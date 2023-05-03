https://crimea.ria.ru/20230503/na-meste-kartofelnogo-gorodka-otkryli-memorialnyy-skver-1128506190.html

На месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер

На месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер - РИА Новости Крым, 03.05.2023

На месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер

Старожилы Симферополя могут указать место, где до войны создали крупнейшее в городе овощехранилище, "Картофельный городок". Через несколько лет само название... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T13:28

2023-05-03T13:28

2023-05-03T14:17

картофельный городок

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Старожилы Симферополя могут указать место, где до войны создали крупнейшее в городе овощехранилище, "Картофельный городок". Через несколько лет само название этого места вселяло ужас. В немецких документах оно фигурировало как "Дулаг № 241": пересыльный — точнее, сортировочный лагерь для военнопленных и гражданских.На месте, где был лагерь, на улице Жигалиной 17, открыли мемориальный сквер. В память о тех, кто выжил — и тех, кто погиб мучительной смертью. За все время существования "Картофельного городка, в 1941-1943 годах, через него прошло около 140 тысяч человек.Подвал как привилегияОт лагеря, располагавшегося на месте хранилищ "Крымплодовоща", уцелела часть территории. Вдоль длинного здания барачного типа установлены стенды с фотографиями "Картофельного городка". С другой стороны — проволочное ограждение, похожее на то, которое опоясывало периметр дулага № 241. Посередине — дорожка, ведущая к памятному знаку. И немного зелени.Подвал овощехранилища или барак для узников были "привилегированными" местами. Остальные узники жили просто на улице, под открытым небом зимой и летом. Точнее, медленно умирали. От болезней. От холода. От голода: в день получали немного болтушки из отрубей, иногда варево из подгнивших овощей.Из акта комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в г. Симферополе, 2 августа 1944 г.:В советское время здесь находились склады. Жительница Симферополя Раиса Павлова пришла сюда работать в 1971 году. "Здесь еще стояло здание, на котором был написан год постройки: 1938, — вспоминает она. — Заходишь в его подвал — на стенах процарапано: 1941 год, 1943 год... И инициалы, фамилий не было. Подвал был вырыт в земле, и с обоих сторон, по стене, стояли колышки. Каждый раз, когда спускалась в этот подвал, становилось нехорошо, не по себе. В 2000-х это здание было продано, и его просто снесли".Как сообщил представитель УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков, очевидцы показывали, что лагерь располагался примерно на четырех гектарах. Возможно, на территории лагеря или рядом тоже были какие-то захоронения. Доподлинно это неизвестно: раскопки на территории "Картофельного городка" не проводились, а сейчас вокруг находятся самые разные промышленные предприятия. Известно, что какое-то время вывозили умерших на Армянское кладбище в Симферополе. После освобождения останки примерно 5 тысяч человек были захоронены в братской могиле.Шрамы землиНа открытии мемориального сквера демонстрировался видеоролик о "Картофельном городке". Заканчивался он фотографиями с личных дел узников фашистских лагерей. Как пояснил заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков, для этого видео была сделана подборка снимков военнопленных, захваченных в Севастополе. Каждый из них прошел через "Картофельный городок". Уцелел здесь — и отправился дальше, в другие лагеря.Валентине Колесниченко было всего семь месяцев, когда она попала в дулаг № 241. Когда-то она жила в Керчи, мать работала в еврейской семье. Когда фашисты гнали колонну евреев, женщина увидела там свою хозяйку с пятилетним сыном.Конечно, младенческая память не могла сохранить какие-то воспоминания. Но мать рассказывала о постоянном голоде и страхе, что ребенок не выживет. А спаслись они чудом. Во время налета советских бомбардировщиков поднялась суматоха, было повреждено ограждение. И один из немцев-часовых крикнул, чтобы женщина с ребенком бежала. Пожалел. Много лет Валентина Колесниченко приходила сюда, к складам, чтобы положить цветы.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на открытии мемориального сквера уточнил: это место — только одно из напоминаний, возвращение долга памяти тем людям, которые погибли здесь. На территории небольшого полуострова во время фашистской оккупации существовало около ста мест принудительного содержания военнопленных и гражданских.Читайте на РИА Новости Крым:"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидомКаким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в СимферополеБуднично и повсеместно: Как и за что фашисты убивали людей

https://crimea.ria.ru/20230502/kartofelnyy-gorodok-uzhasy-kontslagerya-v-simferopole---arkhivy-fsb-1128482669.html

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Наталья Дремова

картофельный городок, история, крым, вторая мировая война, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, общество, владимир константинов, владимир бобков, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), архив