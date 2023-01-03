https://crimea.ria.ru/20230103/kinoshnye-kanikuly-luchshie-filmy-2022-goda-kotorye-nuzhno-peresmotret-1125683724.html

Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотреть

Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотреть - РИА Новости Крым, 03.01.2023

Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотреть

Длинные новогодние каникулы - отличное время, чтобы пересмотреть хорошее кино. Какие фильмы ушедшего 2022 года заслуживают особенного внимания, и какое старое... РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-03T08:55

2023-01-03T08:55

2023-01-03T08:55

общество

культура

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Длинные новогодние каникулы - отличное время, чтобы пересмотреть хорошее кино. Какие фильмы ушедшего 2022 года заслуживают особенного внимания, и какое старое "бессмертное" кино можно выбрать, чтобы устроить уютный домашний киновечер, об этом РИА Новости Крым рассказал кинокритик и киновед Андрей Дементьев.Первая картина, которую называет Дементьев - "Топ Ган: Мэверик", режиссера Джозефа Косински. В главной роли - Том Круз, в кадре - сверхзвуковые самолеты: "Эта картина - то, что надо, если хочется экшен в чистом виде. Это супер технологичный и очень интересный фильм про летчиков, которые летают на истребителях. Том Круз в лучшей своей форме. Первую половину фильма можно пропустить - сплошные невнятные разговоры, но когда начинается действие, во второй части фильма - это что-то невероятное", - говорит киновед.Еще одна премьера 2022 года, рекомендованная экспертом, триллер "В эфире", с Мелом Гибсоном, который сидит в студии на радио и вдруг получает звонок от маньяка. Неизвестный угрожает убить всю семью шоумена. Чтобы спасти близких, радиоведущему предстоит сыграть в игру на выживание.Также он советует вспомнить картину Дэнни Бойла "Yesterday",снятую в 2019 году: "С удивительным допущением сделанный фильм, про то, что было бы, если бы не было The Beatles. Там человек попадает в автокатастрофу, а когда приходит в себя, понимает, что он попал в другую реальность, где никто ничего не слышал про "битлов". Поразительный фильм, с какими-то невероятными сценами, например, про то, как этот человек приходит к Джону Леннону, который никогда не писал песен, а просто дожил до глубокой старости, и как он с ним разговаривает. Это можно пересматривать много-много раз".Кроме того, Дементьев напоминает о "вечных" картинах, которые неизменно доставляют зрителю удовольствие: "Такие, как "Ирония судьбы". Их можно смотреть бесконечно. И гениальные мюзиклы - "Моя прекрасная леди", "Ведсайдская история" - только не свежая версия, которую поставил Спилберг, а оригинальная история 60-х годов. К ним же относится "Иисус Христос Суперзвезда", рок-опера "Томми". Из "вечных" вещей можно вспомнить "Реальную любовь" Ричарда Кертиса 2003 года и в "Джазе только девушки", - перечислил собеседник агентства.Еще один совет касается отечественных сериалов, качество которых в последние годы стало по-настоящему высоким."Например, сериал "Надвое", который поставил Валерий Тодоровский - это абсолютно гениальная вещь. Сейчас вышли все 9 серий. Можно вспомнит сериал Яны Гладких "AMORE MORE". Замечательные сериалы "Нулевой пациент" Стычкина и "Жизнь по вызову" Андреасяна. Так что, на выходных можно с удовольствием поднимать свой культурный уровень", - заключил Дементьев.Ранее Дементьев перечислил достойные образцы современного российского полнометражного кино.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

общество, культура, совет эксперта