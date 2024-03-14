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Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России
Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России
Крым имеет сакральное значение для России, является многонациональной, но русской по духу землей и эта данность останется неизменной. Об этом заявил народный... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T14:47
2024-03-14T14:47
2024-03-14T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крым имеет сакральное значение для России, является многонациональной, но русской по духу землей и эта данность останется неизменной. Об этом заявил народный артист России Никита Михалков в ходе открытия Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского, которое состоялось 14 марта - в преддверии празднований десятой годовщины воссоединения полуострова с Российской Федерацией.По его мнению, пребывание полуострова в составе Украины после распада Советского Союза было трагедией для крымчан, а Русская Весна 2014-го стала торжеством справедливости.Он также отметил высокий патриотизм жителей полуострова и анонсировал спектакль, который привез на полуостров."Я с благодарностью огромной и огромной надеждой привез сюда наш спектакль "12". Мы были в Керчи. Я вам честно скажу, никогда не видел такой очереди на спектакль, как в этом городе. Убежден, сегодня то, о чем мы говорим со сцены, очень важно гражданам нашей страны и Крыму в особенности. Очень надеюсь, что спектакль, который мы будем играть в Симферополе и Севастополе, докажет, что мы дышим одним дыханием и смотрим в одну сторону. Убежден, у нас нет другого выхода - Победа будет за нами", - подытожил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в КрымуАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПопытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ
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крым, феодосия, никита михалков, культура, история, общество, мнения, новости крыма
Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России
Крым имеет сакральное значение для России – Михалков
14:47 14.03.2024 (обновлено: 16:28 14.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым.
Крым имеет сакральное значение для России, является многонациональной, но русской по духу землей и эта данность останется неизменной. Об этом заявил народный артист России Никита Михалков в ходе открытия Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского
, которое состоялось 14 марта - в преддверии празднований десятой годовщины воссоединения полуострова с Российской Федерацией.
"Значение Крыма, как бы странно это не звучало, – это курорт, виноделие, время и место отдыха – но значение Крыма огромно. Крым – сакральное место для России", - констатировал Михалков.
По его мнению, пребывание полуострова в составе Украины после распада Советского Союза было трагедией для крымчан, а Русская Весна 2014-го стала торжеством справедливости.
"Многие даже еще не очень понимают значение того, что произошло. Потому что в 1954 году это было как из одного кармана в другой переложили. С 90-х годов это стало трагедией, катастрофой, на которую все пытались закрыть глаза. Здесь собрались все народы, смешивались крови. Но как бы там ни было, больше всего в Крыму было пролито русской крови. Поэтому по праву Крым всегда был, есть и останется русским", - сказал народный артист.
Он также отметил высокий патриотизм жителей полуострова и анонсировал спектакль, который привез на полуостров.
"Я с благодарностью огромной и огромной надеждой привез сюда наш спектакль "12". Мы были в Керчи. Я вам честно скажу, никогда не видел такой очереди на спектакль, как в этом городе. Убежден, сегодня то, о чем мы говорим со сцены, очень важно гражданам нашей страны и Крыму в особенности. Очень надеюсь, что спектакль, который мы будем играть в Симферополе и Севастополе, докажет, что мы дышим одним дыханием и смотрим в одну сторону. Убежден, у нас нет другого выхода - Победа будет за нами", - подытожил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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