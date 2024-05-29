https://crimea.ria.ru/20240529/kinoforum-zolotoy-vityaz-vernetsya-v-sevastopol-s-filmami-ob-svo-1137641387.html

Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВО

Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВО - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВО

Международный кинофорум духовно-нравственного кино "Золотой витязь" вернется в Севастополь в 2025-м году и рассчитывает привезти новые фильмы об СВО и ее... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T07:10

2024-05-29T07:10

2024-05-29T07:10

николай бурляев

радио "спутник в крыму"

кино

кинофорум "золотой витязь"

общество

герои сво

мнения

культура

севастополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Международный кинофорум духовно-нравственного кино "Золотой витязь" вернется в Севастополь в 2025-м году и рассчитывает привезти новые фильмы об СВО и ее героях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ, Народный артист России Николай Бурляев.Он напомнил, что 33-й кинофорум "Золотой витязь" сейчас проходит в Омске. "А на будущий год мы уже договорились с губернатором Севастополя, что мы возвращается с "Золотым витязем", – сказал Бурляев. В рамках фестиваля сегодня демонстрируются картины о героях специальной военной операции. В частности телевизионные фильмы, которые снимают российское военкоры. "Мы уже за время СВО наградили высшей наградой – золотой медалью имени Юрия Левитана "За выдающийся вклад в тележурналистику" шестерых военных корреспондентов", – отметил Бурляев. Депутат Госдумы считает, что в России необходимо создавать больше фильмов о спецоперации и это должны быть картины разных жанров, но непременно качественные.Бурляев напомнил, что, когда началась Великая Отечественная война 22 июня 1941 года, уже через два месяца, к сентябрю, были созданы десятки военных кинодрам и документальных картин. Не все были гениальны, но имели место и "реальные шедевры", к чему следует стремиться и сегодня.Он подчеркнул, что отечественному кинематографу пора решительно отходить от попыток делать блокбастеры, подражая Голливуду. Нужно создавать собственные достойные произведения искусства.По мнению Бурляева, культура в стране должна развиваться этом русле – на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, что далеко не предполагает погоню за прибылью, хотя она и важна.Говоря о будущем кинофоруме Золотой витязь" в Крыму, на который рассчитывают привезти в том числе достойные фильмы об СВО, Бурляев отметил, что на полуострове всегда по-особенному встречают и выразил надежду, что так будет и впредь."До встречи в 2025-м году. Храни Господь наш любимый Крым, жемчужину России", – заключил Бурляев.На днях министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в России совместно с Фондом кино с февраля 2023 года запущены в прокат документальные фильмы об СВО, а в кинотеатрах показывают картины о событиях и героях спецоперации, и работа в этом направлении продолжается.В то же время Народный артист России Никита Михалков считает, что снимать кино о спецоперации сейчас рано, должно пройти время, чтобы осмыслить произошедшее, чтобы это кино не стало в определенном смысле публицистикой.ХХХI Международный кинофорум духовно-нравственного кино "Золотой витязь" прошел в Севастополе в восьмой раз в 2022 году под девизом "Zа Россию! Против нацизма". В программе было представлено 160 конкурсных фильмов из более чем двадцати стран.XXXII кинофорум "Золотой витязь" в мае 2023 года впервые проходил в Чеченской Республике. В 2024 году показы в рамках XXXIII форума проходят в Омске.Читайте также на РИА Новости Крым: Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографеЯлтинской киностудии нашли инвестора В Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный" Когда в России снимут "своего Гарри Поттера" – режиссер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай бурляев, кино, кинофорум "золотой витязь", общество, герои сво, мнения, культура, севастополь, крым