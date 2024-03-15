https://crimea.ria.ru/20240315/mikhalkov-nazval-krymchan-khrabretsami-i-stimulom-dlya-vsey-rossii-1135714489.html

Михалков назвал крымчан храбрецами и стимулом для всей России

Михалков назвал крымчан храбрецами и стимулом для всей России - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Михалков назвал крымчан храбрецами и стимулом для всей России

Сегодня Крым для России и ее граждан является очень важным стимулом, потому что когда-то, 10 лет назад, крымчане сделали свой выбор – воссоединились с Россией... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T18:22

2024-03-15T18:22

2024-03-15T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Сегодня Крым для России и ее граждан является очень важным стимулом, потому что когда-то, 10 лет назад, крымчане сделали свой выбор – воссоединились с Россией. Об этом во время пресс-подхода, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сказал Народный артист России Никита Михалков.По его словам, "Крым – это храбрец", который десять лет назад, в дни Крымской весны, кинулся в бой, не думая о том, чем кончится эта битва."Есть такая пословица, восточная мудрость: тот, кто вытаскивает саблю для боя, думая о том, чем битва кончится, он не храбрец. Крым – не думал о том, чем она (битва – ред.) кончится, он просто пошел ва-банк, потому что другого выхода не было. И очень важно, что подавляющее число граждан России это поняли, поддержали", - объяснил Народный артист.По мнению Михалкова, сегодня вопрос "чей Крым?" может быть своеобразной "лакмусовой бумагой".Накануне, в ходе открытия Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского, Никита Михалков сказал, что Крым имеет сакральное значение для России, является многонациональной, но русской по духу землей и эта данность останется неизменной.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита михалков, крым, общество, культура, история, новости крыма, мнения, видео