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"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева
"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева - РИА Новости Крым, 15.06.2023
"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева
Инициатива американских и украинских музейщиков и художников "украинизировать" русских живописцев, в том числе мариниста Ивана Айвазовского, является... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T15:05
2023-06-15T15:05
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости Крым. Инициатива американских и украинских музейщиков и художников "украинизировать" русских живописцев, в том числе мариниста Ивана Айвазовского, является искусственной и бесплодной попыткой сформировать миф об отдельной украинской культуре, которая в реальности всегда была частью русской. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Ранее Американский альянс музеев и Национальный союз художников Украины объявили о реализации совместной международной инициативы с целью "возврата культурного наследия Украины". Информационная кампания получила название "Девятый вал или новая реальность", в честь знаменитой картины Ивана Айвазовского. В качестве основной цели декларируется "распространение в мире идеи о многовековой украинской культуре, которая знаменита великими художниками". К таковым киевская и американская пропаганда причисляют Ивана Айвазовского, Илью Репина и Архипа Куинджи.По словам главы крымского парламента, "сама Украина, к сожалению, оказалась мифом, потому что нельзя искусственно создавать государственность.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоЗаразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и РепинаУкраинские следы в российском Крыму: берегут и сохраняют
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украина, россия, крым, владимир константинов, культура, общество, в мире, искусство , сша, мнения
"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева

Константинов назвал бесполезным мифотворчеством попытку "украинизировать" Айвазовского

15:05 15.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2023
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости Крым. Инициатива американских и украинских музейщиков и художников "украинизировать" русских живописцев, в том числе мариниста Ивана Айвазовского, является искусственной и бесплодной попыткой сформировать миф об отдельной украинской культуре, которая в реальности всегда была частью русской. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Ранее Американский альянс музеев и Национальный союз художников Украины объявили о реализации совместной международной инициативы с целью "возврата культурного наследия Украины". Информационная кампания получила название "Девятый вал или новая реальность", в честь знаменитой картины Ивана Айвазовского. В качестве основной цели декларируется "распространение в мире идеи о многовековой украинской культуре, которая знаменита великими художниками". К таковым киевская и американская пропаганда причисляют Ивана Айвазовского, Илью Репина и Архипа Куинджи.
"Русские и украинцы – один народ, черту между ними можно провести только искусственно. Та самая украинизация, жертвой которой частично стал и Крым, - это инструмент искусственного создания нации, которой так же искусственно пытаются создать историю и культуру. Но украинская культура – часть российской. Поэтому это все безуспешные, ни к чему не ведущие попытки, они носят совершенно оторванный от реальной жизни характер", - сказал Константинов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
По словам главы крымского парламента, "сама Украина, к сожалению, оказалась мифом, потому что нельзя искусственно создавать государственность.
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
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УкраинаРоссияКрымВладимир КонстантиновКультураОбществоВ миреИскусствоСШАМнения
 
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