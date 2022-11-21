https://crimea.ria.ru/20221121/kinokritik-nazval-formulu-khoroshego-patrioticheskogo-kino-1125400007.html

Кинокритик назвал формулу хорошего патриотического кино

Кинокритик назвал формулу хорошего патриотического кино - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Кинокритик назвал формулу хорошего патриотического кино

Патриотическое кино, даже сделанное по госзаказу, может быть хорошим и имеет шансы стать культовым, если оно честное, и снято талантливыми, неравнодушными... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T03:21

2022-11-21T03:21

2022-11-21T03:21

радио "спутник в крыму"

культура

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Патриотическое кино, даже сделанное по госзаказу, может быть хорошим и имеет шансы стать культовым, если оно честное, и снято талантливыми, неравнодушными людьми. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил кинокритик и киновед Андрей Дементьев.Безусловно, современное патриотическое кино должно соответствовать запросам времени и по картинке, и по динамике, чтобы быть интересным подрастающему поколению, соглашается кинокритик. Однако важно "не переиграть", поскольку зритель чувствует фальшь."Я думаю, не надо выделять патриотическое кино в отдельную зону. Надо просто помогать настоящим талантам делать настоящее кино. Тогда эти талантливые фильмы будут рождать любовь к Родине сами по себе. Важна честность. Почему фильм "Брат" стал таким культовым? Потому что он точно отражает реальную картину 90-х. Все увидели настоящую жизнь в этом герое, который далеко не ангел, но зато он искренен. Все в этом фильме понятно и честно, и если умножить это на талант Балабанова - получается великолепное кино, которое, как не крути, тоже можно назвать патриотическим. И сейчас он вышел в повторный прокат и получил опять огромные коммерческие выгоды", - приводит пример кинокритик.Среди других удачных современных патриотических фильмов он выделяет "Битву за Севастополь" и "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, "Движение вверх" Антона Мегердичева. Также советует пересмотреть советские картины "Баллада о солдате", "Мне 20 лет", "Летят журавли".А вот слишком мифологизированное кино, по мнению эксперта, подменяет настоящий подвиг мифическим и получается псевдопатриотическим. К таким он отнес ленту "28 панфиловцев" режиссеров Андрея Шальопа и Кима Дружинина, "Т-34" Алексея Сидорова, где сюжеты, по его словам, слишком оторваны от реальных событий.Ранее Дементьев предсказал легализацию торрентов и уход онлайн-кинотеатров на фоне санкций.

https://crimea.ria.ru/20220623/istoriki-nazvali-luchshie-sovremennye-i-sovetskie-filmy-o-voyne-1123630837.html

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культура, мнения