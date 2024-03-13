https://crimea.ria.ru/20240313/gulyayu-i-zaryazhayus-nadezhda-babkina-rasskazala-o-lyubimom-meste-v-krymu-1135624035.html
"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму
"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2024
"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму
Крым для народной артистки России Надежды Бабкиной является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T15:46
2024-03-13T15:46
2024-03-13T15:46
крым
надежда бабкина
культура
общество
новости крыма
ялта
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135623884_0:0:1031:580_1920x0_80_0_0_55a6e6d1a615e7d1c400db4c50ef721f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым для народной артистки России Надежды Бабкиной является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию. Об этом она рассказала журналистам в Симферополе.Бабкина рассказала, что в 1975 году в составе ансамбля "Русская песня" она была на гастролях в Крыму. Тогда же в ялтинском театре имени Чехова выступал народный артист СССР, танцовщик и хореограф Махмуд Эсамбаев.По словам Бабкиной, для нее это событие и слова великого артиста стали "мощнейшей мотивацией". С тех пор она приезжает в Крым практически каждый год.Артистка добавила, что Крым – легендарное историческое место, где в мире и согласии живут множество национальностей, исповедующих разные религии и имеющих свои традиции и обычаи."Когда ты знаешь традиции других народов и вероисповеданий и уважительно к этому относишься, ты становишься богаче, сильнее духовно и личностно. И ты себя чувствуешь причастным к судьбе страны. В Крыму это очень ярко проявляется. Здесь живут добрые, веселые и гостеприимные люди – голодным отсюда никогда не уедешь", – заключила Бабкина.Читайте также на РИА Новости Крым:Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людейАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
крым
ялта
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135623884_103:0:1031:696_1920x0_80_0_0_c102e79dd28e324cc9fc0bc70b307f1a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, надежда бабкина, культура, общество, новости крыма, ялта, симферополь, видео
"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму
Надежда Бабкина назвала Крым местом силы с гостеприимными и патриотичными людьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым для народной артистки России Надежды Бабкиной является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию. Об этом она рассказала журналистам в Симферополе.
Бабкина рассказала, что в 1975 году в составе ансамбля "Русская песня" она была на гастролях в Крыму. Тогда же в ялтинском театре имени Чехова выступал народный артист СССР, танцовщик и хореограф Махмуд Эсамбаев.
"Он увидел нас, совсем еще юных девочек, возле театра, пригласил на свое выступление. Мы сидели в первом ряду, восхищались звездой мирового масштаба. Когда закончилось выступление, его просто завалили цветами, а мы поодаль стояли. Он подозвал нас, раздал нам цветы, а потом подтянул меня к себе и сказал, обращаясь к своим поклонникам: "Друзья, вы видите эту девочку? Это Надя Бабкина. Запомните это имя. У нее большое будущее, она будет очень известным человеком". Я залилась краской, мне было очень неудобно. Но девочка Надя росла-росла и выросла...", – поделилась воспоминаниями артистка.
По словам Бабкиной, для нее это событие и слова великого артиста стали "мощнейшей мотивацией". С тех пор она приезжает в Крым практически каждый год.
"Для меня Крым – место силы. Я приезжаю, постою на том месте, погуляю, где мы вместе гуляли, вспоминаю, улыбаюсь, заряжаюсь, побуду с друзьями, а у меня их здесь очень много, и возвращаюсь опять на работу. Целый год работаю, потом опять возвращаюсь сюда", – сказала она.
Артистка добавила, что Крым – легендарное историческое место, где в мире и согласии живут множество национальностей, исповедующих разные религии и имеющих свои традиции и обычаи.
"Когда ты знаешь традиции других народов и вероисповеданий и уважительно к этому относишься, ты становишься богаче, сильнее духовно и личностно. И ты себя чувствуешь причастным к судьбе страны. В Крыму это очень ярко проявляется. Здесь живут добрые, веселые и гостеприимные люди – голодным отсюда никогда не уедешь", – заключила Бабкина.
Читайте также на РИА Новости Крым: