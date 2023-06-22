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"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии
"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии - РИА Новости Крым, 22.06.2023
"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии
Таких киностудий, как Ялтинская, больше нет, потому что кино теперь снимают иначе, и нет необходимости держать огромную технологическую цепочку. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T07:24
2023-06-22T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Таких киностудий, как Ялтинская, больше нет, потому что кино теперь снимают иначе, и нет необходимости держать огромную технологическую цепочку. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов.По его словам, сейчас немалый пласт работы в кинематографе выполняют компьютеры, которые "заменили очень многое" – раньше был цех обработки пленки с химикатами, ушли в прошлое какие-то ретрансляторы, все телевидение может помещаться в одном телефоне."Ялтинская студия, конечно, прекрасное место, очень уважаемое нами, но таких студий нет", - заключил он.При этом Жигунов признался, что если бы он мог снимать кино и сниматься в нем только в Ялте, то делал бы это всю жизнь, настолько ему нравится этот город."Ялта – это прекрасно. Сюда попадешь, и такое ощущение, что ты в сказке", - сказал он.Ялтинской киностудии чуть более века. Она была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919-м была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались фильмы "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ" и многие другие.Ликвидация ГУП "Киностудия "Ялта-Фильм" стала частью давно запущенного процесса по переустройству легендарной советской кинофабрики. Здесь больше не будут снимать кино, но можно будет его посмотреть и узнать о нем что-то новое в кинопарке, который планируется разместить на площадях "Ялта-Фильм".В начале года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере кино.Ранее сообщалось, что в Крыму стартовали съемки сериала для подростков "Три друга, клад и матрос Кошка". Главным продюсером проекта стал Сергей Жигунов, а главными героями - курсанты Нахимовского училища, которые мечтают разыскать клад.Читайте также на РИА Новости Крым:"Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате КристиМировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в КаннахСергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене
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"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии

Жигунов: Ялтинская киностудия ушла в прошлое - многое в кино делают компьютеры

07:24 22.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлтинская киностудия
Ялтинская киностудия - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Таких киностудий, как Ялтинская, больше нет, потому что кино теперь снимают иначе, и нет необходимости держать огромную технологическую цепочку. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов.

"Ялтинская киностудия ушла в прошлое. И к этому надо относиться современно. Собирается продюсерская компания - небольшое количество людей - снимаются десятки, сотни людей и расходятся: так сейчас снимается кино. Раньше надо было держать огромную технологическую цепочку, так теперь не делают", - сказал Жигунов.

По его словам, сейчас немалый пласт работы в кинематографе выполняют компьютеры, которые "заменили очень многое" – раньше был цех обработки пленки с химикатами, ушли в прошлое какие-то ретрансляторы, все телевидение может помещаться в одном телефоне.
"Ялтинская студия, конечно, прекрасное место, очень уважаемое нами, но таких студий нет", - заключил он.
При этом Жигунов признался, что если бы он мог снимать кино и сниматься в нем только в Ялте, то делал бы это всю жизнь, настолько ему нравится этот город.
"Ялта – это прекрасно. Сюда попадешь, и такое ощущение, что ты в сказке", - сказал он.
Ялтинской киностудии чуть более века. Она была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919-м была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались фильмы "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ" и многие другие.
Ликвидация ГУП "Киностудия "Ялта-Фильм" стала частью давно запущенного процесса по переустройству легендарной советской кинофабрики. Здесь больше не будут снимать кино, но можно будет его посмотреть и узнать о нем что-то новое в кинопарке, который планируется разместить на площадях "Ялта-Фильм".
В начале года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере кино.
Ранее сообщалось, что в Крыму стартовали съемки сериала для подростков "Три друга, клад и матрос Кошка". Главным продюсером проекта стал Сергей Жигунов, а главными героями - курсанты Нахимовского училища, которые мечтают разыскать клад.
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