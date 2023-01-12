https://crimea.ria.ru/20230112/dobroe-kino-s-sekretami-kinokritik-obyasnil-uspekh-novogo-cheburashki-1126371855.html

Доброе кино с секретами: кинокритик объяснил успех нового "Чебурашки"

Доброе кино с секретами: кинокритик объяснил успех нового "Чебурашки" - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Доброе кино с секретами: кинокритик объяснил успех нового "Чебурашки"

Успех новой экранизации "Чебурашки" обусловлен мастерством режиссера, умеющего угадать желания зрителя, и запросом людей на вечные ценности, которые оказываются РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T19:31

2023-01-12T19:31

2023-01-12T19:31

радио "спутник в крыму"

россия

культура

андрей дементьев

кино

фильм "чебурашка"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Успех новой экранизации "Чебурашки" обусловлен мастерством режиссера, умеющего угадать желания зрителя, и запросом людей на вечные ценности, которые оказываются своеобразными "якорями" в текущей переменчивой и сложной ситуации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил кинокритик и киновед Андрей Дементьев, комментируя рекордные сборы от первых дней проката кинофильма.Новая картина режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашки" стала самым кассовым российским фильмом, собрав за первые десть дней проката более 3,082 млрд рублей. "Чебурашка" – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, киностудии "Союзмультфильм", телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС при поддержке Фонда кино.Приятная манипуляция"Дьяченко умеет попасть в резонанс с аудиторией, он точно угадывает, что зритель хочет получить. В таких ситуациях, как правило, чем проще вещь, тем больший резонанс будет у аудитории. Ты смотришь и понимаешь, что тобой манипулируют - дают тебе такое милое существо с огромными глазами, который ищет добра, друга и счастья. В этом манипуляция. Но не обидная. Наоборот, все счастливы", – объясняет Дементьев.Он напоминает об успехе трилогии того же режиссера "Последний Богатырь", где автор ставил привычных персонажей в непривычные ситуации. Аналогичный прием сработал и на этот раз."Это совершенно другое произведение. От того Чебурашки остался только сам Чебурашка. В "Последних богатырях" Дьяченко делал то же самое: пускал избушку на курьих ножках бегать по современной Москве и так далее. И это имело успех. Он понял, что некий рецепт в этом есть", – считает кинокритик.Запрос на доброЕще одна составляющая успеха - запрос современного зрителя на доброе кино: "Сейчас непростая обстановка, все сдвинулось со своих привычных мест и людям потребовались какие-то ориентиры вечные. Доброта – что-то такое, на чем в принципе строится жизнь. И это тоже сработало", – убежден гость эфира.При этом, на его взгляд, фильм не так прост, как кажется, и содержит философские мысли. А еще множество секретов, которые будут открываться зрителю постепенно. При этом он не исключает, что успеху картины отчасти помогли прокатчики, которые "расчистили" прокатное пространство и не предлагали в первые новогодние дни достойной альтернативы. И все же, новый "Чебурашка", по мнению Деменьева, может посоревноваться даже с новым "Аватаром":Читайте также на РИА Новости Крым:Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотретьКиновед назвал хорошее современное российское киноКиновед предсказал легализацию торрентов и уход онлайн-кинотеатров

https://crimea.ria.ru/20230106/investitsii-v-kino-aksenov-o-razvitii-yaltinskoy-kinostudii-1126266546.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, культура, андрей дементьев, кино, фильм "чебурашка", общество