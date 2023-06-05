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Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму
Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму
Известный российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов сообщил о начале съемок нового фильма. Съемки пройдут в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Херсонесе. РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T16:38
2023-06-05T16:38
кино
сергей жигунов
культура
новости крыма
общество
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Известный российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов сообщил о начале съемок нового фильма. Съемки пройдут в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Херсонесе.По словам Жигунова, в России детское кино постепенно сошло на нет. Главная из причин, считает режиссер, экономическая - в детский фильм по закону о рекламе нельзя интегрировать рекламные ролики, а значит телеканалам невыгодно показывать контент для детей.Сергей Жигунов выразил надежду, что ситуация начнет меняться к лучшему, ведь государство начало уделять внимание созданию детского кино.По информации Сергея Жигунова, в фильме примут участие как звезды российского кино - Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Александр Лыков, так и дети-актеры: Феодор Кирсанов, Алексей Родионов, Всеволод Клименок, Катя Темнова."Стали нашими артистами и крымские детишки, меня это радует", - поделился режиссер.Читайте также на РИА Новости Крым:Остаться легендой: к 70-летию Александра АбдуловаВспоминая блистательную ГурченкоЮбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом формате
https://crimea.ria.ru/20210508/Zhigunov-Boyarskiy-i-Polskikh-otsenili-stikhi-o-bessmyslennosti-parada-1119559663.html
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кино, сергей жигунов, культура, новости крыма, общество, ялта, севастополь
Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму

Сергей Жигунов в Крыму начинает съемки детского фильма

16:38 05.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкФестиваль Ялтинского лука в Крыму
Фестиваль Ялтинского лука в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Известный российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов сообщил о начале съемок нового фильма. Съемки пройдут в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Херсонесе.

"Через несколько дней мы приступаем к съемкам! Рабочее название - "Три друга, клад и матрос Кошка", - написал режиссер в своем Telegram-канале.

По словам Жигунова, в России детское кино постепенно сошло на нет. Главная из причин, считает режиссер, экономическая - в детский фильм по закону о рекламе нельзя интегрировать рекламные ролики, а значит телеканалам невыгодно показывать контент для детей.
Сергей Жигунов выразил надежду, что ситуация начнет меняться к лучшему, ведь государство начало уделять внимание созданию детского кино.
По информации Сергея Жигунова, в фильме примут участие как звезды российского кино - Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Александр Лыков, так и дети-актеры: Феодор Кирсанов, Алексей Родионов, Всеволод Клименок, Катя Темнова.
"Стали нашими артистами и крымские детишки, меня это радует", - поделился режиссер.
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