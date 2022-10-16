https://crimea.ria.ru/20221016/kinoved-predskazal-legalizatsiyu-torrentov-i-ukhod-onlayn-kinoteatrov-1124865202.html

Киновед предсказал легализацию торрентов и уход онлайн-кинотеатров

Киновед предсказал легализацию торрентов и уход онлайн-кинотеатров - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Киновед предсказал легализацию торрентов и уход онлайн-кинотеатров

Санкционный уход голливудских фильмов из России может привести к легализации торрентов и "принудительному лицензированию" прокатного иностранного кино. Такое... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T08:56

2022-10-16T08:56

2022-10-16T08:56

радио "спутник в крыму"

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Санкционный уход голливудских фильмов из России может привести к легализации торрентов и "принудительному лицензированию" прокатного иностранного кино. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил киновед и кинокритик Андрей Дементьев.При этом, по мнению эксперта, качество голливудского кино в последнее время стремительно падает: "Например, выйдет "Аватар" - за ним, может, еще имеет смысл пойти в IMAX. А что еще? Голливудское кино падает вниз такими темпами, что скоро начнешь его избегать, что я, откровенно говоря, уже давно делаю", - продолжает Дементьев.Вместе с тем, отечественное коммерческое кино, по его мнению, напротив, набирает обороты."Я не говорю, что это произошло по причине того, что голливудское кино ушло. Но действительно, наше кино растет. Например, сейчас выходит очередная серия сериала "Надвое" Валерия Тодоровского. От этого режиссера всегда ждешь чего-то хорошего, но это вообще потрясающий сериал. Гораздо выше того, чем в последнее время нас радовал или огорчал Голливуд", - привел пример гость эфира.По его мнению, большие перспективы имеет и большое прокатное отечественное кино. При этом Дементьев уверен, что производство для больших экранов должно финансироваться за счет государства и потенциально может приносить большой доход.Ранее Дементьев назвал хорошее современное российское кино. В числе рекомендованных их фильмов - "Непослушник" режиссера Владимира Котта, Дикая" с Таисией Вилковой в главной роли и другие.

https://crimea.ria.ru/20220315/chto-zhdet-rossiyskuyu-kinoindustriyu-s-ukhodom-gollivuda--mnenie-eksperta-1122671834.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, общество