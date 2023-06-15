Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима
В Крыму дали оценку попыткам "украинизировать" Айвазовского, Репина и Куинджи
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский художественный музей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Идея "украинизации" Айвазовского и других русских художников совершенно абсурдна, однако этот проект хорошо продуман, имеет целый ряд задач и является частью информационной войны. Такое мнение РИА Новости Крым выразили эксперты в Крыму, комментируя очередную попытку Украины объявить мариниста украинским художником.
Ранее Американский альянс музеев и Национальный союз художников Украины объявили о реализации совместной международной инициативы с целью "возврата культурного наследия Украины". Информационная кампания получила название "Девятый вал или новая реальность", в честь знаменитой картины Ивана Айвазовского. В качестве основной цели декларируется "распространение в мире идеи о многовековой украинской культуре, которая знаменита великими художниками". К таковым киевская и американская пропаганда причисляют Ивана Айвазовского, Илью Репина и Архипа Куинджи.
Технологии зомбирования
"Когда жил Айвазовский нынешней Украины вообще не существовало, и, конечно, все это провокация. Иван Константинович – великий художник Российской империи, по происхождению армянин. Остальное – великая глупость, и правильную оценку действиям так называемого министра культуры Ткаченко может дать только психиатр. Потому что это абсолютно нездоровые вещи", - убежден председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
При этом он подчеркивает: американо-украинский проект по "украинизации" русских художников направлен против России, культуру которой пытаются обесценить. И более того – против самого украинского народа, который намеренно превращают в "биомассу".
"Это технология зомбирования, когда белое намеренно называют черным, чтобы создать когнитивный диссонанс. Совершенно абсурдная информация подается с умным видом. Так народ превращают в то, о чем говорила еще одна интересная гражданка неонацистского мира Юлия Тимошенко – биомасса. Помните, когда разрушали Союз, на экранах сразу появились разные чумаки, кашпировские, инопланетяне и рептилоиды – это все из того же мира, когда разум человека намерено погружают в параллельную реальность, он перестает объективно оценивать происходящее вокруг", - поясняет глава комитета.
А вот спасать украинцев традиционно придется России, заключает депутат. Для этого предстоит огромная работа по денацификации обманутой страны.
Продуманный абсурд
"Каким образом вообще можно доказать, что Айвазовский – украинский художник? Что само по себе является формальным признаком? Им может быть национальность. Он армянин – не подходит. Или то, где работал художник. Но он не работал на Украине. Это была Россия. Поэтому - как?" - недоумевает директор Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук.
Однако, несмотря на всю абсурдность идеи, транслируют ее с конкретными задачами, убеждена руководитель музейного учреждения.
"Дело в том, что культуру можно воспринимать как отрасль знания, а можно, - как часть общественного сознания, где она всегда будет играть определяющую роль во многих процессах. И в данном случае - это часть информационной войны, связанная с национальным самосознанием. Когда мы говорим о происходящем, о национализме и нацизме - они тоже возникают в результате манипулирования общественным и национальным самосознанием. Это часть единого целого", - подчеркнула она.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Солоха и дьяк", И.Репин, фрагмент
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"Солоха и дьяк", И.Репин, фрагмент
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКартины И. Репина в Симферопольском художественном музее
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Картины И. Репина в Симферопольском художественном музее
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Эльбрус днём", А. Куинджи
3 из 7
"Эльбрус днём", А. Куинджи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Ночь на Днепре", А. Куинджи, фрагмент
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"Ночь на Днепре", А. Куинджи, фрагмент
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Судакский вид", И. Айвазовский, фрагмент
5 из 7
"Судакский вид", И. Айвазовский, фрагмент
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКартины Ивана Айвазовского в Симферопольском художественном музее
6 из 7
Картины Ивана Айвазовского в Симферопольском художественном музее
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Морской вид с островом", И. Айвазовский, фрагмент
7 из 7
"Морской вид с островом", И. Айвазовский, фрагмент
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
"Солоха и дьяк", И.Репин, фрагмент
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Картины И. Репина в Симферопольском художественном музее
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
"Эльбрус днём", А. Куинджи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
"Ночь на Днепре", А. Куинджи, фрагмент
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
"Судакский вид", И. Айвазовский, фрагмент
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Картины Ивана Айвазовского в Симферопольском художественном музее
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
"Морской вид с островом", И. Айвазовский, фрагмент
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Великий русский художник
Народ, который имеет богатую и мощную культуру, сразу обретает в глазах остального мира иной статус, продолжает Гайдук. При этом, постоянно отрицающая принадлежность к русскому миру Украина, имея непродолжительную собственную историю и весьма терминальный список собственных авторов, пытается представить себя народом с впечатляющими культурными достижениями и выдающимися деятелями - поэтому и ворует русское. Все эти попытки выглядят особенно нелепо, если знать подлинную историю жизни и творчества великого мариниста.
"Так получается, что сам Айвазовский своим творчеством отстаивал ту идею, что русский народ - это народ с большой культурой и духовностью. При жизни мариниста его картины имели огромную международную миссию, выравнивали ложное и иногда смешное представление о России, где якобы гуляют по улицам медведи, что насаждалось вражескими государствами. И вот, проводя блистательные выставки в Европе, обладая огромной популярностью Айвазовский способствовал созданию имиджа России как страны с высокой духовностью и культурой, что на самом деле и является правдой", - напоминает директор галереи.
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что инициатива американских и украинских музейщиков и художников "украинизировать" русских живописцев является искусственной и бесплодной попыткой сформировать миф об отдельной украинской культуре, которая в реальности всегда была частью русской.
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