https://crimea.ria.ru/20240314/feodosiyskaya-galereya-ayvazovskogo-otkryta-posle-masshtabnoy-restavratsii-1135647186.html

Михалков принял участие в открытии галереи Айвазовского в Феодосии

Михалков принял участие в открытии галереи Айвазовского в Феодосии - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Михалков принял участие в открытии галереи Айвазовского в Феодосии

Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского открыта для посетителей после масштабной реставрации в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T12:39

2024-03-14T12:39

2024-03-14T13:05

феодосия

керчь

галерея айвазовского в феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского открыта для посетителей после масштабной реставрации в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. 14 марта в музейное учреждение прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов. Почетным гостем мероприятия стал народный артист РФ Никита Михалков, передает корреспондент РИА Новости Крым.По мнению Владимира Константинова, объект стал еще одной обязательной к посещению точкой на карте Крыма."Вот здесь, в таких залах, и будет рождаться русский человек в широком смысле этого слова. Здесь приходит понимание, гражданами какой великой страны мы являемся. Я обязательно привезу сюда своих внуков, чтобы они с раннего детства впитывает в себя этот русский дух. Айвазовский был русским по духу человеком, как и мы все, какой бы национальности мы не были", - заявил он.В рамках открытия состоялась вручение благодарностей сотрудникам галереи и передача подарков. В главном выставочном зале концерт классической музыки дал оркестр Крымской филармонии, вальсами церемонию украсили учащиеся кадетских классов феодосийских школ.Оценивая преобразования в галерее и в целом в российском Крыму, Никита Михалков отметил огромные перемены и поздравил крымчан с десятилетием вхождения в состав Российской Федерации.Как уточнила директор галереи Татьяна Гайдук, первые экскурсии для посетителей проведут здесь уже 15 марта.В ходе реставрации в галерее построено новое фондохранилище, заменены внутренние и наружные инженерные сети, установлена система автоматического пожаротушения, сигнализации и контроля доступа. Также в историческом особняке устроили дренажную систему и гидроизоляцию фундамента, заменили кровлю и устроили новый стеклянный фонарь над главным выставочным залом, который не работал с 2007 года из-за аварийного состояния. Кроме того, отреставрированы фасады и их декоративные элементы, воссозданы все столярные изделия. Территорию благоустроили, здание галереи архитектурно подсветили, а южный фасад украсили статуи древнегреческих богов, как это было при жизни мариниста.Галерея будет удивлять гостей необычными экскурсиями и даже угощениями по старинным рецептам семьи Айвазовских, сообщала ранее РИА Новости Крым директор музейного учреждения Татьяна Гайдук. Работы в главном корпусе галереи проведены по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчик – феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик – ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту – более 589,9 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картиныПравнучка Айвазовского Аманда Роджерс: "Мы благодарны за спасение картин"Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима

https://crimea.ria.ru/20240202/tayny-marinista-i-vkusnye-syurprizy-chto-uvidyat-gosti-galerei-ayvazovskogo-1134656134.html

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