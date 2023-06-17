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Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах
Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах
Российская певица Светлана Сурганова сыграла роль Вселенной в короткометражном арт-хаусном фильме Genesis, который в сентябре будет представлен на кинофестивале РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T09:01
2023-06-17T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Российская певица Светлана Сурганова сыграла роль Вселенной в короткометражном арт-хаусном фильме Genesis, который в сентябре будет представлен на кинофестивале в Каннах. Как рассказала сама артистка в интервью корреспонденту РИА Новости Крым, эта роль – одна из двух главных в фильме, и в ней она "чувствовала себя весьма органично".Съемки проекта проходили в феврале 2023 года в Петербурге, под рабочим названием "Необоримые-вечные". Это история мечущейся души, которая стремится к свету и гармонии."Вселенная в этом фильме – это такая всепонимающая, очень добрая, очень мудрая мать, которая наблюдает за этой мечущейся человеческой душой, которую швыряет из одной крайности в другую, которая никак не может перестать поддаваться какому-то бесконечному количеству искушений, она истерзана, изломана, но стремится к свету и гармонии. А моя задача была просто поддержать эту мечущуюся душу и вселить ей веру в то, что она на правильном пути. Вдохнуть в нее силы и желание дальше творить этот путь к гармонизации, к самосовершенствованию, путь к свету", - рассказала Сурганова о своей роли.Как сообщается на официальном сайте лидера группы "Сурганова и оркестр", фильм Genesis создатели назвали "медиа-оперой". Это часть масштабного проекта, который, помимо киноленты, включает в себя выставку современного иммерсивного искусства. Создатель и режиссер – Юлия Лукина.Сейчас во Франции завершается работа над постпродакшном фильма, а 10 сентября состоится его мировая премьера в Каннах. В дальнейшем создатели планируют представить его более чем на шести тысячах фестивалей. Выставки проекта запланированы в Ницце и Каннах, затем в некоторых странах Европы и завершающая - в Монако.До представления в Каннах режиссер Юлия Лукина планирует привезти фильм в Санкт-Петербург и организовать допремьерный закрытый показ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитахЭкс-солистку "Ночных снайперов" не пустили на УкраинуДиана Арбенина о Крыме, вине и жаре
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Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, искусство , крым кинематографический, кинематограф, кино, общество, культура, светлана сурганова, авторы
Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах

Фильм со Светланой Сургановой в роли Вселенной представят на кинофестивале в Каннах

09:01 17.06.2023
 
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Российская певица Светлана Сурганова сыграла роль Вселенной в короткометражном арт-хаусном фильме Genesis, который в сентябре будет представлен на кинофестивале в Каннах. Как рассказала сама артистка в интервью корреспонденту РИА Новости Крым, эта роль – одна из двух главных в фильме, и в ней она "чувствовала себя весьма органично".

"Да, я действительно сыграла Вселенную, это арт-хаусный проект, очень философский, очень непривычный, я думаю, особенно для нашего зрителя. Это экспериментальное кино молодой и очень талантливой, на мой взгляд, нашей соотечественницы, которая сейчас живет и работает, в основном, во Франции, в Каннах. Вот она выступила с таким предложением. Мне это было интересно, и я приняла в этом участие, сама с нетерпением жду результата и мне бы, конечно, было бы очень приятно и хотелось бы, чтобы этот фильм имел резонанс, потому что он, мне кажется, вообще ни на что не похож", - сказала Сурганова.

Съемки проекта проходили в феврале 2023 года в Петербурге, под рабочим названием "Необоримые-вечные". Это история мечущейся души, которая стремится к свету и гармонии.
"Вселенная в этом фильме – это такая всепонимающая, очень добрая, очень мудрая мать, которая наблюдает за этой мечущейся человеческой душой, которую швыряет из одной крайности в другую, которая никак не может перестать поддаваться какому-то бесконечному количеству искушений, она истерзана, изломана, но стремится к свету и гармонии. А моя задача была просто поддержать эту мечущуюся душу и вселить ей веру в то, что она на правильном пути. Вдохнуть в нее силы и желание дальше творить этот путь к гармонизации, к самосовершенствованию, путь к свету", - рассказала Сурганова о своей роли.
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Как сообщается на официальном сайте лидера группы "Сурганова и оркестр", фильм Genesis создатели назвали "медиа-оперой". Это часть масштабного проекта, который, помимо киноленты, включает в себя выставку современного иммерсивного искусства. Создатель и режиссер – Юлия Лукина.
Сейчас во Франции завершается работа над постпродакшном фильма, а 10 сентября состоится его мировая премьера в Каннах. В дальнейшем создатели планируют представить его более чем на шести тысячах фестивалей. Выставки проекта запланированы в Ницце и Каннах, затем в некоторых странах Европы и завершающая - в Монако.
До представления в Каннах режиссер Юлия Лукина планирует привезти фильм в Санкт-Петербург и организовать допремьерный закрытый показ.
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