https://crimea.ria.ru/20230615/ukrainizatsiya-ayvazovskogo-v-krymu-otvetili-na-initsiativu-ssha-i-kieva-1129408322.html

"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева

"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева - РИА Новости Крым, 15.06.2023

"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева

Инициатива американских и украинских музейщиков и художников "украинизировать" русских живописцев, в том числе мариниста Ивана Айвазовского, является... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T15:05

2023-06-15T15:05

2023-06-15T15:05

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости Крым. Инициатива американских и украинских музейщиков и художников "украинизировать" русских живописцев, в том числе мариниста Ивана Айвазовского, является искусственной и бесплодной попыткой сформировать миф об отдельной украинской культуре, которая в реальности всегда была частью русской. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Ранее Американский альянс музеев и Национальный союз художников Украины объявили о реализации совместной международной инициативы с целью "возврата культурного наследия Украины". Информационная кампания получила название "Девятый вал или новая реальность", в честь знаменитой картины Ивана Айвазовского. В качестве основной цели декларируется "распространение в мире идеи о многовековой украинской культуре, которая знаменита великими художниками". К таковым киевская и американская пропаганда причисляют Ивана Айвазовского, Илью Репина и Архипа Куинджи.По словам главы крымского парламента, "сама Украина, к сожалению, оказалась мифом, потому что нельзя искусственно создавать государственность.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоЗаразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и РепинаУкраинские следы в российском Крыму: берегут и сохраняют

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, крым, владимир константинов, культура, общество, в мире, искусство , сша, мнения