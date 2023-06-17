https://crimea.ria.ru/20230617/svetlana-surganova-pravda-i-pobeda-budet-za-nami-1129448283.html

Светлана Сурганова: правда и Победа будет за нами

Светлана Сурганова: правда и Победа будет за нами - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Светлана Сурганова: правда и Победа будет за нами

На российской эстраде сейчас мало патриотически настроенных певцов потому, люди не понимают целей специальной военной операции и любые военные действия вызывают РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T11:31

2023-06-17T11:31

2023-06-17T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. На российской эстраде сейчас мало патриотически настроенных певцов потому, люди не понимают целей специальной военной операции и любые военные действия вызывают у них страх. Но эта ситуация уже меняется к лучшему, сказала в интервью РИА Новости Крым поэт и композитор Светлана Сурганова."Когда у людей четкого понимания нет, почему эта вынужденная ситуация случилась, люди начинают ретироваться. Это в них говорит, мне кажется, по большей части страх и непонимание сути. Вот в этом, мне кажется, недоработка государства, руководящих органов, средств массовой информации. Недопонимание. Поэтому какая-то часть людей решила ретироваться", - предположила Светлана Сурганова.Тем не менее, продолжает она, сейчас ситуация постепенно меняется, и очень скоро патриотический контент займет свое место на эстраде.По словам соло-гитариста и основателя группы "Сурганова и Оркестр" Валерия Тхая, благодаря Светлане коллектив "транслирует настоящий, хороший патриотический материал. В 2017 году музыканты выпустили альбом "Песни военных лет", который пользуется огромным успехом."Лучшего патриотического материала еще не придумано, и вряд ли нам удастся его переплюнуть. Это тот камертон, который мы сейчас поем с большим удовольствием, поем везде, и люди на это откликаются. Очень приятно видеть, как огромное количество людей нам подпевают, мы это видели много раз за последний год, поют хором, знают эти песни, и лучшего единения, я считаю, не может быть".На вопрос, готова ли Светлана Сурганова писать песни о любви к Родине, Сурганова ответила: все мои песни – это про любовь.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в 2018 году Светлане Сургановой был запрещен въезд на Украину, поскольку она посещала Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году.15 июня Светлана Сурганова и музыканты группы побывали в Артеке, где выступили в спектакле, от начала и до конца подготовленном детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитахДиана Арбенина о Крыме, вине и жаре"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитах

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

светлана сурганова, культура, общество, крым, мдц "артек", новости крыма