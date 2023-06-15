https://crimea.ria.ru/20230615/ukrast-ayvazovskogo-v-krymu-otsenili-novye-idei-kievskogo-rezhima-1129409096.html

Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима

Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима

Идея "украинизации" Айвазовского и других русских художников совершенно абсурдна, однако этот проект хорошо продуман, имеет целый ряд задач и является частью... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T19:04

2023-06-15T19:04

2023-06-15T19:04

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галерея айвазовского в феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Идея "украинизации" Айвазовского и других русских художников совершенно абсурдна, однако этот проект хорошо продуман, имеет целый ряд задач и является частью информационной войны. Такое мнение РИА Новости Крым выразили эксперты в Крыму, комментируя очередную попытку Украины объявить мариниста украинским художником.Ранее Американский альянс музеев и Национальный союз художников Украины объявили о реализации совместной международной инициативы с целью "возврата культурного наследия Украины". Информационная кампания получила название "Девятый вал или новая реальность", в честь знаменитой картины Ивана Айвазовского. В качестве основной цели декларируется "распространение в мире идеи о многовековой украинской культуре, которая знаменита великими художниками". К таковым киевская и американская пропаганда причисляют Ивана Айвазовского, Илью Репина и Архипа Куинджи.Технологии зомбированияПри этом он подчеркивает: американо-украинский проект по "украинизации" русских художников направлен против России, культуру которой пытаются обесценить. И более того – против самого украинского народа, который намеренно превращают в "биомассу"."Это технология зомбирования, когда белое намеренно называют черным, чтобы создать когнитивный диссонанс. Совершенно абсурдная информация подается с умным видом. Так народ превращают в то, о чем говорила еще одна интересная гражданка неонацистского мира Юлия Тимошенко – биомасса. Помните, когда разрушали Союз, на экранах сразу появились разные чумаки, кашпировские, инопланетяне и рептилоиды – это все из того же мира, когда разум человека намерено погружают в параллельную реальность, он перестает объективно оценивать происходящее вокруг", - поясняет глава комитета.А вот спасать украинцев традиционно придется России, заключает депутат. Для этого предстоит огромная работа по денацификации обманутой страны.Продуманный абсурд"Каким образом вообще можно доказать, что Айвазовский – украинский художник? Что само по себе является формальным признаком? Им может быть национальность. Он армянин – не подходит. Или то, где работал художник. Но он не работал на Украине. Это была Россия. Поэтому - как?" - недоумевает директор Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук.Однако, несмотря на всю абсурдность идеи, транслируют ее с конкретными задачами, убеждена руководитель музейного учреждения."Дело в том, что культуру можно воспринимать как отрасль знания, а можно, - как часть общественного сознания, где она всегда будет играть определяющую роль во многих процессах. И в данном случае - это часть информационной войны, связанная с национальным самосознанием. Когда мы говорим о происходящем, о национализме и нацизме - они тоже возникают в результате манипулирования общественным и национальным самосознанием. Это часть единого целого", - подчеркнула она.Великий русский художникНарод, который имеет богатую и мощную культуру, сразу обретает в глазах остального мира иной статус, продолжает Гайдук. При этом, постоянно отрицающая принадлежность к русскому миру Украина, имея непродолжительную собственную историю и весьма терминальный список собственных авторов, пытается представить себя народом с впечатляющими культурными достижениями и выдающимися деятелями - поэтому и ворует русское. Все эти попытки выглядят особенно нелепо, если знать подлинную историю жизни и творчества великого мариниста.Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что инициатива американских и украинских музейщиков и художников "украинизировать" русских живописцев является искусственной и бесплодной попыткой сформировать миф об отдельной украинской культуре, которая в реальности всегда была частью русской.Читайте также на РИА Новости Крым:Метрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из УкраиныКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали

https://crimea.ria.ru/20230516/vinovat-pushkin-v-kieve-byust-russkomu-poetu-zamenyat-olenoy-teligoy-1128734033.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

украина, сша, культура, искусство , в мире, иван айвазовский, николай волков, галерея айвазовского в феодосии