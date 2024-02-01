https://crimea.ria.ru/20240201/dom-ayvazovskogo-v-feodosii-otkroetsya-v-marte-i-udivit-gostey-1134628898.html

Дом Айвазовского в Феодосии откроется в марте и удивит гостей

Дом Айвазовского в Феодосии откроется в марте и удивит гостей - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Дом Айвазовского в Феодосии откроется в марте и удивит гостей

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского откроется после масштабной реконструкции в марте и удивит гостей не только обновленными залами и по-новому... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T19:37

2024-02-01T19:37

2024-02-01T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского откроется после масштабной реконструкции в марте и удивит гостей не только обновленными залами и по-новому выстроенной экспозицией, но и необычными экскурсиями и даже угощениями по старинным рецептам семьи Айвазовских. О том, что сейчас происходит в галерее и что ждет гостей после открытия, - в материале РИА Новости Крым.Большой обратный переездРемонтно-реставрационные работы в галерее завершились еще прошлой осенью. Теперь здешние сотрудники совершают большой обратный переезд. Техническую часть - кабинеты научных сотрудников, оргтехнику, мебель, библиотеку уже частично перевезли из дома сестры Айвазовского в основное здание - Дом маэстро. Картин здесь пока еще нет.Главный выставочный зал"Дело в том, что галерея располагается в жилом доме Айвазовского. Несмотря на капитальные работы, все равно это приспособленные помещения, в них слишком много окон, дверных проемов - это уменьшает экспозиционную площадь. При этом многие картины Айвазовского очень большого размера, в имеющийся клочок пространства на стене можно поместить не все. А нам хотелось бы соблюсти и хронологический, и тематический принципы построения экспозиции", - поясняет директор галереи.Сейчас, после реконструкции большого выставочного зала, это сделать будет проще. До реставрации с 2007 года главный зал был закрыт из-за аварийного состояния.И подчеркивает: именно так задумывал сам художник, когда пристраивал к дому это выставочное пространство - первую на юге страны публичную картинную галерею.Тайны дома АйвазовскогоСотрудники музейного учреждения создали три совершенно новых экскурсии. Первая - "Тайны старинного дома" - все об этом приморском историческом особняке и о его быте. Вторая - "Семейный альбом"- иллюстрированное повествование о жизни семьи мариниста и его современных потомков."Третья - немного казуистический момент: музеи не имеют право водить экскурсии по улицам, но могут переводить своих посетителей от одного объекта в другой. У нас на балансе стоит не только здание галереи, но и могила Айвазовского. Ознакомившись в доме художника с его творчеством, мы поведем своих посетителей на наш второй объект, а по пути расскажем о Феодосии Айвазовского, о том, что Айвазовский сделал для Феодосии и о много другом", - анонсирует Татьяна Гайдук.Традиции гостеприимстваПухлую папку с рецептами музейщики внимательно изучили в научном плане - здесь и "борщок "Черное море", и напиток "Девятый вал" - маринист отклеивал "родные этикетки" с винных бутылок и рисовал собственные. Теперь, при поддержке партнера - одного из крупных феодосийских отелей - в доме мариниста снова будут давать обеды по старинным праздничным меню: летом - прямо во двориках галереи, зимой - в доме маэстро, где при его жизни была столовая.А еще в доме мариниста после открытия зазвучит классическая музыка. На сцену в главном выставочном зале верну два рояля Bechstein - современный черный и белый - антикварный, XIX века. Концерты в доме маэстро будут давать артисты Крымской государственной филармонии.Работы в главном корпусе галереи проведены по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчик- феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей.Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе 2023-го. Однако работы, напротив, затянулись дольше из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художникаБюджет выживания и вера в возрождение: 140 лет галерее АйвазовскогоУкрасть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, галерея айвазовского в феодосии, иван айвазовский, видео, новости крыма, культура, крым, татьяна гайдук, реализация фцп в крыму и севастополе