исследований.СправкаБагеровский противотанковый ров находился в Ленинском районе Керчи. В ноябре –декабре 1941 года нацисты расстреляли здесь около 7 тысяч человек, в основном евреев. Материалы советской комиссии по расследованию преступлений фашизма были представлены на Нюрнбергском процессе.Керчь была временно освобождена советскими войсками на второй год войны, поэтому злодеяния нацистов и их пособников смогли задокументировать еще январе – феврале 1942-го.Всего за период с мая 1942 по апрель 1944 только в Керчи фашисты уничтожили 14 тысяч мирных жителей и 15 тысяч партизан, а также угнали в Германию свыше 14 тысяч человек. На месте Багеровского рва установлен памятник жертвам фашизма. Надписи на нем – на четырех языках: русском, украинском, иврите и английском. Читайте также на РИА Новости Крым:Фашистские лагеря в Крыму: убийства, пытки, опыты на людях На месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер Идеология смерти: как фашисты убивали крымских евреев
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владимир бобков, нюрнбергский процесс, крым, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, фашизм, нацизм, мнения, история, украина, керчь, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей

Крым сыграл особую роль в осмыслении трагедии 1941 – 1945 годов

20:37 20.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Крым сыграл особую роль в осмыслении масштабов трагедии, связанной с преступлениями фашистской Германии на территории Советского Союза, и внес свой трагический вклад в формирование обвинений для нацистов-карателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил историк, замглавы Госсовета РК Владимир Бобков.
По его словам, полуостров "сыграл особую роль в осмыслении того, с чем столкнулась советская страна в 1941 году". Понимание того, что успели претерпеть здесь люди, пришло после временного освобождения от захватчиков Керченского полуострова уже в январе 1942 года.
"Молниеносная операция – Керченский полуостров освобожден, и первая страшнейшая находка – Багеровский ров. Поначалу свидетели не могли понять, что они обнаружили. Ведь в этом рву лежали дети, гражданские лица – мужчины, женщины, старики. До этого слухи были, и, конечно же, разведка предоставляла данные, что происходят страшнейшие казни еврейского населения и что все, кто был уличен в прямой активной связи с партийными структурами, также подвергаются уничтожению. Но это было одно из первых массовых свидетельств", – рассказал Бобков.
По словам историка, именно тогда у советской власти стало формироваться особое отношение к осмыслению злодеяний нацистов для последующего наказания виновных –их стали скрупулезно документировать.
"Уже через некоторое время появляется идея, а затем быстро создается чрезвычайная комиссия, которая начинает по мере освобождения территорий Советского Союза актировать преступления", – отметил эксперт.
По его словам, сам он непосредственно работал с документами двух комиссий – по Крыму и Запорожской области, которая была освобождена чуть ранее, особенно ее прилегающие территории.
"И было очень заметно, как комиссия углубляет свой поиск и все более качественно все документирует. Тогда, в 1944 году, были зафиксированы базовые цифры. По Крыму они следующие: нацисты уничтожили 219 тысяч мирных жителей и военнопленных", – поделился историк.
Он уточнил, что львиная доля уничтоженных в Крыму людей – две трети – приходится на гражданских лиц.
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Именно эти цифры, по его словам, позволили экспертам летом 2022 года инициировать в Верховном суде Крыма рассмотрение дела о признании политики нацистских оккупационных властей на территории Крыма в 1941 – 1944 годах геноцидом советского народа.
"Подчеркну – советского. Без разделения по этническому, религиозному или иному признаку. Это было решение о большой исторической справедливости. При этом сегодня мы, историки, понимаем, что цифра 219 тысяч является далеко не исчерпывающей, и нам еще много предстоит поработать", – сказал Бобков.
Он добавил, что, хотя возможность общаться с живыми свидетелями того трагического периода сегодня практически утрачена, накопленная документальная база, которая предоставляется из ведомственных архивов и постоянно расширяется, открывает для специалистов все новые и новые направления для поиска и исследований.
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Справка

Багеровский противотанковый ров находился в Ленинском районе Керчи. В ноябре –декабре 1941 года нацисты расстреляли здесь около 7 тысяч человек, в основном евреев. Материалы советской комиссии по расследованию преступлений фашизма были представлены на Нюрнбергском процессе.
Керчь была временно освобождена советскими войсками на второй год войны, поэтому злодеяния нацистов и их пособников смогли задокументировать еще январе – феврале 1942-го.
Всего за период с мая 1942 по апрель 1944 только в Керчи фашисты уничтожили 14 тысяч мирных жителей и 15 тысяч партизан, а также угнали в Германию свыше 14 тысяч человек.
На месте Багеровского рва установлен памятник жертвам фашизма. Надписи на нем – на четырех языках: русском, украинском, иврите и английском.
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