https://crimea.ria.ru/20230121/kinoteatry-simferopolya-zhdut-novykh-premer-i-zriteley-1126491439.html

Кинотеатры Симферополя ждут новых премьер и зрителей

Кинотеатры Симферополя ждут новых премьер и зрителей - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Кинотеатры Симферополя ждут новых премьер и зрителей

Семейная кинолента "Чебурашка" не только побила все мыслимые рекорды по сборам, но и вернула прокатчикам веру, что они нужны зрителю, а преодоление сложностей в РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T03:29

2023-01-21T03:29

2023-01-21T03:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Семейная кинолента "Чебурашка" не только побила все мыслимые рекорды по сборам, но и вернула прокатчикам веру, что они нужны зрителю, а преодоление сложностей в последние два с лишним года не было напрасным. Чем живут крымские кинотеатры в условиях ограниченного контента, какие строят планы, чем привлекают гостей, на примере одной компании - в материале РИА Новости Крым.Кино - универсальный вид досуга для людей всех возрастных групп, уверена директор региональной сети кинотеатров Ольга Новикова. Кино - это про оторваться от повседневности и погрузиться в историю, которая позволит на долгое время сохранить хорошее настроение, добавляет она.О периоде новогодних каникул собеседница говорит с нескрываемой радостью и оптимизмом. И дело не только в обилии хороших мультипликационных и кинолент в прокате. Дело в том, что как раз под "занавес" года в кинотеатре завершилась реконструкция двух залов. Это позволило увеличить общую вместимость до 220 человек.Ремонтные работы стоимостью 8 миллионов рублей удалось провести благодаря участию в конкурсе Федерального фонда поддержки отечественной кинематографии. Согласно условиям, он оказывает поддержку кинозалам в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек, поясняет собеседница. Единственное условие - не менее половины репертуара должны составлять отечественные картины.От "Зимней вишни" до спецоперацииТакая помощь оказалась особенно кстати после нескольких лет "падения", продолжает директор сети кинотеатров. Пандемия коронавируса была не единственным испытанием для отрасли - серьезные удары прокатчики держали и до, и после 2020 года."Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" превратила кинотеатры из мест досуга в место страха. Восстановить зрительское доверие было очень тяжело, - вспоминает Новикова. - Думали, что это катастрофа и хуже уже не будет. Потребовались силы, деньги и время, чтобы вернуть доверие зрителя".Следующий 2019-й стал годом передышки, но уже в 2020-м прокатчики поняли, что ничего страшнее, чем не работать вовсе, быть не может. В этот период помогла выжить помощь от региональных и федеральных властей."В 2021 году открыли с ограничениями, но были счастливы такой возможности. Однако 1 марта 2022 года встретило нас отменой крупных студийных релизов. Итоги 2022 года оказались плачевны как никогда", - продолжает собеседница. В этот период закрылось больше кинотеатров, чем в пандемию. Помимо этого, кассовые сборы оказались ниже результатов пандемийного 2020 года. Если бы не поддержка регулятора и финансовая помощь отрасли, кинотеатров могло не остаться вовсе, констатирует Ольга Новикова.Отголоски ковидаПо словам Новиковой, большинство санитарных мер периода пандемии прочно прижились в кинотеатре. Из обязательных стали повседневными. Сотрудники привычно надевают медицинские маски при большом скоплении гостей, а также просят их не забывать про социальную дистанцию."Наши гости могут воспользоваться санитайзерами. Кроме того, стараемся продвигать онлайн-продажу билетов или же расплачиваться банковской картой", - продолжила собеседница. Так как самые преданные зрители - это дети младшего и школьного возраста, то очень важно, чтобы они не только получили удовольствие от просмотра, но и сохранили здоровье.Надежды на 2023 годНовый год порадовал прокатчиков целым рядом замечательных лент. В первую очередь - популярной картиной "Чебурашка"."Мы поверили снова, что мы нужны, когда увидели, что люди не могут попасть на сеанс из-за отсутствия свободных мест. В этот период даже хотелось плакать, потому как после многих лет кризиса киношники вновь почувствовали востребованность, - делится переживаниями директор предприятия. - Видеть, что у зрителя есть интерес, что он хочет приходить в кинозалы - дорогого стоит! Очень надеемся, что нам и дальше будут помогать, хотя бы тем, что будут давать хорошие фильмы, а дальше мы как-нибудь справимся!"Знатоки утверждают, что фильмы нужно смотреть в кино. Здесь не отвлекает звонок будильника или шумный сосед за стеной. Человек просто погружается в происходящее на экране, сопереживает героям, а по завершении просмотра уходит с чувством насыщенности историей. Этого нельзя добиться при домашнем просмотре. Так почему бы не побаловать себя тем прекрасным, что есть, - фильмами!Читайте также:Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудииКачественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученыеКиношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотреть

https://crimea.ria.ru/20220321/rossiyskie-kinoteatry-sokhranyat-tseny-na-bilety-1122726891.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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