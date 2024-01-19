https://crimea.ria.ru/20240119/yaltinskoy-kinostudii-nashli-investora-1134328041.html

Ялтинской киностудии нашли инвестора

Ялтинской киностудии нашли инвестора - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Ялтинской киностудии нашли инвестора

Пакет документов для передачи Ялтинской киностудии инвестору готов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала директор ГБУ РК "Крымский киномедиацентр"... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T17:16

2024-01-19T17:16

2024-01-19T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Пакет документов для передачи Ялтинской киностудии инвестору готов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала директор ГБУ РК "Крымский киномедиацентр" Светлана Косарич.По ее словам, инвестор уже выбран и определен.. Им стал один из крупных отечественных банков.По ее мнению, Ялтинская киностудия в том виде, в котором она была в 2014 году, на момент воссоединения Крыма с Россией, по сути не нужна.Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ" и многие другие.Руководство республики Крым осенью 2014 года решило принудительно выкупить у собственников Ялтинскую киностудию, в 2004 году проданную частному юрлицу.С 2014 года Ялтинская киностудия относится к государственному бюджетному учреждению РК "Крымский киномедиацентр". Крымский минкульт и киномедиацентр разработали дорожную карту по восстановлению киностудии.В 2019 году режиссер Никита Михалков отметил, что план восстановления Ялтинской киностудии готов для презентации президенту РФ.В январе 2003 года глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, а на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере кино.Читайте также на РИА Новости Крым:"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудииВ Крыму начали строить студию кинопроизводстваКамера, мотор, Крым: пятерка ярких лент Ялтинской киностудии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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