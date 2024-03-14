Михалков принял участие в открытии галереи Айвазовского в Феодосии
Михалков поучаствовал в открытии отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
12:39 14.03.2024 (обновлено: 13:05 14.03.2024)
© РИА Новости КрымНикита Михалков на открытии галереи имени Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского открыта для посетителей после масштабной реставрации в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. 14 марта в музейное учреждение прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов. Почетным гостем мероприятия стал народный артист РФ Никита Михалков, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Галерея Айвазовского открывается после ремонта для крымчан и гостей полуострова. Решения все были приняты нашим президентом. Это знаковый объект для Феодосии – здесь вся история города связана с именем Айвазовского. Но это и народное достояние всей нашей большой страны", - сказал в рамках открытия глава региона.
По мнению Владимира Константинова, объект стал еще одной обязательной к посещению точкой на карте Крыма.
"Вот здесь, в таких залах, и будет рождаться русский человек в широком смысле этого слова. Здесь приходит понимание, гражданами какой великой страны мы являемся. Я обязательно привезу сюда своих внуков, чтобы они с раннего детства впитывает в себя этот русский дух. Айвазовский был русским по духу человеком, как и мы все, какой бы национальности мы не были", - заявил он.
В рамках открытия состоялась вручение благодарностей сотрудникам галереи и передача подарков. В главном выставочном зале концерт классической музыки дал оркестр Крымской филармонии, вальсами церемонию украсили учащиеся кадетских классов феодосийских школ.
© РИА Новости КрымГалерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
© РИА Новости Крым
Галерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
Оценивая преобразования в галерее и в целом в российском Крыму, Никита Михалков отметил огромные перемены и поздравил крымчан с десятилетием вхождения в состав Российской Федерации.
"В таком состоянии дом-музей Ивана Айвазовского - гениального русского художника армянского происхождения - это очень символично именно для Крыма. Потому что здесь собрались все народы. Но по праву Крым всегда был, есть и останется русским", - сказал он.
Как уточнила директор галереи Татьяна Гайдук, первые экскурсии для посетителей проведут здесь уже 15 марта.
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов, народный артист РФ Никита Михалков и директор галереи Айвазовского в Феодосии Татьяна Гайдук на открытии после реставрации
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Глава Крыма Сергей Аксенов, народный артист РФ Никита Михалков и директор галереи Айвазовского в Феодосии Татьяна Гайдук на открытии после реставрации
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГалерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
2 из 9
Галерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОткрытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
3 из 9
Открытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГалерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
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Галерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНикита Михалков на открытии галереи имени Айвазовского в Феодосии
5 из 9
Никита Михалков на открытии галереи имени Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОткрытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
6 из 9
Открытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГалерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
7 из 9
Галерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОткрытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
8 из 9
Открытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОткрытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
9 из 9
Открытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
1 из 9
Глава Крыма Сергей Аксенов, народный артист РФ Никита Михалков и директор галереи Айвазовского в Феодосии Татьяна Гайдук на открытии после реставрации
© РИА Новости Крым
2 из 9
Галерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
© РИА Новости Крым
3 из 9
Открытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
4 из 9
Галерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
© РИА Новости Крым
5 из 9
Никита Михалков на открытии галереи имени Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
6 из 9
Открытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
7 из 9
Галерея имени Айвазовского в Феодосии открыта после многолетней реставрации
© РИА Новости Крым
8 из 9
Открытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
9 из 9
Открытие отреставрированной галереи Айвазовского в Феодосии
© РИА Новости Крым
В ходе реставрации в галерее построено новое фондохранилище, заменены внутренние и наружные инженерные сети, установлена система автоматического пожаротушения, сигнализации и контроля доступа. Также в историческом особняке устроили дренажную систему и гидроизоляцию фундамента, заменили кровлю и устроили новый стеклянный фонарь над главным выставочным залом, который не работал с 2007 года из-за аварийного состояния.
Кроме того, отреставрированы фасады и их декоративные элементы, воссозданы все столярные изделия. Территорию благоустроили, здание галереи архитектурно подсветили, а южный фасад украсили статуи древнегреческих богов, как это было при жизни мариниста.
Галерея будет удивлять гостей необычными экскурсиями и даже угощениями по старинным рецептам семьи Айвазовских, сообщала ранее РИА Новости Крым директор музейного учреждения Татьяна Гайдук.
Работы в главном корпусе галереи проведены по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчик – феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик – ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту – более 589,9 млн рублей.
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