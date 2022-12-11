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Качественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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Качественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые
Качественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Качественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые
Крымская природа уникальна и привлекает многочисленных туристов, которые не всегда понимают ее ценность и во многих случаях наносят ущерб уникальным ландшафтам. РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T16:24
2022-12-11T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Крымская природа уникальна и привлекает многочисленных туристов, которые не всегда понимают ее ценность и во многих случаях наносят ущерб уникальным ландшафтам. Помочь людям понять ценность флоры и фауны полуострова могло бы большое документальное кино. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала старший научный сотрудник лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей РАН, кандидат биологических наук Лилия Бондарева.Снять красивое кино"Без популяризации, которая была бы выполнена на высоком профессиональном уровне, на уровне больших документальных, интересных фильмов, мы не сможем показать красоту природы. Это действительно жемчужина, которую нельзя потерять за решением сиюминутных задач. Но чтобы все это сохранить, эту заряженность сверхидеей сохранения крымской природы нужно передать всем жителям и гостям", — убеждена Бондарева.По ее мнению, для создания больших документальных кинопроектов, которые транслировались бы на федеральных ресурсах, обязательно нужно выделять финансирование, чтобы делать по-настоящему красивое высокотехнологичное кино.…и принять другие мерыИдею поддержал и старший научный сотрудник лаборатории института Владимир Александров. По его мнению, такое кино должно быть не просто красивым, но информативным, подчеркивающим уникальность крымской природы и заставляющим проникнуться ее ценностью. Но еще важнее развивать туристическую инфраструктуру, считает он. "Если тропа уже существует, обязательно должна быть ее маркировка, информация о маршруте, о том, чем важен этот участок природы. Кроме того, нужно координировать и контролировать туристические перемещения и делать это непосредственно на месте", — подчеркнул Александров.Директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин ранее сообщал, что в этом году заповедники республики посетили более 170 тысяч туристов. Самым популярным стал Ялтинский горно-лесной заповедник.Также читайте на РИА Новости Крым:Глэмпинги в Севастополе: за и противМимо Мертвого города к "живой воде": тайны КарадагаВ Ялте восстановят Царскую тропу
https://crimea.ria.ru/20220507/vostok-kryma-opuk-tsvety-i-more-1123097029.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, природа, наука и технологии, культура, туризм в крыму, инбюм
Качественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые

Ученые призвали снимать кино о Крыме и объяснили, для чего

16:24 11.12.2022
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкОблако на вершине горы Аю-Даг, Крым
Облако на вершине горы Аю-Даг, Крым - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Крымская природа уникальна и привлекает многочисленных туристов, которые не всегда понимают ее ценность и во многих случаях наносят ущерб уникальным ландшафтам. Помочь людям понять ценность флоры и фауны полуострова могло бы большое документальное кино. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала старший научный сотрудник лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей РАН, кандидат биологических наук Лилия Бондарева.
Снять красивое кино
"Без популяризации, которая была бы выполнена на высоком профессиональном уровне, на уровне больших документальных, интересных фильмов, мы не сможем показать красоту природы. Это действительно жемчужина, которую нельзя потерять за решением сиюминутных задач. Но чтобы все это сохранить, эту заряженность сверхидеей сохранения крымской природы нужно передать всем жителям и гостям", — убеждена Бондарева.
Опукский природный заповедник в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 13:03Туризм
Восток Крыма. Опук. Цветы и море
По ее мнению, для создания больших документальных кинопроектов, которые транслировались бы на федеральных ресурсах, обязательно нужно выделять финансирование, чтобы делать по-настоящему красивое высокотехнологичное кино.
…и принять другие меры
Идею поддержал и старший научный сотрудник лаборатории института Владимир Александров. По его мнению, такое кино должно быть не просто красивым, но информативным, подчеркивающим уникальность крымской природы и заставляющим проникнуться ее ценностью.
Но еще важнее развивать туристическую инфраструктуру, считает он.
"Если тропа уже существует, обязательно должна быть ее маркировка, информация о маршруте, о том, чем важен этот участок природы. Кроме того, нужно координировать и контролировать туристические перемещения и делать это непосредственно на месте", — подчеркнул Александров.
Директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин ранее сообщал, что в этом году заповедники республики посетили более 170 тысяч туристов. Самым популярным стал Ялтинский горно-лесной заповедник.
Также читайте на РИА Новости Крым:
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Новости КрымаКрымПриродаНаука и технологииКультураТуризм в КрымуИнБЮМ
 
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