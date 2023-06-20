https://crimea.ria.ru/20230620/zhigunov-snimaet-v-krymu-serial-pro-troikh-druzey--pochti-gardemarinov-1129511673.html

Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов

Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов

а главными героями - курсанты Севастопольского Нахимовского училища, которые мечтают разыскать клад. РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T15:48

2023-06-20T15:48

2023-06-20T15:48

культура

кино

сергей жигунов

крым

новости крыма

алупка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129511943_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_6206cc9dbf3c75c950be24476dc7f7fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму стартовали съемки сериала для подростков "Три друга, клад и матрос Кошка". Главным режиссером и продюсером проекта стал Сергей Жигунов, а главными героями - курсанты Севастопольского Нахимовского училища, которые мечтают разыскать клад.Юные актеры Всеволод Клименок, Феодор Кирсанов и Алексей Радионов, играющие друзей-курсантов, проведут на съемках в Крыму больше трех месяцев. "Режиссер просто замечательный, я с такими режиссерами еще не работал никогда. Этот проект мне очень нравится, - улыбается на пресс-конференции Сева Клименок. - Обстоятельства замечательные – в Крыму сниматься три месяца - это просто очень классно! Ребята, с которыми я работаю, тоже очень замечательные, с ними приятно общаться. Я думаю, что этот проект будет очень интересным для всех".Своего коллегу и товарища поддержал еще один "курсант" Феодор Кирсанов:"Сниматься очень круто! Когда выходит фильм, все тебя узнают, это очень классно! Вся съемочная группа очень добрая, очень хорошая, никто не ругается, режиссер тоже очень добрый".В таких условиях, как здесь в Крыму, просто невозможно не шалить, говорит третий исполнитель роли курсанта - Алексей Радионов."Мы будем говорить про всю нашу школьную команду, нас человек пять из детей-актеров, и мы будем все шалить. В таких комфортных условиях, в Крыму под солнышком, солнечный удар получим все и будем хулиганить", - шутит он."Судя по тому, как дети по очереди говорят, что их здесь не ругают, можно сделать вывод, что мы их просто бьем", - пошутил в ответ Сергей Жигунов.Съемки нового сериала про курсантов морского училища, которых в царской России называли гардемаринами, будут проходить в Севастополе, Ялте и в Гурзуфе. Некоторые сцены снимут на территории историко-культурного заповедника "Херсонес Таврический".Ранее Сергей Жигунов сообщал, что в фильме также примут участие звезды российского кино - Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Александр Лыков.Читайте также на РИА Новости Крым:Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах"Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате КристиКинокритик назвал формулу хорошего патриотического кино

https://crimea.ria.ru/20220103/1104760693.html

крым

алупка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, кино, сергей жигунов, крым, новости крыма, алупка