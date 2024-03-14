https://crimea.ria.ru/20240314/zavershaetsya-stroitelstvo-krupneyshey-studii-kinoproizvodstva-v-krymu-1135663462.html
Завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства в Крыму
Завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства в Крыму - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства в Крыму
В Крыму на территории арт-кластера "Тарвида" в Судаке завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T22:30
2024-03-14T22:30
2024-03-14T22:30
судак
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кино
владимир константинов
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на территории арт-кластера "Тарвида" в Судаке завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.Кроме того, Константинов уточнил, что "Таврида" взаимодействует с образовательными учреждениями Судака. Так, например, при поддержке арт-кластера в городской школе №4 имени Героя Советского Союза Василия Савельева, была оборудована медиа-студия. Также в ней реализуются программы дополнительного образования, расписаны стены и фасад здания."Школа активно участвует в реализации федеральных программ, здесь установлено современное лабораторное и техническое оборудование, обустроено два спортивных зала", - добавил Владимир Константинов.Председатель Госсовета Крыма напомнил, что арт-кластер "Таврида" - это масштабный проект, который реализован в российском Крыму при поддержке президента РФ Владимира Путина. Направлен он на поддержку молодых талантов.В апреле прошлого года пресс-служба арт-кластера сообщила, что в Крыму в бухте Капсель началось строительство комплекса помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства. Контент-центр должен стать центром притяжения для деятелей киноиндустрии со всей страны. Здесь будут созданы условия для молодых профессионалов, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудииКинотеатры Симферополя ждут новых премьер и зрителейКачественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые
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судак, арт-кластер "таврида", кино, владимир константинов, крым, новости крыма, общество
Завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства в Крыму
Строительство крупнейшей студии кинопроизводства в Крыму завершается – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на территории арт-кластера "Тарвида" в Судаке завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
"Сейчас на территории "Тавриды" завершается роспись храма-часовни во имя святого Великомученника Георгия Победоносца и строительство контент-центра, который станет крупнейшей студией кинопроизводства на полуострове", – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Константинов уточнил, что "Таврида" взаимодействует с образовательными учреждениями Судака. Так, например, при поддержке арт-кластера в городской школе №4 имени Героя Советского Союза Василия Савельева, была оборудована медиа-студия. Также в ней реализуются программы дополнительного образования, расписаны стены и фасад здания.
"Школа активно участвует в реализации федеральных программ, здесь установлено современное лабораторное и техническое оборудование, обустроено два спортивных зала", - добавил Владимир Константинов.
Председатель Госсовета Крыма напомнил, что арт-кластер "Таврида" - это масштабный проект, который реализован в российском Крыму при поддержке президента РФ Владимира Путина. Направлен он на поддержку молодых талантов.
В апреле прошлого года пресс-служба арт-кластера сообщила, что в Крыму в бухте Капсель началось строительство
комплекса помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства. Контент-центр должен стать центром притяжения для деятелей киноиндустрии со всей страны. Здесь будут созданы условия для молодых профессионалов, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино.
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