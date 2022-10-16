https://crimea.ria.ru/20221016/kinoved-predskazal-legalizatsiyu-torrentov-i-ukhod-onlayn-kinoteatrov-1124865202.html
Киновед предсказал легализацию торрентов и уход онлайн-кинотеатров
Киновед предсказал легализацию торрентов и уход онлайн-кинотеатров - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Киновед предсказал легализацию торрентов и уход онлайн-кинотеатров
Санкционный уход голливудских фильмов из России может привести к легализации торрентов и "принудительному лицензированию" прокатного иностранного кино. Такое... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T08:56
2022-10-16T08:56
2022-10-16T08:56
радио "спутник в крыму"
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Санкционный уход голливудских фильмов из России может привести к легализации торрентов и "принудительному лицензированию" прокатного иностранного кино. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил киновед и кинокритик Андрей Дементьев.При этом, по мнению эксперта, качество голливудского кино в последнее время стремительно падает: "Например, выйдет "Аватар" - за ним, может, еще имеет смысл пойти в IMAX. А что еще? Голливудское кино падает вниз такими темпами, что скоро начнешь его избегать, что я, откровенно говоря, уже давно делаю", - продолжает Дементьев.Вместе с тем, отечественное коммерческое кино, по его мнению, напротив, набирает обороты."Я не говорю, что это произошло по причине того, что голливудское кино ушло. Но действительно, наше кино растет. Например, сейчас выходит очередная серия сериала "Надвое" Валерия Тодоровского. От этого режиссера всегда ждешь чего-то хорошего, но это вообще потрясающий сериал. Гораздо выше того, чем в последнее время нас радовал или огорчал Голливуд", - привел пример гость эфира.По его мнению, большие перспективы имеет и большое прокатное отечественное кино. При этом Дементьев уверен, что производство для больших экранов должно финансироваться за счет государства и потенциально может приносить большой доход.Ранее Дементьев назвал хорошее современное российское кино. В числе рекомендованных их фильмов - "Непослушник" режиссера Владимира Котта, Дикая" с Таисией Вилковой в главной роли и другие.
https://crimea.ria.ru/20220315/chto-zhdet-rossiyskuyu-kinoindustriyu-s-ukhodom-gollivuda--mnenie-eksperta-1122671834.html
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культура, общество
Киновед предсказал легализацию торрентов и уход онлайн-кинотеатров
Киновед Дементьев: настоящее кино - это не про деньги
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым.
Санкционный уход голливудских фильмов из России может привести к легализации торрентов и "принудительному лицензированию" прокатного иностранного кино. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил киновед и кинокритик Андрей Дементьев.
"Торренты будут скоро легализованы. Я в этом уверен. Я, кончено, понимаю, что онлайн платформы что-то зарабатывают и вкладывают в развитие индустрии, но это не определяющий фактор в производстве фильмов. Создание кино - это история не про деньги. Люди, одержимые идеей создать фильм, создают фильмы и без денег. Более того, для кинотеатров уже звучит такой термин - "принудительное лицензирование". Вот оно таким и будет: не хотите нам продавать фильмы - будем их брать бесплатно", - убежден кинокритик.
При этом, по мнению эксперта, качество голливудского кино в последнее время стремительно падает: "Например, выйдет "Аватар" - за ним, может, еще имеет смысл пойти в IMAX. А что еще? Голливудское кино падает вниз такими темпами, что скоро начнешь его избегать, что я, откровенно говоря, уже давно делаю", - продолжает Дементьев.
Вместе с тем, отечественное коммерческое кино, по его мнению, напротив, набирает обороты.
"Я не говорю, что это произошло по причине того, что голливудское кино ушло. Но действительно, наше кино растет. Например, сейчас выходит очередная серия сериала "Надвое" Валерия Тодоровского. От этого режиссера всегда ждешь чего-то хорошего, но это вообще потрясающий сериал. Гораздо выше того, чем в последнее время нас радовал или огорчал Голливуд", - привел пример гость эфира.
По его мнению, большие перспективы имеет и большое прокатное отечественное кино. При этом Дементьев уверен, что производство для больших экранов должно финансироваться за счет государства и потенциально может приносить большой доход.
Ранее Дементьев назвал хорошее современное российское кино
. В числе рекомендованных их фильмов - "Непослушник" режиссера Владимира Котта, Дикая" с Таисией Вилковой в главной роли и другие.