Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографе
Ялтинская киностудия может стать реальной площадкой для всего российского кино – Михалков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крым – это уникальная кинематографическая площадка, клондайк для режиссеров, и Ялтинская киностудия Крыму крайне необходима. Об этом во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сказал народный артист России Никита Михалков.
"Крым – это клондайк. Союз кинематографистов России, восстановив Ялтинскую киностудию, берет на себя обязательства и желание сделать ее реальной площадкой для всего российского кино. Но я думаю, что эта площадка должна быть не креативной структурой, а именно серьезным техническим обслуживанием любой картины, которая приезжает. То есть режиссер берет пару белья и сценарий и приезжает сюда. А что касается натуры, то тут есть все. Поставить два-три павильона. Все. Тем более, что есть бассейн для совмещения воды с морем, чтобы снимать комбинированные кадры. Ялтинская студия должна быть меккой кинематографа, я в этом уверен", – сказал Михалков.
По его словам, на сегодняшний день есть инвесторы, люди, которые понимают, что надо сделать. и знают, как это сделать.
"Я считаю, что еще огромное значение имеет увековечивание памяти Ханжонкова. (Александр Ханжонков – русский предприниматель, организатор кинопроизводства, режиссер, сценарист, один из пионеров русского кинематографа – ред.) Он – первый наш режиссер, который закрутил ручку камеры. Думаю, что внизу, у Ялтинской студии, должен быть его музей и киноконцертный зал для проведения фестиваля", – убежден народный артист.
При этом, говоря о возрождении Ялтинской киностудии, которой нашли инвестора, Никита Михалков отметил, что всегда сложно что-то такое переделывать, возвращаться на то место, которое уже было закрыто-открыто и переходило из рук в руки.
"Но сам принцип существования в Крыму киностудии просто необходим", – заключил он.
Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым директор "Крымского киномедиацентра" Светлана Косарич рассказала, что пакет документов для передачи Ялтинской киностудии инвестору готов.
14 марта председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что в Крыму, на территории арт-кластера "Тарвида" в Судаке, завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства.
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