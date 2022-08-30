https://crimea.ria.ru/20220830/kinoved-nazval-khoroshee-sovremennoe-rossiyskoe-kino--1124341707.html

Киновед назвал хорошее современное российское кино

Киновед назвал хорошее современное российское кино - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Киновед назвал хорошее современное российское кино

Уровень российского кинематографа растет, в стране появляются новые режиссеры, которые делают не только достойное прокатное кино, но и качественные сериалы,... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T20:47

2022-08-30T20:47

2022-08-30T20:47

радио "спутник в крыму"

культура

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Уровень российского кинематографа растет, в стране появляются новые режиссеры, которые делают не только достойное прокатное кино, но и качественные сериалы, считает киновед Андрей Дементьев. В эфире радио "Спутник в Крыму" он перечислил отечественные ленты, которые рекомендует к просмотру."Раньше были отдельные всплески, которые приходились на артхуас. Сейчас растет средний крепкий коммерческий уровень. Например, режиссер Владимир Котт совершенно недавно сделал потрясающий фильм "Непослушник", который содержит и комические, и драматические элементы. Прекраснейший фильм, не претендующий на лавры Тарковского, но доставляющий удовольствие", - называет Дементьев первую картину.Еще одна лента этого режиссера, которую советует киновед - недавно вышедший фильм "Дикая" с Таисией Вилковой в главной роли."Таисия Вилкова вообще растет очень сильно. Но не она одна. Кристина Асмус поднимается, она в очень многих проектах поучаствовала со времени скандального и, на мой взгляд, превосходного "Текста" Клима Шипенко. Вот только что вышел весьма неплохой фильм Олега Асадулина с непритязательным названием "Булки", где тоже играет Асмус", - рекомендует эксперт.Кроме того, по мнению Дементьева, в России сейчас неплохо делают сериалы, иногда - лучше игрового кино.По его мнению, практика, когда актеры сами реализуют кинопроекты, уже давно присутствует и в мировом прокатном кино. В качестве примера он привел актеров Мэла Гибсона и Роберта Редфорда, которые достойно проявили себя в режиссуре."Если вообще говорить о зарубежном кино - никакого дефицита американских блокбастеров у нас не наблюдается. Пока есть интернет - кнопку нажимаешь и вот тебе любой фильм - хоть наш, хоть не наш, несмотря ни на какие санкции. Кстати, наши, иногда намного лучше. Например, Клим Шипенко, который поставил тот же "Текст" с Асмус, после сделал "Холоп" - фильм, который собрал больше всего денег из всего постсоветского российского кинематографа. А потом и вовсе снял фильм в космосе - он еще не вышел в прокат, но в любом случае не будет провальным - это же впервые в мире!".В целом, в современных условиях отрезать Россию от мирового кино невозможно, уверен киновед, такие попытки будут способствовать легализации пиратства. С другой стороны, некоторые санкционные моменты даже полезны: "Если нас от чего-то отрезают, мы начинаем выращивать это самостоятельно", - поясняет гость эфира.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, первый в мире киноэкипаж отправился на МКС в октябре прошлого года для съемок фильма "Вызов". В составе экипажа космического корабля "Союз МС-19" в космосе работали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм "Вызов" - первая картина в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса снялась в космосе. Тем самым "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить туда актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.

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https://crimea.ria.ru/20211017/peresild-rasskazala-o-svoikh-vpechatleniyakh-posle-vozvrascheniya-na-zemlyu-1121161036.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, мнения