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Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов
Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов
а главными героями - курсанты Севастопольского Нахимовского училища, которые мечтают разыскать клад. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T15:48
2023-06-20T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму стартовали съемки сериала для подростков "Три друга, клад и матрос Кошка". Главным режиссером и продюсером проекта стал Сергей Жигунов, а главными героями - курсанты Севастопольского Нахимовского училища, которые мечтают разыскать клад.Юные актеры Всеволод Клименок, Феодор Кирсанов и Алексей Радионов, играющие друзей-курсантов, проведут на съемках в Крыму больше трех месяцев. "Режиссер просто замечательный, я с такими режиссерами еще не работал никогда. Этот проект мне очень нравится, - улыбается на пресс-конференции Сева Клименок. - Обстоятельства замечательные – в Крыму сниматься три месяца - это просто очень классно! Ребята, с которыми я работаю, тоже очень замечательные, с ними приятно общаться. Я думаю, что этот проект будет очень интересным для всех".Своего коллегу и товарища поддержал еще один "курсант" Феодор Кирсанов:"Сниматься очень круто! Когда выходит фильм, все тебя узнают, это очень классно! Вся съемочная группа очень добрая, очень хорошая, никто не ругается, режиссер тоже очень добрый".В таких условиях, как здесь в Крыму, просто невозможно не шалить, говорит третий исполнитель роли курсанта - Алексей Радионов."Мы будем говорить про всю нашу школьную команду, нас человек пять из детей-актеров, и мы будем все шалить. В таких комфортных условиях, в Крыму под солнышком, солнечный удар получим все и будем хулиганить", - шутит он."Судя по тому, как дети по очереди говорят, что их здесь не ругают, можно сделать вывод, что мы их просто бьем", - пошутил в ответ Сергей Жигунов.Съемки нового сериала про курсантов морского училища, которых в царской России называли гардемаринами, будут проходить в Севастополе, Ялте и в Гурзуфе. Некоторые сцены снимут на территории историко-культурного заповедника "Херсонес Таврический".Ранее Сергей Жигунов сообщал, что в фильме также примут участие звезды российского кино - Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Александр Лыков.Читайте также на РИА Новости Крым:Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах"Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате КристиКинокритик назвал формулу хорошего патриотического кино
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культура, кино, сергей жигунов, крым, новости крыма, алупка
Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов

Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм про курсантов Нахимовского училища и матроса Кошку

15:48 20.06.2023
 
Сергей Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей
Сергей Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму стартовали съемки сериала для подростков "Три друга, клад и матрос Кошка". Главным режиссером и продюсером проекта стал Сергей Жигунов, а главными героями - курсанты Севастопольского Нахимовского училища, которые мечтают разыскать клад.
"В нашей картине есть временные порталы, наши мальчишки проваливаются во времени. Поскольку матрос Кошка у нас из первой обороны Севастополя, так получается, что по ходу пьесы дети оказываются и во временах первой обороны Севастополя, и во второй, в 1943-м. И это все по приключенческому сюжету развивается", - рассказал журналистам Сергей Жигунов.
Юные актеры Всеволод Клименок, Феодор Кирсанов и Алексей Радионов, играющие друзей-курсантов, проведут на съемках в Крыму больше трех месяцев.
"Режиссер просто замечательный, я с такими режиссерами еще не работал никогда. Этот проект мне очень нравится, - улыбается на пресс-конференции Сева Клименок. - Обстоятельства замечательные – в Крыму сниматься три месяца - это просто очень классно! Ребята, с которыми я работаю, тоже очень замечательные, с ними приятно общаться. Я думаю, что этот проект будет очень интересным для всех".
Своего коллегу и товарища поддержал еще один "курсант" Феодор Кирсанов:
"Сниматься очень круто! Когда выходит фильм, все тебя узнают, это очень классно! Вся съемочная группа очень добрая, очень хорошая, никто не ругается, режиссер тоже очень добрый".
В таких условиях, как здесь в Крыму, просто невозможно не шалить, говорит третий исполнитель роли курсанта - Алексей Радионов.
"Мы будем говорить про всю нашу школьную команду, нас человек пять из детей-актеров, и мы будем все шалить. В таких комфортных условиях, в Крыму под солнышком, солнечный удар получим все и будем хулиганить", - шутит он.
"Судя по тому, как дети по очереди говорят, что их здесь не ругают, можно сделать вывод, что мы их просто бьем", - пошутил в ответ Сергей Жигунов.
Съемки нового сериала про курсантов морского училища, которых в царской России называли гардемаринами, будут проходить в Севастополе, Ялте и в Гурзуфе. Некоторые сцены снимут на территории историко-культурного заповедника "Херсонес Таврический".
Ранее Сергей Жигунов сообщал, что в фильме также примут участие звезды российского кино - Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Александр Лыков.
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