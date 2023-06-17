https://crimea.ria.ru/20230617/mirovaya-premera-film-so-svetlanoy-surganovoy-predstavyat-v-kannakh-1129432765.html

Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах

Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах

Российская певица Светлана Сурганова сыграла роль Вселенной в короткометражном арт-хаусном фильме Genesis, который в сентябре будет представлен на кинофестивале РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T09:01

2023-06-17T09:01

2023-06-17T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Российская певица Светлана Сурганова сыграла роль Вселенной в короткометражном арт-хаусном фильме Genesis, который в сентябре будет представлен на кинофестивале в Каннах. Как рассказала сама артистка в интервью корреспонденту РИА Новости Крым, эта роль – одна из двух главных в фильме, и в ней она "чувствовала себя весьма органично".Съемки проекта проходили в феврале 2023 года в Петербурге, под рабочим названием "Необоримые-вечные". Это история мечущейся души, которая стремится к свету и гармонии."Вселенная в этом фильме – это такая всепонимающая, очень добрая, очень мудрая мать, которая наблюдает за этой мечущейся человеческой душой, которую швыряет из одной крайности в другую, которая никак не может перестать поддаваться какому-то бесконечному количеству искушений, она истерзана, изломана, но стремится к свету и гармонии. А моя задача была просто поддержать эту мечущуюся душу и вселить ей веру в то, что она на правильном пути. Вдохнуть в нее силы и желание дальше творить этот путь к гармонизации, к самосовершенствованию, путь к свету", - рассказала Сурганова о своей роли.Как сообщается на официальном сайте лидера группы "Сурганова и оркестр", фильм Genesis создатели назвали "медиа-оперой". Это часть масштабного проекта, который, помимо киноленты, включает в себя выставку современного иммерсивного искусства. Создатель и режиссер – Юлия Лукина.Сейчас во Франции завершается работа над постпродакшном фильма, а 10 сентября состоится его мировая премьера в Каннах. В дальнейшем создатели планируют представить его более чем на шести тысячах фестивалей. Выставки проекта запланированы в Ницце и Каннах, затем в некоторых странах Европы и завершающая - в Монако.До представления в Каннах режиссер Юлия Лукина планирует привезти фильм в Санкт-Петербург и организовать допремьерный закрытый показ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитахЭкс-солистку "Ночных снайперов" не пустили на УкраинуДиана Арбенина о Крыме, вине и жаре

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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