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Киновед назвал хорошее современное российское кино - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220830/kinoved-nazval-khoroshee-sovremennoe-rossiyskoe-kino--1124341707.html
Киновед назвал хорошее современное российское кино
Киновед назвал хорошее современное российское кино - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Киновед назвал хорошее современное российское кино
Уровень российского кинематографа растет, в стране появляются новые режиссеры, которые делают не только достойное прокатное кино, но и качественные сериалы,... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T20:47
2022-08-30T20:47
радио "спутник в крыму"
культура
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Уровень российского кинематографа растет, в стране появляются новые режиссеры, которые делают не только достойное прокатное кино, но и качественные сериалы, считает киновед Андрей Дементьев. В эфире радио "Спутник в Крыму" он перечислил отечественные ленты, которые рекомендует к просмотру."Раньше были отдельные всплески, которые приходились на артхуас. Сейчас растет средний крепкий коммерческий уровень. Например, режиссер Владимир Котт совершенно недавно сделал потрясающий фильм "Непослушник", который содержит и комические, и драматические элементы. Прекраснейший фильм, не претендующий на лавры Тарковского, но доставляющий удовольствие", - называет Дементьев первую картину.Еще одна лента этого режиссера, которую советует киновед - недавно вышедший фильм "Дикая" с Таисией Вилковой в главной роли."Таисия Вилкова вообще растет очень сильно. Но не она одна. Кристина Асмус поднимается, она в очень многих проектах поучаствовала со времени скандального и, на мой взгляд, превосходного "Текста" Клима Шипенко. Вот только что вышел весьма неплохой фильм Олега Асадулина с непритязательным названием "Булки", где тоже играет Асмус", - рекомендует эксперт.Кроме того, по мнению Дементьева, в России сейчас неплохо делают сериалы, иногда - лучше игрового кино.По его мнению, практика, когда актеры сами реализуют кинопроекты, уже давно присутствует и в мировом прокатном кино. В качестве примера он привел актеров Мэла Гибсона и Роберта Редфорда, которые достойно проявили себя в режиссуре."Если вообще говорить о зарубежном кино - никакого дефицита американских блокбастеров у нас не наблюдается. Пока есть интернет - кнопку нажимаешь и вот тебе любой фильм - хоть наш, хоть не наш, несмотря ни на какие санкции. Кстати, наши, иногда намного лучше. Например, Клим Шипенко, который поставил тот же "Текст" с Асмус, после сделал "Холоп" - фильм, который собрал больше всего денег из всего постсоветского российского кинематографа. А потом и вовсе снял фильм в космосе - он еще не вышел в прокат, но в любом случае не будет провальным - это же впервые в мире!".В целом, в современных условиях отрезать Россию от мирового кино невозможно, уверен киновед, такие попытки будут способствовать легализации пиратства. С другой стороны, некоторые санкционные моменты даже полезны: "Если нас от чего-то отрезают, мы начинаем выращивать это самостоятельно", - поясняет гость эфира.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, первый в мире киноэкипаж отправился на МКС в октябре прошлого года для съемок фильма "Вызов". В составе экипажа космического корабля "Союз МС-19" в космосе работали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм "Вызов" - первая картина в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса снялась в космосе. Тем самым "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить туда актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.
https://crimea.ria.ru/20220826/shou-biznes-ne-pro-menya--shaman-o-patriotizme-imidzhe-i-khitakh-1124303004.html
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96
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культура, мнения
Киновед назвал хорошее современное российское кино

Кинокритик Дементьев рекомендовал достойные отечественные фильмы и сериалы

20:47 30.08.2022
 
© Фото: pixabay.comКиносъемка
Киносъемка
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Уровень российского кинематографа растет, в стране появляются новые режиссеры, которые делают не только достойное прокатное кино, но и качественные сериалы, считает киновед Андрей Дементьев. В эфире радио "Спутник в Крыму" он перечислил отечественные ленты, которые рекомендует к просмотру.
"Раньше были отдельные всплески, которые приходились на артхуас. Сейчас растет средний крепкий коммерческий уровень. Например, режиссер Владимир Котт совершенно недавно сделал потрясающий фильм "Непослушник", который содержит и комические, и драматические элементы. Прекраснейший фильм, не претендующий на лавры Тарковского, но доставляющий удовольствие", - называет Дементьев первую картину.
Еще одна лента этого режиссера, которую советует киновед - недавно вышедший фильм "Дикая" с Таисией Вилковой в главной роли.
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"Таисия Вилкова вообще растет очень сильно. Но не она одна. Кристина Асмус поднимается, она в очень многих проектах поучаствовала со времени скандального и, на мой взгляд, превосходного "Текста" Клима Шипенко. Вот только что вышел весьма неплохой фильм Олега Асадулина с непритязательным названием "Булки", где тоже играет Асмус", - рекомендует эксперт.
Кроме того, по мнению Дементьева, в России сейчас неплохо делают сериалы, иногда - лучше игрового кино.
"На мой взгляд, лучшие сериалы делают даже не профессиональные режиссеры, а актеры. Например, сериал "Номинация" Надежды Михалковой. Честно сказать, я не ожидал, но это совершенно великолепный четырехсерийный сериал. Или Amore more - тоже отличный сериал, поставленный актрисой Яной Гладких. Или "Нулевой пациент" - известный актер Женя Стычкин поставил. Все они, конечно, сами там и сыграли", - перечисляет эксперт.
По его мнению, практика, когда актеры сами реализуют кинопроекты, уже давно присутствует и в мировом прокатном кино. В качестве примера он привел актеров Мэла Гибсона и Роберта Редфорда, которые достойно проявили себя в режиссуре.
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"Если вообще говорить о зарубежном кино - никакого дефицита американских блокбастеров у нас не наблюдается. Пока есть интернет - кнопку нажимаешь и вот тебе любой фильм - хоть наш, хоть не наш, несмотря ни на какие санкции. Кстати, наши, иногда намного лучше. Например, Клим Шипенко, который поставил тот же "Текст" с Асмус, после сделал "Холоп" - фильм, который собрал больше всего денег из всего постсоветского российского кинематографа. А потом и вовсе снял фильм в космосе - он еще не вышел в прокат, но в любом случае не будет провальным - это же впервые в мире!".
В целом, в современных условиях отрезать Россию от мирового кино невозможно, уверен киновед, такие попытки будут способствовать легализации пиратства. С другой стороны, некоторые санкционные моменты даже полезны: "Если нас от чего-то отрезают, мы начинаем выращивать это самостоятельно", - поясняет гость эфира.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, первый в мире киноэкипаж отправился на МКС в октябре прошлого года для съемок фильма "Вызов". В составе экипажа космического корабля "Союз МС-19" в космосе работали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм "Вызов" - первая картина в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса снялась в космосе. Тем самым "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить туда актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.
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