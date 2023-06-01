https://crimea.ria.ru/20230601/v-kieve-zamenyat-pushkina-na-stusa-a-gorkogo--na-grushevskogo-1129116933.html

В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на Грушевского

В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на Грушевского - РИА Новости Крым, 01.06.2023

В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на Грушевского

В Киеве завершился опрос граждан на тему, какими бюстами на станции метро Университетская заменить Пушкина, Горького, Ломоносова и Менделеева. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T08:52

2023-06-01T08:52

2023-06-01T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В Киеве завершился опрос граждан на тему, какими бюстами на станции метро Университетская заменить Пушкина, Горького, Ломоносова и Менделеева. Об этом сообщают украинские СМИ. По итогам опроса на место Александра Пушкина киевляне выбрали украинского поэта Василия Стуса, Дмитрия Менделеева хотят заменить Николаем Пироговым, Михаила Ломоносова – Владимиром Великим, а Максима Горького – историком и президентом УНР Михаилом Грушевским.Теперь результаты народного голосования должны рассмотреть депутаты Киевского городского совета.Как прокомментировал сайту РИА Новости Крым историк Андрей Ишин, удивительно то, что в этом опросе на протяжении всего времени лидировали исторические деятели, так или иначе связанные с историей России."Я с удивлением увидел в списках кандидатур, предложенных на замену, крестителя Руси князя Владимира Великого и Ярослава Мудрого. Правда, мне не совсем понятно, какое отношение эти люди имеют к нынешней Украине. Они руководили древнерусским государством, когда слово "Украина" еще не звучало даже в летописях. Впервые слово "Украина" прозвучит только в конце XII века и то, как некая "окраина", пограничная земля. Это, конечно, попытка узурпировать память этих великих людей", - удивился доктор исторических наук Андрей Ишин.В прошлом году бюсты российских деятелей на этой станции закрыли деревянными щитами. Открытыми остались фигуры Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Ивана Франко и Александра Богомольца. Последний - выдающийся советский и украинский патофизиолог, 7-й президент Академии наук Украины и вице-президент Академии Наук СССР, Герой Социалистического Труда и лауреат Сталинской премии первой степени.Процесс дерусификации на Украине продолжается. В конце текущей недели на сайте Киевской городской администрации опубликовали решение о переименовании улицы Героя Советского Союза Александра Матросова. Теперь она будет именоваться в честь выдающегося и широко известного, по мнению украинской элиты, художника Опанаса Заливахи.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиИз русских хотят сделать нерусских – писатель о происходящем на УкраинеРада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов

https://crimea.ria.ru/20230516/vinovat-pushkin-v-kieve-byust-russkomu-poetu-zamenyat-olenoy-teligoy-1128734033.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, история, общество, новости, россия, культура