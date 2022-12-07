https://crimea.ria.ru/20221207/v-yalte-vosstanovyat-tsarskuyu-tropu-1125731503.html

В Ялте восстановят Царскую тропу

В Ялте восстановят Царскую тропу - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Ялте восстановят Царскую тропу

Власти Ялты анонсировали восстановление Солнечной тропы на ЮБК. В проектировании смогут принять участие как эксперты, так и рядовые крымчане, сообщили в... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T13:19

2022-12-07T13:19

2022-12-07T13:19

ялта

туризм в крыму

янина павленко

общество

солнечная (царская) тропа

юбк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Власти Ялты анонсировали восстановление Солнечной тропы на ЮБК. В проектировании смогут принять участие как эксперты, так и рядовые крымчане, сообщили в горадминистрации.По словам главы города Янины Павленко, проложенный по указу Николая II живописный маршрут находится в плачевном состоянии. Год назад были разработаны проекты планировки и межевания территории, и сейчас, когда земельные границы установлены и закреплены, можно начать работу по формированию концепции обновления терренкура, отметила она.Проработкой предпроектных решений по его восстановлению займутся крымские архитекторы, представители минкульта, Ливадийского дворца и Общественного совета."И, конечно, жду комментариев ялтинцев. Пишите, что должно быть на Солнечной тропе, а чему там не место", – призвала Павленко.Что касается установленных на некоторых участках тропы заборов, все незаконные будут демонтированы, законные – приведены в надлежащий вид, согласованный с департаментом архитектуры и градостроительства, заверила Павленко."Наша главная задача – бережно сохранить то, что было создано до нас, восстановить утраченное. Если новшества – то минимальные", - заключила она.Солнечная тропа — это пешеходный панорамный маршрут и памятник истории Большой Ялты. Была проложена между двумя царскими резиденциями — Ливадией и Ореандой — в 1861 году. Протяженность Солнечной тропы – 6711 метров. Высота дороги над уровнем моря составляет от 133 до 203 метров. Но гулять здесь комфортно, так как угол наклона небольшой — максимальный всего три градуса. Вдоль живописной дороги установлены скульптуры, растут редкие экзотические деревья, кустарники и цветы.Солнечная тропа в Крыму также известна под тремя другими названиями — "Царская", "Тропа Здоровья" и "Горизонтальная". Царской тропу называли потому, что когда-то здесь любил прогуливаться Николай II.

https://crimea.ria.ru/20220524/bolshaya-krymskaya-tropa-na-poluostrove-obedinyat-sto-turmarshrutov-v-odin-1123321270.html

https://crimea.ria.ru/20220702/rekonstruktsiya-livadiyskogo-parka-v-krymu-kakie-raboty-predusmotreny-1123729178.html

ялта

солнечная (царская) тропа

юбк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, туризм в крыму, янина павленко, общество, солнечная (царская) тропа, юбк