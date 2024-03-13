https://crimea.ria.ru/20240313/gulyayu-i-zaryazhayus-nadezhda-babkina-rasskazala-o-lyubimom-meste-v-krymu-1135624035.html

"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму

"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2024

"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму

Крым для народной артистки России Надежды Бабкиной является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T15:46

2024-03-13T15:46

2024-03-13T15:46

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надежда бабкина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым для народной артистки России Надежды Бабкиной является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию. Об этом она рассказала журналистам в Симферополе.Бабкина рассказала, что в 1975 году в составе ансамбля "Русская песня" она была на гастролях в Крыму. Тогда же в ялтинском театре имени Чехова выступал народный артист СССР, танцовщик и хореограф Махмуд Эсамбаев.По словам Бабкиной, для нее это событие и слова великого артиста стали "мощнейшей мотивацией". С тех пор она приезжает в Крым практически каждый год.Артистка добавила, что Крым – легендарное историческое место, где в мире и согласии живут множество национальностей, исповедующих разные религии и имеющих свои традиции и обычаи."Когда ты знаешь традиции других народов и вероисповеданий и уважительно к этому относишься, ты становишься богаче, сильнее духовно и личностно. И ты себя чувствуешь причастным к судьбе страны. В Крыму это очень ярко проявляется. Здесь живут добрые, веселые и гостеприимные люди – голодным отсюда никогда не уедешь", – заключила Бабкина.Читайте также на РИА Новости Крым:Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людейАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, надежда бабкина, культура, общество, новости крыма, ялта, симферополь, видео