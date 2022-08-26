https://crimea.ria.ru/20220826/shou-biznes-ne-pro-menya--shaman-o-patriotizme-imidzhe-i-khitakh-1124303004.html

"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитах

"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитах - РИА Новости Крым, 26.08.2022

"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитах

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) завершил свой первый гастрольный тур по Крыму, который прошел при полных аншлагах во всех городах. Последний в... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T13:44

2022-08-26T13:44

2022-08-26T13:44

культура

общество

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124300057_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_2d440818987cc825598b6e8a182abeed.jpg.webp

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) завершил свой первый гастрольный тур по Крыму, который прошел при полных аншлагах во всех городах. Последний в крымском турне концерт накануне отгремел в Симферополе, курс – на Ставрополь. Несмотря на напряженный график, исполнитель нашел время для эксклюзивного интервью РИА Новости Крым и приехал прямо к нам в мультимедийный пресс-центр в Симферополе.Вы занимаетесь музыкой с 4 лет, почти всю свою жизнь. Вы выбрали музыку или она вас?На самом деле я практически не помню себя в детстве, но мои близкие мне рассказывали, что я очень рано начал говорить и параллельно с этим стал проявлять любопытство к музыке. Я слушал песни и быстро запоминал их, смотрел клипы и подпевал, а затем давал концерты бабушкам, которые сидели у подъезда. Скажем так, я в этом плане был ребенком без комплексов, мог начать петь прямо в автобусе. Поэтому можно считать, что профессия выбрала меня. Многие родители считают музыку лишь хобби, а профессию советуют выбирать серьезную. Но я решил, что буду заниматься музыкой. Поэтому музыка выбрала меня, а я ее.Тогда вы были просто Ярославом Дроновым, а когда появился SHAMAN и почему именно этот псевдоним?Псевдоним появился более двух лет назад. Для меня очень важно было взять его по одной простой причине – я хотел разделить сценическую жизнь с жизнью бытовой, потому что эти две плоскости не должны пересекаться. Человек в жизни и артист на сцене – разные люди. И если в жизни я спокойный, то на сцене всегда все гипертрофированно, такой у меня, я бы даже сказал, спектакль, потому что в свои концерты я обязательно внедряю много театральных элементов. Но это сцена. А в жизни я простой и скромный человек, который ходит в черном и сам себя продюсирует.То есть вы сам себе поэт, композитор и продюсер?Да, я единственный продюсер SHAMANA, который принимает решения по репертуару, сочиняет песни и музыку, придумывает образы и костюмы, я даже ткани выбираю самостоятельно. Дома у меня есть небольшая студия для работы. Так что жизнь и сцена – это абсолютно две разные плоскости. И я все думал, а какой же псевдоним мне подойдет? Недолго думая, обратился к комментариям под моими видео и мои поклонники меня натолкнули на мысль взять именно такой псевдоним. Они писали про "шаманство", про магический вокал, который как гипноз лечит и исцеляет – тогда я и решил стать "Шаманом".За плечами – старт сольной карьеры, участие в проектах "Фактор А", "Голос". Но настоящим выстрелом стала песня "Встанем". И хоть она написана в январе 2022 года, вышла в свет песня 23 февраля – в самое нужное и непростое время. О чем изначально эта песня, что вы в нее вкладывали в момент написания и как вы относитесь к тому, что сейчас ее воспринимают именно так?За 15 лет моей профессиональной и творческой деятельности я написал около 200 песен, но вот такого характера это была первая. Написал я ее действительно 2 января, когда неожиданно для меня в голову пришло слово "встанем". Я понял, что это должна быть очень мощная песня, поднимающая дух, и сел писать. Да, изначально я писал ее о 9 мая.То есть она о Великой Отечественной войне?Да. Я выложил ее в интернет 23 февраля – неофициально, просто видео, ведь и ко Дню защитника отечества она тоже подходит. И это, видимо, был тот самый момент попадания в нужное время, потому что кто мог ожидать? Некоторые считают, что в YouTube была какая-то накрутка с помощью рекламы, но я хочу напомнить, что уже полгода для жителей России возможности рекламы там нет, она просто отключена. Поэтому все, что сейчас происходит с моими видео и песнями – чистая органика.Тогда, в январе, что-то в вашей жизни поменялось? Что стало катализатором для создания этой песни?Не знаю, это всегда приходит само, то есть песни просто без спросу "стучатся" и я являюсь неким проводником. Как это приходит ко мне – так и ложится на музыку. Я ничего не меняю в песне. Они приходят абсолютно спонтанно: это может быть просто слово с мелодией, либо интересное словосочетание или же строчка. Моя задача просто с диктофоном быстро зафиксировать эту мысль и потом проработать ее в студии, написать и сделать аранжировку. Песня "Встанем", кстати, очень быстро написалась, буквально за один день.Это была первая такая патриотическая песня, но вскоре после нее достаточно быстро последовала вторая – "Я русский", которая имеет не меньший успех. Как родилась она?Вы удивитесь, когда я написал ее текст. 8 марта!Снова к празднику и снова четкое попадание.Это хорошо, значит, она понравилась. Вообще я шел к этому 15 лет, пробивался к большой сцене и к зрителю. Мне никто не помогал, у меня нет знакомых и коллег из так называемого шоу-бизнеса. У меня своя дорога и я по ней иду.То есть шоу-бизнес – это не про вас?Ни в коем случае. Шоу и бизнес – это не про меня. Мне комфортно быть там, где я сейчас нахожусь. За долгие годы я протоптал дорогу к сердцам своих слушателей. То, что меня не крутят по телевизору в составе больших сборных концертов и моих песен нет в ротации на радио, не мешает мне собирать залы и от всей души петь для людей. Так случилось, что сегодня нас связывает интернет.А в обычной жизни вы такой же патриот и в чем это выражается?Я считаю, что каждый человек должен делать то, что у него получается лучше всего. Делать это с полной отдачей и от всего сердца. Я нахожусь на своем месте как музыкант. Я не хочу прыгать по стульям и делать что-то, что у меня будет получаться хуже. Я пишу песни, я их пою, и считаю, что тем самым я выполняю свой долг.Песни о патриотизме – не первое и не единственное направление в вашей работе. В дальнейшем вы планируете идти по этому же пути?Как Бог даст. Я буду придерживаться одной позиции – честность и искренность. Это то, чего сейчас не хватает. Я не буду загадывать. Если мне придет в голову идея, которая покажется мне хорошей, я непременно ее воплощу в песне. К тому же у меня достаточно много лирических песен и это тоже одна из составляющих моей работы.В некоторых песнях и клипах идет отсылка к славянским корням. Это фишка SHAMANA или зов души?По первому музыкальному образованию я изучал сольное народное пение, окончил музыкальную школу по этой специальности, а из музыкального колледжа выпустился руководителем народного хора и педагогом. Я изучал традиции на протяжении почти 11 лет. Это мои корни и в своем роде зов предков, это на генетическом уровне, в крови. Поэтому элементы славянских традиций я использую в своем творчестве. Я понимаю, что это нельзя терять и ни в коем случае нельзя забывать, да и людям это нравится. Мое творчество нашло отклик, моя задача – сделать это не пошло, потому что здесь очень легко перейти грань. Этот коктейль нужно готовить в такой пропорции, чтобы это было вкусно.И один из ингредиентов этого коктейля – ваш имидж. Когда вас слышишь и затем видишь – невольно возникает диссонанс. Планируете ли вы смену имиджа?Я надеюсь, что жизнь будет творческой и длинной, поэтому изменения будут в любом случае. Вообще изменения происходят с каждым из нас и ежедневно, потому что каждый новый день мы просыпаемся немножко другими людьми. Визуальные изменения обязательно будут, но пока сохраним это в секрете.А когда вы проснулись тем человеком, который захотел сделать дреды?2,5 года назад.Наверное, тогда ваши песни были ближе к рэпу?Нет, я рэп никогда не делал, у меня это не очень получается. Я ж совсем не рэпер, я всегда пел, а рэп – это другая культура и философия. Что касается моего образа, то для меня моя прическа по большей части визуальная фишка, которая просто привлекает внимание. Когда человек слышит песню, у него помимо музыки и слов есть за что зацепиться глазу. Представляете, если бы я просто стоял в костюме с традиционной прической… Наверное, и образ, и песни – все это в совокупности повлияло на результат. К тому же это еще один повод для обсуждения. Как это так, поет песню "Я русский" с дредами на голове? Но на самом деле я считаю это исконно русской прической, потому что мои дреды похожи на колоски.Кстати, о поводах для обсуждения. Ваши песни находятся на вершине музыкальных топов, обогнав по популярности хиты многих коллег, в том числе зарубежных. Как они реагируют на это – поздравляют, игнорируют или завидуют?На это я могу ответить только так: зависть надо заслужить. Надеюсь, я ее заслужил.А как вы относитесь к выпадам в ваш адрес, например, той же Ксении Собчак?Я ее поблагодарил и сказал спасибо за дополнительную раскрутку моего творчества.После этого у вас прибавилось подписчиков, просмотров и поклонников?Ну конечно. Я просто пользуюсь моментом и извлекаю из этого для себя выгоду.Свои соцсети ведете лично?Обязательно. Только так можно получить близость общения с людьми, для меня это важно.Сейчас у вас большие гастроли по стране и очень плотный график. Тур по Крыму подошел к завершению. Крымчане отличаются от поклонников в других регионах?Сложно сказать. Слава Богу, на моих концертах полные залы. И когда ты выходишь на сцену, то слышишь дыхание зала. Люди тебя принимают, кричат, зал взрывается… Под песню "Встанем" – встают, и потом продолжают стоять, пока звучит следующая песня "Я русский". А на концерте в Ялте я еще спел Гимн России. Люди, что в Крыму, что в других регионах нашей большой страны, выражают любовь к моему творчеству, и я тоже полностью им отдаюсь. И так происходит на любом концерте.После полной отдачи надо хорошо отдохнуть. Где и как вы отдыхаете?Иду в душ, ем и ложусь спать. На самом деле, тут нет ничего хитрого. Если честно, я предпочитаю лежачий отдых. Но времени на него остается все меньше.В обычной жизни вы простой человек – в кепке и рубашке. Но люди вас наверняка узнают. Как вы относитесь к вниманию?Я стараюсь не афишироваться. Мне в жизни чужда демонстративность, важно оставаться человеком, который может спокойно прогуливаться по улицам, ходить в магазин. Поэтому я часто надеваю панамку и занимаюсь своими делами.Вы сказали, что Ярослав в обычной жизни и SHAMAN на сцене – два разных человека. И все же, какое амплуа вам ближе?Хороший вопрос. Несмотря на то, что я на сцене сильно перевоплощаюсь, это все равно я, неотъемлемая часть меня. Скажем так: на сцене я быстро разряжаю свой аккумулятор, а в обычной жизни все размерено. Я думаю над следующим шагом, над следующей песней. А на сцене я артист, пою, живу и иду до конца.

https://crimea.ria.ru/20220816/dmitriy-pevtsov-okazalos-chto-ya-ne-artist-1124189063.html

https://crimea.ria.ru/20220811/vladimir-mashkov-menya-otmenit-nelzya-1124136372.html

https://crimea.ria.ru/20220729/istoriya-gruppy-tatu-zakonchena--sosedov-1124001485.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_0ae136b7f008b32a9e7ce8ad849bf529.jpg.webp

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_0ae136b7f008b32a9e7ce8ad849bf529.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_0ae136b7f008b32a9e7ce8ad849bf529.jpg.webp

культура, общество, авторы