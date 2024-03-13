Рейтинг@Mail.ru
"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240313/gulyayu-i-zaryazhayus-nadezhda-babkina-rasskazala-o-lyubimom-meste-v-krymu-1135624035.html
"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму
"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2024
"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму
Крым для народной артистки России Надежды Бабкиной является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T15:46
2024-03-13T15:46
крым
надежда бабкина
культура
общество
новости крыма
ялта
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135623884_0:0:1031:580_1920x0_80_0_0_55a6e6d1a615e7d1c400db4c50ef721f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым для народной артистки России Надежды Бабкиной является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию. Об этом она рассказала журналистам в Симферополе.Бабкина рассказала, что в 1975 году в составе ансамбля "Русская песня" она была на гастролях в Крыму. Тогда же в ялтинском театре имени Чехова выступал народный артист СССР, танцовщик и хореограф Махмуд Эсамбаев.По словам Бабкиной, для нее это событие и слова великого артиста стали "мощнейшей мотивацией". С тех пор она приезжает в Крым практически каждый год.Артистка добавила, что Крым – легендарное историческое место, где в мире и согласии живут множество национальностей, исповедующих разные религии и имеющих свои традиции и обычаи."Когда ты знаешь традиции других народов и вероисповеданий и уважительно к этому относишься, ты становишься богаче, сильнее духовно и личностно. И ты себя чувствуешь причастным к судьбе страны. В Крыму это очень ярко проявляется. Здесь живут добрые, веселые и гостеприимные люди – голодным отсюда никогда не уедешь", – заключила Бабкина.Читайте также на РИА Новости Крым:Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людейАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
крым
ялта
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135623884_103:0:1031:696_1920x0_80_0_0_c102e79dd28e324cc9fc0bc70b307f1a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, надежда бабкина, культура, общество, новости крыма, ялта, симферополь, видео
"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму

Надежда Бабкина назвала Крым местом силы с гостеприимными и патриотичными людьми

15:46 13.03.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым для народной артистки России Надежды Бабкиной является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию. Об этом она рассказала журналистам в Симферополе.
Бабкина рассказала, что в 1975 году в составе ансамбля "Русская песня" она была на гастролях в Крыму. Тогда же в ялтинском театре имени Чехова выступал народный артист СССР, танцовщик и хореограф Махмуд Эсамбаев.
"Он увидел нас, совсем еще юных девочек, возле театра, пригласил на свое выступление. Мы сидели в первом ряду, восхищались звездой мирового масштаба. Когда закончилось выступление, его просто завалили цветами, а мы поодаль стояли. Он подозвал нас, раздал нам цветы, а потом подтянул меня к себе и сказал, обращаясь к своим поклонникам: "Друзья, вы видите эту девочку? Это Надя Бабкина. Запомните это имя. У нее большое будущее, она будет очень известным человеком". Я залилась краской, мне было очень неудобно. Но девочка Надя росла-росла и выросла...", – поделилась воспоминаниями артистка.
По словам Бабкиной, для нее это событие и слова великого артиста стали "мощнейшей мотивацией". С тех пор она приезжает в Крым практически каждый год.
"Для меня Крым – место силы. Я приезжаю, постою на том месте, погуляю, где мы вместе гуляли, вспоминаю, улыбаюсь, заряжаюсь, побуду с друзьями, а у меня их здесь очень много, и возвращаюсь опять на работу. Целый год работаю, потом опять возвращаюсь сюда", – сказала она.
Артистка добавила, что Крым – легендарное историческое место, где в мире и согласии живут множество национальностей, исповедующих разные религии и имеющих свои традиции и обычаи.
"Когда ты знаешь традиции других народов и вероисповеданий и уважительно к этому относишься, ты становишься богаче, сильнее духовно и личностно. И ты себя чувствуешь причастным к судьбе страны. В Крыму это очень ярко проявляется. Здесь живут добрые, веселые и гостеприимные люди – голодным отсюда никогда не уедешь", – заключила Бабкина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей
Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом
Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
 
КрымНадежда БабкинаКультураОбществоНовости КрымаЯлтаСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10320 прилетов: Белгородская область под обстрелами
17:59Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизации
17:43Союзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России
17:18Фрадков: в ближайшем будущем офлайн-общение станет привилегией
17:16В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой
17:02Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ
16:55Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно – новые правила
16:33К чему привело агрессивное влияние населения западной Украины на власти
16:12Добивают Украину: Захарова ответила на слова главы ЦРУ об ударах по Крыму
15:46"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму
15:32На Херсонщине вышла первая в РФ "Настольная книга молодого избирателя"
15:19Потери ВСУ за сутки - уничтожены еще 1135 боевиков
14:52Международная дружба: что увидела иностранная молодежь в Крыму
14:31Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНР
14:22Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк
14:07Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента России
13:44Крымчане стали чаще жаловаться на работу маркетплейсов
13:37Сирены ракетной опасности звучат в Курске и Курском районе
13:35Какие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году
13:28БПЛА упали на территории Новошахтинского нефтезавода – что известно
Лента новостейМолния