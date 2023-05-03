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На месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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На месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер
На месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер - РИА Новости Крым, 03.05.2023
На месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер
Старожилы Симферополя могут указать место, где до войны создали крупнейшее в городе овощехранилище, "Картофельный городок". Через несколько лет само название... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T13:28
2023-05-03T14:17
картофельный городок
история
крым
вторая мировая война
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
общество
владимир константинов
владимир бобков
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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Старожилы Симферополя могут указать место, где до войны создали крупнейшее в городе овощехранилище, "Картофельный городок". Через несколько лет само название этого места вселяло ужас. В немецких документах оно фигурировало как "Дулаг № 241": пересыльный — точнее, сортировочный лагерь для военнопленных и гражданских.На месте, где был лагерь, на улице Жигалиной 17, открыли мемориальный сквер. В память о тех, кто выжил — и тех, кто погиб мучительной смертью. За все время существования "Картофельного городка, в 1941-1943 годах, через него прошло около 140 тысяч человек.Подвал как привилегияОт лагеря, располагавшегося на месте хранилищ "Крымплодовоща", уцелела часть территории. Вдоль длинного здания барачного типа установлены стенды с фотографиями "Картофельного городка". С другой стороны — проволочное ограждение, похожее на то, которое опоясывало периметр дулага № 241. Посередине — дорожка, ведущая к памятному знаку. И немного зелени.Подвал овощехранилища или барак для узников были "привилегированными" местами. Остальные узники жили просто на улице, под открытым небом зимой и летом. Точнее, медленно умирали. От болезней. От холода. От голода: в день получали немного болтушки из отрубей, иногда варево из подгнивших овощей.Из акта комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в г. Симферополе, 2 августа 1944 г.:В советское время здесь находились склады. Жительница Симферополя Раиса Павлова пришла сюда работать в 1971 году. "Здесь еще стояло здание, на котором был написан год постройки: 1938, — вспоминает она. — Заходишь в его подвал — на стенах процарапано: 1941 год, 1943 год... И инициалы, фамилий не было. Подвал был вырыт в земле, и с обоих сторон, по стене, стояли колышки. Каждый раз, когда спускалась в этот подвал, становилось нехорошо, не по себе. В 2000-х это здание было продано, и его просто снесли".Как сообщил представитель УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков, очевидцы показывали, что лагерь располагался примерно на четырех гектарах. Возможно, на территории лагеря или рядом тоже были какие-то захоронения. Доподлинно это неизвестно: раскопки на территории "Картофельного городка" не проводились, а сейчас вокруг находятся самые разные промышленные предприятия. Известно, что какое-то время вывозили умерших на Армянское кладбище в Симферополе. После освобождения останки примерно 5 тысяч человек были захоронены в братской могиле.Шрамы землиНа открытии мемориального сквера демонстрировался видеоролик о "Картофельном городке". Заканчивался он фотографиями с личных дел узников фашистских лагерей. Как пояснил заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков, для этого видео была сделана подборка снимков военнопленных, захваченных в Севастополе. Каждый из них прошел через "Картофельный городок". Уцелел здесь — и отправился дальше, в другие лагеря.Валентине Колесниченко было всего семь месяцев, когда она попала в дулаг № 241. Когда-то она жила в Керчи, мать работала в еврейской семье. Когда фашисты гнали колонну евреев, женщина увидела там свою хозяйку с пятилетним сыном.Конечно, младенческая память не могла сохранить какие-то воспоминания. Но мать рассказывала о постоянном голоде и страхе, что ребенок не выживет. А спаслись они чудом. Во время налета советских бомбардировщиков поднялась суматоха, было повреждено ограждение. И один из немцев-часовых крикнул, чтобы женщина с ребенком бежала. Пожалел. Много лет Валентина Колесниченко приходила сюда, к складам, чтобы положить цветы.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на открытии мемориального сквера уточнил: это место — только одно из напоминаний, возвращение долга памяти тем людям, которые погибли здесь. На территории небольшого полуострова во время фашистской оккупации существовало около ста мест принудительного содержания военнопленных и гражданских.Читайте на РИА Новости Крым:"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидомКаким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в СимферополеБуднично и повсеместно: Как и за что фашисты убивали людей
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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картофельный городок, история, крым, вторая мировая война, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, общество, владимир константинов, владимир бобков, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), архив
На месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер

Жизнь и смерть узников "Картофельного городка": что говорят очевидцы

13:28 03.05.2023 (обновлено: 14:17 03.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе на месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер
В Симферополе на месте Картофельного городка открыли мемориальный сквер - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Наталья Дремова
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Старожилы Симферополя могут указать место, где до войны создали крупнейшее в городе овощехранилище, "Картофельный городок". Через несколько лет само название этого места вселяло ужас. В немецких документах оно фигурировало как "Дулаг № 241": пересыльный — точнее, сортировочный лагерь для военнопленных и гражданских.
На месте, где был лагерь, на улице Жигалиной 17, открыли мемориальный сквер. В память о тех, кто выжил — и тех, кто погиб мучительной смертью. За все время существования "Картофельного городка, в 1941-1943 годах, через него прошло около 140 тысяч человек.

Подвал как привилегия

От лагеря, располагавшегося на месте хранилищ "Крымплодовоща", уцелела часть территории. Вдоль длинного здания барачного типа установлены стенды с фотографиями "Картофельного городка". С другой стороны — проволочное ограждение, похожее на то, которое опоясывало периметр дулага № 241. Посередине — дорожка, ведущая к памятному знаку. И немного зелени.
Подвал овощехранилища или барак для узников были "привилегированными" местами. Остальные узники жили просто на улице, под открытым небом зимой и летом. Точнее, медленно умирали. От болезней. От холода. От голода: в день получали немного болтушки из отрубей, иногда варево из подгнивших овощей.
Из акта комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в г. Симферополе, 2 августа 1944 г.:
"Пленных красноармейцев в лагере доводили до такого состояния, что они не могли стоять, валялись под заборами, а немцы их добивали, и после этого в мусорном ящике на бричке вывозили на свалку. В бричку запрягали по несколько человек военнопленных, которые могли еще стоять на ногах. В лагере ежедневно умирало до 50 человек".
В советское время здесь находились склады. Жительница Симферополя Раиса Павлова пришла сюда работать в 1971 году. "Здесь еще стояло здание, на котором был написан год постройки: 1938, — вспоминает она. — Заходишь в его подвал — на стенах процарапано: 1941 год, 1943 год... И инициалы, фамилий не было. Подвал был вырыт в земле, и с обоих сторон, по стене, стояли колышки. Каждый раз, когда спускалась в этот подвал, становилось нехорошо, не по себе. В 2000-х это здание было продано, и его просто снесли".
Как сообщил представитель УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков, очевидцы показывали, что лагерь располагался примерно на четырех гектарах. Возможно, на территории лагеря или рядом тоже были какие-то захоронения. Доподлинно это неизвестно: раскопки на территории "Картофельного городка" не проводились, а сейчас вокруг находятся самые разные промышленные предприятия. Известно, что какое-то время вывозили умерших на Армянское кладбище в Симферополе. После освобождения останки примерно 5 тысяч человек были захоронены в братской могиле.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Через лагерь прошло более 140 тысяч узников.

В Симферополе на месте Картофельного городка открыли мемориальный сквер
1 из 6

Через лагерь прошло более 140 тысяч узников.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

К месту массовой гибели людей возложили цветы.

В Симферополе на месте Картофельного городка открыли мемориальный сквер
2 из 6

К месту массовой гибели людей возложили цветы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пришедшим на открытие мемориала показали видеоролик о лагере и выступление артистов.

В Симферополе на месте Картофельного городка открыли мемориальный сквер
3 из 6

Пришедшим на открытие мемориала показали видеоролик о лагере и выступление артистов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выжившие узники поделились воспоминаниями о страшных днях.

В Симферополе на месте Картофельного городка открыли мемориальный сквер
4 из 6

Выжившие узники поделились воспоминаниями о страшных днях.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Часть бывшего лагеря была просто снесена в 2000-х годах.

В Симферополе на месте Картофельного городка открыли мемориальный сквер
5 из 6

Часть бывшего лагеря была просто снесена в 2000-х годах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил о важности сохранения памяти о подвиге народа.

В Симферополе на месте Картофельного городка открыли мемориальный сквер
6 из 6

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил о важности сохранения памяти о подвиге народа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6

Через лагерь прошло более 140 тысяч узников.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6

К месту массовой гибели людей возложили цветы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6

Пришедшим на открытие мемориала показали видеоролик о лагере и выступление артистов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6

Выжившие узники поделились воспоминаниями о страшных днях.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6

Часть бывшего лагеря была просто снесена в 2000-х годах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил о важности сохранения памяти о подвиге народа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Шрамы земли

На открытии мемориального сквера демонстрировался видеоролик о "Картофельном городке". Заканчивался он фотографиями с личных дел узников фашистских лагерей. Как пояснил заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков, для этого видео была сделана подборка снимков военнопленных, захваченных в Севастополе. Каждый из них прошел через "Картофельный городок". Уцелел здесь — и отправился дальше, в другие лагеря.
Валентине Колесниченко было всего семь месяцев, когда она попала в дулаг № 241. Когда-то она жила в Керчи, мать работала в еврейской семье. Когда фашисты гнали колонну евреев, женщина увидела там свою хозяйку с пятилетним сыном.
"Та смогла выбросить ребенка из колонны, моя мама упала на него сверху, и пролежала, пока не скрылись конвоиры, — рассказала Валентина Колесниченко. — Потом она отвела мальчика к его родственникам. А потом за мамой пришли: кто-то рассказал и про ребенка, и про то, что отец воюет против фашистов. Вот сюда, в "Картофельный городок", ее и привезли вместе со мной".
Конечно, младенческая память не могла сохранить какие-то воспоминания. Но мать рассказывала о постоянном голоде и страхе, что ребенок не выживет. А спаслись они чудом. Во время налета советских бомбардировщиков поднялась суматоха, было повреждено ограждение. И один из немцев-часовых крикнул, чтобы женщина с ребенком бежала. Пожалел. Много лет Валентина Колесниченко приходила сюда, к складам, чтобы положить цветы.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на открытии мемориального сквера уточнил: это место — только одно из напоминаний, возвращение долга памяти тем людям, которые погибли здесь. На территории небольшого полуострова во время фашистской оккупации существовало около ста мест принудительного содержания военнопленных и гражданских.
"Жуткие шрамы носит крымская земля, — сказал Владимир Константинов. — Нужно об этом знать, помнить. Мы ничем тем людям уже не можем помочь, их жизнь оборвалась. У многих не было семей, у них не родились дети, внуки, правнуки. Не ходят по улицам крымских городов люди с их фамилиями. И это, наверное, самые страшные последствия того геноцида. Но наша задача — всех тех, кто живет сегодня, нести это в своей памяти и передавать дальше".
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