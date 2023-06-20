https://crimea.ria.ru/20230620/sergey-zhigunov-lyubov-k-rodine--eto-ne-plakat-na-stene-1129512897.html

Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене

Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене

Современное кино должно учить детей патриотизму, но делать это надо осторожно, без менторства и назидательности, сказал Сергей Жигунов, отвечая на вопрос... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T18:12

2023-06-20T18:12

2023-06-20T18:12

эксклюзивы риа новости крым

кино

культура

россия

сергей жигунов

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129512698_0:132:1279:851_1920x0_80_0_0_8dda5d2bd65fd5c8b910986f6e92c832.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Современное кино должно учить детей патриотизму, но делать это надо осторожно, без менторства и назидательности, сказал Сергей Жигунов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым."Потому что любовь к Родине – это же не плакат на стене. Когда напишут что-нибудь на стене, вы прочтете и пойдете дальше, вы не начнете любить Родину после этого. Потому что это иначе делается. Уважение к собственной истории и понимание своего места, уважение к традициям, к собственной армии в конце концов, - с этим со всем надо очень аккуратно обращаться" - говорит Жигунов.Главные герои картины, которую он снимает сейчас в Крыму, - курсанты Нахимовского училища, которые ищут в Севастополе клад, оставленный там в годы Крымской войны. Помогает им легендарный матрос Кошка. И когда-то, вероятно, они станут военными, сказал режиссер."И наверное, наша картина действительно патриотическая. Но бывает такой патриотизм, к сожалению, напускной, плакатный, который вызывает в большей степени отторжение. Я надеюсь, наш фильм будет вызывать уважение и любовь к Родине у всех, кто его посмотрит, и в том числе у младшей аудитории".По словам известного актера и продюсера, невозможно заставить кого-то или что-то полюбить насильно:Напомним, в Крыму начались съемки подросткового сериала "Три друга, клад и матрос Кошка". По сюжету, в нем три друга-курсанта Нахимовского училища ищут клад, заложенный в Севастополе в годы Крымской войны. Через временные порталы они попадают в прошлое, в годы первой и второй обороны Севастополя. В поисках им помогает легендарный матрос Кошка. В фильме примут участие как звезды российского кино - Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Александр Лыков, так и дети-актеры: Феодор Кирсанов, Алексей Родионов, Всеволод Клименок и Катя Темнова.Ранее на вопрос, почему на российской эстраде так мало патриотов, ответила поэт и композитор, лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова.Читайте также на РИА Новости Крым:Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах"Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате Кристи

https://crimea.ria.ru/20230620/zhigunov-snimaet-v-krymu-serial-pro-troikh-druzey--pochti-gardemarinov-1129511673.html

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

кино, культура, россия, сергей жигунов, новости крыма, крым