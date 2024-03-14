Рейтинг@Mail.ru
Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240314/sakralnoe-mesto-mikhalkov-otsenil-znachenie-kryma-dlya-rossii-1135654594.html
Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России
Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России
Крым имеет сакральное значение для России, является многонациональной, но русской по духу землей и эта данность останется неизменной. Об этом заявил народный... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T14:47
2024-03-14T16:28
10 лет крымской весне
крым
феодосия
никита михалков
культура
история
общество
мнения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135654389_306:86:1280:634_1920x0_80_0_0_1f56b5c025271b60f8daa2a067e2caf6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крым имеет сакральное значение для России, является многонациональной, но русской по духу землей и эта данность останется неизменной. Об этом заявил народный артист России Никита Михалков в ходе открытия Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского, которое состоялось 14 марта - в преддверии празднований десятой годовщины воссоединения полуострова с Российской Федерацией.По его мнению, пребывание полуострова в составе Украины после распада Советского Союза было трагедией для крымчан, а Русская Весна 2014-го стала торжеством справедливости.Он также отметил высокий патриотизм жителей полуострова и анонсировал спектакль, который привез на полуостров."Я с благодарностью огромной и огромной надеждой привез сюда наш спектакль "12". Мы были в Керчи. Я вам честно скажу, никогда не видел такой очереди на спектакль, как в этом городе. Убежден, сегодня то, о чем мы говорим со сцены, очень важно гражданам нашей страны и Крыму в особенности. Очень надеюсь, что спектакль, который мы будем играть в Симферополе и Севастополе, докажет, что мы дышим одним дыханием и смотрим в одну сторону. Убежден, у нас нет другого выхода - Победа будет за нами", - подытожил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в КрымуАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПопытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135654389_278:0:1238:720_1920x0_80_0_0_e2f030e2a4fe187caece612eed5076e7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, никита михалков, культура, история, общество, мнения, новости крыма
Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России

Крым имеет сакральное значение для России – Михалков

14:47 14.03.2024 (обновлено: 16:28 14.03.2024)
 
© РИА Новости КрымНикита Михалков на открытии галереи имени Айвазовского в Феодосии
Никита Михалков на открытии галереи имени Айвазовского в Феодосии - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крым имеет сакральное значение для России, является многонациональной, но русской по духу землей и эта данность останется неизменной. Об этом заявил народный артист России Никита Михалков в ходе открытия Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского, которое состоялось 14 марта - в преддверии празднований десятой годовщины воссоединения полуострова с Российской Федерацией.

"Значение Крыма, как бы странно это не звучало, – это курорт, виноделие, время и место отдыха – но значение Крыма огромно. Крым – сакральное место для России", - констатировал Михалков.

По его мнению, пребывание полуострова в составе Украины после распада Советского Союза было трагедией для крымчан, а Русская Весна 2014-го стала торжеством справедливости.

"Многие даже еще не очень понимают значение того, что произошло. Потому что в 1954 году это было как из одного кармана в другой переложили. С 90-х годов это стало трагедией, катастрофой, на которую все пытались закрыть глаза. Здесь собрались все народы, смешивались крови. Но как бы там ни было, больше всего в Крыму было пролито русской крови. Поэтому по праву Крым всегда был, есть и останется русским", - сказал народный артист.

Он также отметил высокий патриотизм жителей полуострова и анонсировал спектакль, который привез на полуостров.
"Я с благодарностью огромной и огромной надеждой привез сюда наш спектакль "12". Мы были в Керчи. Я вам честно скажу, никогда не видел такой очереди на спектакль, как в этом городе. Убежден, сегодня то, о чем мы говорим со сцены, очень важно гражданам нашей страны и Крыму в особенности. Очень надеюсь, что спектакль, который мы будем играть в Симферополе и Севастополе, докажет, что мы дышим одним дыханием и смотрим в одну сторону. Убежден, у нас нет другого выхода - Победа будет за нами", - подытожил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Гуляю и заряжаюсь": Надежда Бабкина рассказала о любимом месте в Крыму
Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом
Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ
 
10 лет Крымской веснеКрымФеодосияНикита МихалковКультураИсторияОбществоМненияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:18ВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке
17:04Новые атаки ВСУ на Белгородскую область: пострадали шесть человек
16:53Аксенов назвал главный символ Крыма
16:32ПСБ втрое нарастит портфель проектов импортозамещения и диверсификации
16:12Больше тысячи боевиков и склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки
16:07Всегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанам
15:08Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны
14:47Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России
14:37Посвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗ
14:34Российские войска отразили 9 контратак ВСУ на двух направлениях
14:17Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов
14:11Сколько бюллетеней напечатали к выборам президента в России
14:02Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос
14:00Крым в развитии России: история, политика, дипломатия
13:55Армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении
13:50Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в Польшу
13:35Выставка "Спасаем дельфинов вместе" открылась в Феодосии
13:30195 боевиков ВСУ уничтожили при попытке прорваться в Белгородскую область
13:1810 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены дети
12:56В Курской области отражают атаку вражеской ДРГ
Лента новостейМолния