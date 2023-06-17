https://crimea.ria.ru/20230617/svetlana-surganova-pravda-i-pobeda-budet-za-nami-1129448283.html
Светлана Сурганова: правда и Победа будет за нами
Светлана Сурганова: правда и Победа будет за нами - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Светлана Сурганова: правда и Победа будет за нами
На российской эстраде сейчас мало патриотически настроенных певцов потому, люди не понимают целей специальной военной операции и любые военные действия вызывают РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T11:31
2023-06-17T11:31
2023-06-17T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. На российской эстраде сейчас мало патриотически настроенных певцов потому, люди не понимают целей специальной военной операции и любые военные действия вызывают у них страх. Но эта ситуация уже меняется к лучшему, сказала в интервью РИА Новости Крым поэт и композитор Светлана Сурганова."Когда у людей четкого понимания нет, почему эта вынужденная ситуация случилась, люди начинают ретироваться. Это в них говорит, мне кажется, по большей части страх и непонимание сути. Вот в этом, мне кажется, недоработка государства, руководящих органов, средств массовой информации. Недопонимание. Поэтому какая-то часть людей решила ретироваться", - предположила Светлана Сурганова.Тем не менее, продолжает она, сейчас ситуация постепенно меняется, и очень скоро патриотический контент займет свое место на эстраде.По словам соло-гитариста и основателя группы "Сурганова и Оркестр" Валерия Тхая, благодаря Светлане коллектив "транслирует настоящий, хороший патриотический материал. В 2017 году музыканты выпустили альбом "Песни военных лет", который пользуется огромным успехом."Лучшего патриотического материала еще не придумано, и вряд ли нам удастся его переплюнуть. Это тот камертон, который мы сейчас поем с большим удовольствием, поем везде, и люди на это откликаются. Очень приятно видеть, как огромное количество людей нам подпевают, мы это видели много раз за последний год, поют хором, знают эти песни, и лучшего единения, я считаю, не может быть".На вопрос, готова ли Светлана Сурганова писать песни о любви к Родине, Сурганова ответила: все мои песни – это про любовь.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в 2018 году Светлане Сургановой был запрещен въезд на Украину, поскольку она посещала Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году.15 июня Светлана Сурганова и музыканты группы побывали в Артеке, где выступили в спектакле, от начала и до конца подготовленном детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитахДиана Арбенина о Крыме, вине и жаре"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитах
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
светлана сурганова, культура, общество, крым, мдц "артек", новости крыма
Светлана Сурганова: правда и Победа будет за нами
Светлана Сурганова о любви к Родине и патриотизме российских эстрадных артистов
11:31 17.06.2023 (обновлено: 12:30 17.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым.
На российской эстраде сейчас мало патриотически настроенных певцов потому, люди не понимают целей специальной военной операции и любые военные действия вызывают у них страх. Но эта ситуация уже меняется к лучшему, сказала в интервью РИА Новости Крым
поэт и композитор Светлана Сурганова.
"Когда у людей четкого понимания нет, почему эта вынужденная ситуация случилась, люди начинают ретироваться. Это в них говорит, мне кажется, по большей части страх и непонимание сути. Вот в этом, мне кажется, недоработка государства, руководящих органов, средств массовой информации. Недопонимание. Поэтому какая-то часть людей решила ретироваться", - предположила Светлана Сурганова.
Тем не менее, продолжает она, сейчас ситуация постепенно меняется, и очень скоро патриотический контент займет свое место на эстраде.
"Я думаю, что это появится и очень скоро. Сейчас как бы уже приходит осознание того, что случилось, и уже примерно расставлены приоритеты. Становится понятно более-менее, кто за что, кто игроки, и уже понятно, в чем наша правда. И сейчас патриотические чувства, мне кажется, будут только нарастать".
По словам соло-гитариста и основателя группы "Сурганова и Оркестр" Валерия Тхая, благодаря Светлане коллектив "транслирует настоящий, хороший патриотический материал. В 2017 году музыканты выпустили альбом "Песни военных лет", который пользуется огромным успехом.
"Лучшего патриотического материала еще не придумано, и вряд ли нам удастся его переплюнуть. Это тот камертон, который мы сейчас поем с большим удовольствием, поем везде, и люди на это откликаются. Очень приятно видеть, как огромное количество людей нам подпевают, мы это видели много раз за последний год, поют хором, знают эти песни, и лучшего единения, я считаю, не может быть".
На вопрос, готова ли Светлана Сурганова писать песни о любви к Родине, Сурганова ответила: все мои песни – это про любовь.
"Любовь - это базовая настройка, и если она в тебе есть, то это любовь и к Родине, и к твоей работе, к творчеству, к тому, что ты делаешь. Наша задача, несмотря на всю сложную, очень психологически непростую ситуацию, оставаться в гармонии с самим собой, гармонизировать пространство собственным творчеством, не сеять панику, а наоборот, призывать к тому, что если ты предан своему делу, своей Родине, то обязательно правда и Победа будет за нами".
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в 2018 году Светлане Сургановой был запрещен въезд на Украину
, поскольку она посещала Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году.
15 июня Светлана Сурганова и музыканты группы побывали в Артеке, где выступили в спектакле, от начала и до конца подготовленном детьми.
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