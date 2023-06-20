https://crimea.ria.ru/20230620/sergey-zhigunov-lyubov-k-rodine--eto-ne-plakat-na-stene-1129512897.html
Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене
Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене
Современное кино должно учить детей патриотизму, но делать это надо осторожно, без менторства и назидательности, сказал Сергей Жигунов, отвечая на вопрос... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T18:12
2023-06-20T18:12
2023-06-20T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Современное кино должно учить детей патриотизму, но делать это надо осторожно, без менторства и назидательности, сказал Сергей Жигунов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым."Потому что любовь к Родине – это же не плакат на стене. Когда напишут что-нибудь на стене, вы прочтете и пойдете дальше, вы не начнете любить Родину после этого. Потому что это иначе делается. Уважение к собственной истории и понимание своего места, уважение к традициям, к собственной армии в конце концов, - с этим со всем надо очень аккуратно обращаться" - говорит Жигунов.Главные герои картины, которую он снимает сейчас в Крыму, - курсанты Нахимовского училища, которые ищут в Севастополе клад, оставленный там в годы Крымской войны. Помогает им легендарный матрос Кошка. И когда-то, вероятно, они станут военными, сказал режиссер."И наверное, наша картина действительно патриотическая. Но бывает такой патриотизм, к сожалению, напускной, плакатный, который вызывает в большей степени отторжение. Я надеюсь, наш фильм будет вызывать уважение и любовь к Родине у всех, кто его посмотрит, и в том числе у младшей аудитории".По словам известного актера и продюсера, невозможно заставить кого-то или что-то полюбить насильно:Напомним, в Крыму начались съемки подросткового сериала "Три друга, клад и матрос Кошка". По сюжету, в нем три друга-курсанта Нахимовского училища ищут клад, заложенный в Севастополе в годы Крымской войны. Через временные порталы они попадают в прошлое, в годы первой и второй обороны Севастополя. В поисках им помогает легендарный матрос Кошка. В фильме примут участие как звезды российского кино - Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Александр Лыков, так и дети-актеры: Феодор Кирсанов, Алексей Родионов, Всеволод Клименок и Катя Темнова.Ранее на вопрос, почему на российской эстраде так мало патриотов, ответила поэт и композитор, лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова.Читайте также на РИА Новости Крым:Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах"Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате Кристи
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
кино, культура, россия, сергей жигунов, новости крыма, крым
Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене
Сергей Жигунов про уважение к собственной истории, традициям и армии своей страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым.
Современное кино должно учить детей патриотизму, но делать это надо осторожно, без менторства и назидательности, сказал Сергей Жигунов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым
.
"Потому что любовь к Родине – это же не плакат на стене. Когда напишут что-нибудь на стене, вы прочтете и пойдете дальше, вы не начнете любить Родину после этого. Потому что это иначе делается. Уважение к собственной истории и понимание своего места, уважение к традициям, к собственной армии в конце концов, - с этим со всем надо очень аккуратно обращаться" - говорит Жигунов.
Главные герои картины, которую он снимает сейчас в Крыму, - курсанты Нахимовского училища, которые ищут в Севастополе клад, оставленный там в годы Крымской войны. Помогает им легендарный матрос Кошка. И когда-то, вероятно, они станут военными, сказал режиссер.
"И наверное, наша картина действительно патриотическая. Но бывает такой патриотизм, к сожалению, напускной, плакатный, который вызывает в большей степени отторжение. Я надеюсь, наш фильм будет вызывать уважение и любовь к Родине у всех, кто его посмотрит, и в том числе у младшей аудитории".
По словам известного актера и продюсера, невозможно заставить кого-то или что-то полюбить насильно:
"Указующий перст – это самое страшное, что может быть в этой истории. Что может быть хуже, когда тебя заставляют, тычут носом в эту миску. Ты же перестаешь любить Толстого, когда тебя заставляют читать "Войну и мир". Вот это очень опасно, мы пытаемся избежать нравоучительности какой-то излишней, жесткой. У нас этого ничего нет. У нас хорошая приключенческая история, но она посвящена в том числе событиям, которые были очень давно и связаны с героическими событиями в жизни нашей страны".
Напомним, в Крыму начались съемки подросткового сериала "Три друга, клад и матрос Кошка". По сюжету, в нем три друга-курсанта Нахимовского училища ищут клад, заложенный в Севастополе в годы Крымской войны. Через временные порталы они попадают в прошлое, в годы первой и второй обороны Севастополя. В поисках им помогает легендарный матрос Кошка. В фильме примут участие
как звезды российского кино - Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Александр Лыков, так и дети-актеры: Феодор Кирсанов, Алексей Родионов, Всеволод Клименок и Катя Темнова.
Ранее на вопрос, почему на российской эстраде так мало патриотов
, ответила поэт и композитор, лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова.
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