Дом Айвазовского в Феодосии откроется в марте и удивит гостей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского откроется после масштабной реконструкции в марте и удивит гостей не только обновленными залами и по-новому выстроенной экспозицией, но и необычными экскурсиями и даже угощениями по старинным рецептам семьи Айвазовских. О том, что сейчас происходит в галерее и что ждет гостей после открытия, - в материале РИА Новости Крым.Большой обратный переездРемонтно-реставрационные работы в галерее завершились еще прошлой осенью. Теперь здешние сотрудники совершают большой обратный переезд. Техническую часть - кабинеты научных сотрудников, оргтехнику, мебель, библиотеку уже частично перевезли из дома сестры Айвазовского в основное здание - Дом маэстро. Картин здесь пока еще нет.Главный выставочный зал"Дело в том, что галерея располагается в жилом доме Айвазовского. Несмотря на капитальные работы, все равно это приспособленные помещения, в них слишком много окон, дверных проемов - это уменьшает экспозиционную площадь. При этом многие картины Айвазовского очень большого размера, в имеющийся клочок пространства на стене можно поместить не все. А нам хотелось бы соблюсти и хронологический, и тематический принципы построения экспозиции", - поясняет директор галереи.Сейчас, после реконструкции большого выставочного зала, это сделать будет проще. До реставрации с 2007 года главный зал был закрыт из-за аварийного состояния.И подчеркивает: именно так задумывал сам художник, когда пристраивал к дому это выставочное пространство - первую на юге страны публичную картинную галерею.Тайны дома АйвазовскогоСотрудники музейного учреждения создали три совершенно новых экскурсии. Первая - "Тайны старинного дома" - все об этом приморском историческом особняке и о его быте. Вторая - "Семейный альбом"- иллюстрированное повествование о жизни семьи мариниста и его современных потомков."Третья - немного казуистический момент: музеи не имеют право водить экскурсии по улицам, но могут переводить своих посетителей от одного объекта в другой. У нас на балансе стоит не только здание галереи, но и могила Айвазовского. Ознакомившись в доме художника с его творчеством, мы поведем своих посетителей на наш второй объект, а по пути расскажем о Феодосии Айвазовского, о том, что Айвазовский сделал для Феодосии и о много другом", - анонсирует Татьяна Гайдук.Традиции гостеприимстваПухлую папку с рецептами музейщики внимательно изучили в научном плане - здесь и "борщок "Черное море", и напиток "Девятый вал" - маринист отклеивал "родные этикетки" с винных бутылок и рисовал собственные. Теперь, при поддержке партнера - одного из крупных феодосийских отелей - в доме мариниста снова будут давать обеды по старинным праздничным меню: летом - прямо во двориках галереи, зимой - в доме маэстро, где при его жизни была столовая.А еще в доме мариниста после открытия зазвучит классическая музыка. На сцену в главном выставочном зале верну два рояля Bechstein - современный черный и белый - антикварный, XIX века. Концерты в доме маэстро будут давать артисты Крымской государственной филармонии.Работы в главном корпусе галереи проведены по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчик- феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей.Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе 2023-го. Однако работы, напротив, затянулись дольше из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художникаБюджет выживания и вера в возрождение: 140 лет галерее АйвазовскогоУкрасть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского откроется после масштабной реконструкции в марте и удивит гостей не только обновленными залами и по-новому выстроенной экспозицией, но и необычными экскурсиями и даже угощениями по старинным рецептам семьи Айвазовских. О том, что сейчас происходит в галерее и что ждет гостей после открытия, - в материале РИА Новости Крым.
Большой обратный переезд
Ремонтно-реставрационные работы в галерее завершились еще прошлой осенью. Теперь здешние сотрудники совершают большой обратный переезд. Техническую часть - кабинеты научных сотрудников, оргтехнику, мебель, библиотеку уже частично перевезли из дома сестры Айвазовского в основное здание - Дом маэстро. Картин здесь пока еще нет.
"Их мы начнем перевозить на следующей неделе. И мы сделаем все, чтобы в начале марта галерея открыла двери для посетителей. У нас есть четкий график, как мы будем перемещать сюда картины. Большие будем перемещать через определенную дверь, определенное окно. У нас два больших окна - одно на сцене в главном зале, другое в мастерской - нам есть, где размахнуться, чтобы удивить наших гостей по-новому выстроенной экспозицией - это будет более удобный алгоритм восприятия", - обещает директор музейного учреждения Татьяна Гайдук.
Татьяна Гайдук, директор Феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского
Главный выставочный зал
"Дело в том, что галерея располагается в жилом доме Айвазовского. Несмотря на капитальные работы, все равно это приспособленные помещения, в них слишком много окон, дверных проемов - это уменьшает экспозиционную площадь. При этом многие картины Айвазовского очень большого размера, в имеющийся клочок пространства на стене можно поместить не все. А нам хотелось бы соблюсти и хронологический, и тематический принципы построения экспозиции", - поясняет директор галереи.
Сейчас, после реконструкции большого выставочного зала, это сделать будет проще. До реставрации с 2007 года главный зал был закрыт из-за аварийного состояния.
"Эта экспозиционная площадь - самая лучшая, поскольку зал очень просторный, здесь есть стеклянный фонарь: в ясные солнечные дни эффекты освещения будут совершенно особенные: по небу движутся облака, перемещается солнце, и все это будет создавать особую динамику в картинах, они будут совершенно по-особенному восприниматься", - говорит Татьяна Гайдук.
И подчеркивает: именно так задумывал сам художник, когда пристраивал к дому это выставочное пространство - первую на юге страны публичную картинную галерею.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского
Тайны дома Айвазовского
"Айвазовский всегда вызывал интерес публики. Он имел большое обаяние личности, он окутан легендами и историями, и до сих пор вызывает интерес. Не только Айвазовский-художник, не только Айвазовский-живописец главного морского штаба. И даже не только действительный тайный советник и первый почетный гражданин нашего города, но и Айвазовский-человек", - продолжает собеседница агентства.
Сотрудники музейного учреждения создали три совершенно новых экскурсии. Первая - "Тайны старинного дома" - все об этом приморском историческом особняке и о его быте. Вторая - "Семейный альбом"- иллюстрированное повествование о жизни семьи мариниста и его современных потомков.
"Третья - немного казуистический момент: музеи не имеют право водить экскурсии по улицам, но могут переводить своих посетителей от одного объекта в другой. У нас на балансе стоит не только здание галереи, но и могила Айвазовского. Ознакомившись в доме художника с его творчеством, мы поведем своих посетителей на наш второй объект, а по пути расскажем о Феодосии Айвазовского, о том, что Айвазовский сделал для Феодосии и о много другом", - анонсирует Татьяна Гайдук.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского
Традиции гостеприимства
"В этом доме было много традиций, это были традиции художественные, культурные, светские, а еще поразительные традиции гостеприимства. В фондах галереи хранится папка с кулинарными рецептами семьи Айвазовских - на русском, английском и французском языках. Это рецепты двух семей - та часть семьи Айвазовских, которая жила в Лондоне, и та, которая жила в Феодосии. Это рецепты ХIX и XXвеков - Айвазовский скончался в 1900 году, в доме оставалась жить его вдова Анна Никитична, которая была прекрасным кулинаром", - продолжает руководитель музейного учреждения.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского
Пухлую папку с рецептами музейщики внимательно изучили в научном плане - здесь и "борщок "Черное море", и напиток "Девятый вал" - маринист отклеивал "родные этикетки" с винных бутылок и рисовал собственные. Теперь, при поддержке партнера - одного из крупных феодосийских отелей - в доме мариниста снова будут давать обеды по старинным праздничным меню: летом - прямо во двориках галереи, зимой - в доме маэстро, где при его жизни была столовая.
"В частности, у нас хранится меню торжественного обеда к освещению Феодосийского торгового порта. Айвазовский принимал очень активное участие в том, чтобы порт был построен и это было не просто. Мы расскажем об этой интриге, а потом перейдем к торжественному обеду, который давали в день освещения порта, поскольку существует меню, и поскольку его можно повторить", - говорит Татьяна Гайдук.
А еще в доме мариниста после открытия зазвучит классическая музыка. На сцену в главном выставочном зале верну два рояля Bechstein - современный черный и белый - антикварный, XIX века. Концерты в доме маэстро будут давать артисты Крымской государственной филармонии.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского
Работы в главном корпусе галереи проведены по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчик- феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей.
Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе 2023-го. Однако работы, напротив, затянулись дольше из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции.
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