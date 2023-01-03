https://crimea.ria.ru/20230103/kinoshnye-kanikuly-luchshie-filmy-2022-goda-kotorye-nuzhno-peresmotret-1125683724.html
Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотреть
Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотреть - РИА Новости Крым, 03.01.2023
Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотреть
Длинные новогодние каникулы - отличное время, чтобы пересмотреть хорошее кино. Какие фильмы ушедшего 2022 года заслуживают особенного внимания, и какое старое... РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T08:55
2023-01-03T08:55
2023-01-03T08:55
общество
культура
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Длинные новогодние каникулы - отличное время, чтобы пересмотреть хорошее кино. Какие фильмы ушедшего 2022 года заслуживают особенного внимания, и какое старое "бессмертное" кино можно выбрать, чтобы устроить уютный домашний киновечер, об этом РИА Новости Крым рассказал кинокритик и киновед Андрей Дементьев.Первая картина, которую называет Дементьев - "Топ Ган: Мэверик", режиссера Джозефа Косински. В главной роли - Том Круз, в кадре - сверхзвуковые самолеты: "Эта картина - то, что надо, если хочется экшен в чистом виде. Это супер технологичный и очень интересный фильм про летчиков, которые летают на истребителях. Том Круз в лучшей своей форме. Первую половину фильма можно пропустить - сплошные невнятные разговоры, но когда начинается действие, во второй части фильма - это что-то невероятное", - говорит киновед.Еще одна премьера 2022 года, рекомендованная экспертом, триллер "В эфире", с Мелом Гибсоном, который сидит в студии на радио и вдруг получает звонок от маньяка. Неизвестный угрожает убить всю семью шоумена. Чтобы спасти близких, радиоведущему предстоит сыграть в игру на выживание.Также он советует вспомнить картину Дэнни Бойла "Yesterday",снятую в 2019 году: "С удивительным допущением сделанный фильм, про то, что было бы, если бы не было The Beatles. Там человек попадает в автокатастрофу, а когда приходит в себя, понимает, что он попал в другую реальность, где никто ничего не слышал про "битлов". Поразительный фильм, с какими-то невероятными сценами, например, про то, как этот человек приходит к Джону Леннону, который никогда не писал песен, а просто дожил до глубокой старости, и как он с ним разговаривает. Это можно пересматривать много-много раз".Кроме того, Дементьев напоминает о "вечных" картинах, которые неизменно доставляют зрителю удовольствие: "Такие, как "Ирония судьбы". Их можно смотреть бесконечно. И гениальные мюзиклы - "Моя прекрасная леди", "Ведсайдская история" - только не свежая версия, которую поставил Спилберг, а оригинальная история 60-х годов. К ним же относится "Иисус Христос Суперзвезда", рок-опера "Томми". Из "вечных" вещей можно вспомнить "Реальную любовь" Ричарда Кертиса 2003 года и в "Джазе только девушки", - перечислил собеседник агентства.Еще один совет касается отечественных сериалов, качество которых в последние годы стало по-настоящему высоким."Например, сериал "Надвое", который поставил Валерий Тодоровский - это абсолютно гениальная вещь. Сейчас вышли все 9 серий. Можно вспомнит сериал Яны Гладких "AMORE MORE". Замечательные сериалы "Нулевой пациент" Стычкина и "Жизнь по вызову" Андреасяна. Так что, на выходных можно с удовольствием поднимать свой культурный уровень", - заключил Дементьев.Ранее Дементьев перечислил достойные образцы современного российского полнометражного кино.
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Галина Оленева
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
общество, культура, совет эксперта
Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотреть
Кинокритик Дементьев посоветовал кино на новогодние каникулы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Длинные новогодние каникулы - отличное время, чтобы пересмотреть хорошее кино. Какие фильмы ушедшего 2022 года заслуживают особенного внимания, и какое старое "бессмертное" кино можно выбрать, чтобы устроить уютный домашний киновечер, об этом РИА Новости Крым рассказал кинокритик и киновед Андрей Дементьев.
Первая картина, которую называет Дементьев - "Топ Ган: Мэверик", режиссера Джозефа Косински. В главной роли - Том Круз, в кадре - сверхзвуковые самолеты: "Эта картина - то, что надо, если хочется экшен в чистом виде. Это супер технологичный и очень интересный фильм про летчиков, которые летают на истребителях. Том Круз в лучшей своей форме. Первую половину фильма можно пропустить - сплошные невнятные разговоры, но когда начинается действие, во второй части фильма - это что-то невероятное", - говорит киновед.
Еще одна премьера 2022 года, рекомендованная экспертом, триллер "В эфире", с Мелом Гибсоном, который сидит в студии на радио и вдруг получает звонок от маньяка. Неизвестный угрожает убить всю семью шоумена. Чтобы спасти близких, радиоведущему предстоит сыграть в игру на выживание.
"К таким же фильмам относится "Шальная пуля-2" - вообще не оторваться. Если говорить про пули, то есть еще один фильм - "Быстрее пули" с Бредом Питтом. Великолепный боевик, временами абсурдный, но сделанный просто шикарно", - продолжает эксперт.
Также он советует вспомнить картину Дэнни Бойла "Yesterday",снятую в 2019 году: "С удивительным допущением сделанный фильм, про то, что было бы, если бы не было The Beatles. Там человек попадает в автокатастрофу, а когда приходит в себя, понимает, что он попал в другую реальность, где никто ничего не слышал про "битлов". Поразительный фильм, с какими-то невероятными сценами, например, про то, как этот человек приходит к Джону Леннону, который никогда не писал песен, а просто дожил до глубокой старости, и как он с ним разговаривает. Это можно пересматривать много-много раз".
Кроме того, Дементьев напоминает о "вечных" картинах, которые неизменно доставляют зрителю удовольствие: "Такие, как "Ирония судьбы". Их можно смотреть бесконечно. И гениальные мюзиклы - "Моя прекрасная леди", "Ведсайдская история" - только не свежая версия, которую поставил Спилберг, а оригинальная история 60-х годов. К ним же относится "Иисус Христос Суперзвезда", рок-опера "Томми". Из "вечных" вещей можно вспомнить "Реальную любовь" Ричарда Кертиса 2003 года и в "Джазе только девушки", - перечислил собеседник агентства.
Еще один совет касается отечественных сериалов, качество которых в последние годы стало по-настоящему высоким.
"Например, сериал "Надвое", который поставил Валерий Тодоровский - это абсолютно гениальная вещь. Сейчас вышли все 9 серий. Можно вспомнит сериал Яны Гладких "AMORE MORE". Замечательные сериалы "Нулевой пациент" Стычкина и "Жизнь по вызову" Андреасяна. Так что, на выходных можно с удовольствием поднимать свой культурный уровень", - заключил Дементьев.
Ранее Дементьев перечислил достойные образцы современного российского полнометражного кино
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