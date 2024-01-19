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Ялтинской киностудии нашли инвестора
Ялтинской киностудии нашли инвестора - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Ялтинской киностудии нашли инвестора
Пакет документов для передачи Ялтинской киностудии инвестору готов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала директор ГБУ РК "Крымский киномедиацентр"... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T17:16
2024-01-19T17:16
2024-01-19T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Пакет документов для передачи Ялтинской киностудии инвестору готов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала директор ГБУ РК "Крымский киномедиацентр" Светлана Косарич.По ее словам, инвестор уже выбран и определен.. Им стал один из крупных отечественных банков.По ее мнению, Ялтинская киностудия в том виде, в котором она была в 2014 году, на момент воссоединения Крыма с Россией, по сути не нужна.Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ" и многие другие.Руководство республики Крым осенью 2014 года решило принудительно выкупить у собственников Ялтинскую киностудию, в 2004 году проданную частному юрлицу.С 2014 года Ялтинская киностудия относится к государственному бюджетному учреждению РК "Крымский киномедиацентр". Крымский минкульт и киномедиацентр разработали дорожную карту по восстановлению киностудии.В 2019 году режиссер Никита Михалков отметил, что план восстановления Ялтинской киностудии готов для презентации президенту РФ.В январе 2003 года глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, а на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере кино.Читайте также на РИА Новости Крым:"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудииВ Крыму начали строить студию кинопроизводстваКамера, мотор, Крым: пятерка ярких лент Ялтинской киностудии
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РИА Новости Крым
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Ялтинской киностудии нашли инвестора
Инвестор Ялтинской киностудии определен
17:16 19.01.2024 (обновлено: 17:17 19.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Пакет документов для передачи Ялтинской киностудии инвестору готов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала директор ГБУ РК "Крымский киномедиацентр" Светлана Косарич.
По ее словам, инвестор уже выбран и определен.. Им стал один из крупных отечественных банков.
"Мы очень долго этого ждали. Наша задача сводилась к одному – территорию не потерять, сделать так, чтоб она не меняла своего назначения, и это очень важно, потому что иначе студию было бы не сохранить", - отметила Косарич.
По ее мнению, Ялтинская киностудия в том виде, в котором она была в 2014 году, на момент воссоединения Крыма с Россией, по сути не нужна.
"Нужны новые технологии. Я очень надеюсь, что после того, как завершится инвестиционный проект, мы увидим центр, где можно будет обучать, снимать кино и оказать всю поддержку (киногруппам – ред.) оборудованием. Практически весь киносъемочный процесс можно будет сопровождать. Чтобы люди приехали и смогли сделать все, что они задумали, ничего при этом не предпринимая в плане технического и кадрового сопровождения. Надеюсь, что после завершения инвестиционного проекта это будет отправная точка нового этапа для кино у нас в Крыму", - сказала директор "Крымского киномедиацентра".
Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ" и многие другие.
Руководство республики Крым осенью 2014 года решило принудительно выкупить у собственников Ялтинскую киностудию, в 2004 году проданную частному юрлицу.
С 2014 года Ялтинская киностудия относится к государственному бюджетному учреждению РК "Крымский киномедиацентр". Крымский минкульт и киномедиацентр разработали дорожную карту по восстановлению киностудии.
В 2019 году режиссер Никита Михалков отметил, что план восстановления Ялтинской киностудии готов для презентации президенту РФ.
В январе 2003 года глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, а на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере кино.
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