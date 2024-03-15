https://crimea.ria.ru/20240315/klondayk-dlya-rezhisserov-mikhalkov-o-roli-kryma-v-rossiyskom-kinematografe-1135717684.html

Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографе

Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографе - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографе

Крым – это уникальная кинематографическая площадка, клондайк для режиссеров, и Ялтинская киностудия Крыму крайне необходима. Об этом во время общения с... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T19:45

2024-03-15T19:45

2024-03-15T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крым – это уникальная кинематографическая площадка, клондайк для режиссеров, и Ялтинская киностудия Крыму крайне необходима. Об этом во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сказал народный артист России Никита Михалков.По его словам, на сегодняшний день есть инвесторы, люди, которые понимают, что надо сделать. и знают, как это сделать."Я считаю, что еще огромное значение имеет увековечивание памяти Ханжонкова. (Александр Ханжонков – русский предприниматель, организатор кинопроизводства, режиссер, сценарист, один из пионеров русского кинематографа – ред.) Он – первый наш режиссер, который закрутил ручку камеры. Думаю, что внизу, у Ялтинской студии, должен быть его музей и киноконцертный зал для проведения фестиваля", – убежден народный артист.При этом, говоря о возрождении Ялтинской киностудии, которой нашли инвестора, Никита Михалков отметил, что всегда сложно что-то такое переделывать, возвращаться на то место, которое уже было закрыто-открыто и переходило из рук в руки."Но сам принцип существования в Крыму киностудии просто необходим", – заключил он.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым директор "Крымского киномедиацентра" Светлана Косарич рассказала, что пакет документов для передачи Ялтинской киностудии инвестору готов.14 марта председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что в Крыму, на территории арт-кластера "Тарвида" в Судаке, завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства.Читайте также на РИА Новости Крым:"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудииИнвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудииМихалков назвал крымчан храбрецами и стимулом для всей России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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