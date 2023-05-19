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Из русских хотят сделать нерусских – писатель о происходящем на Украине

Из русских хотят сделать нерусских – писатель о происходящем на Украине - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Из русских хотят сделать нерусских – писатель о происходящем на Украине

На Украине гонения на все, что связно с Россией – русской культурой, литературой, историей и церковью – в ближайшее время только усилятся. Киевские политики... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T20:03

2023-05-19T20:03

2023-05-19T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На Украине гонения на все, что связно с Россией – русской культурой, литературой, историей и церковью – в ближайшее время только усилятся. Киевские политики преследуют цель оборвать все связи, которые соединяют единый народ – русских и украинцев, "хотят из русских сделать нерусских". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политик, писатель, автор ряда книг по новой и новейшей истории Николай Стариков.В марте мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переименовании 16 улиц, проспектов и площадей, названия которых "связаны с Россией и советским прошлым".Накануне на официальном сайте киевской администрации появилось сообщение о переименовании еще 26 объектов в рамках так называемой "дерусификации". Станция метро "Дружбы народов" стала "Зверинецкой", станцию метро "Проспект Правды" нарекли "Варшавской", а "Площадь Льва Толстого" – это теперь "Площадь украинских героев".Логично было бы в условиях гражданского конфликта прекратить гонения на русский язык, русскую культуру, русские названия и русскую церковь, говорит историк, однако мы видим обратный процесс."Эти гонения только усиливаются, нарастают. И скорость принятия таких решений только увеличивается. Почему? Потому что для киевских политиканов главное: из русских сделать нерусских. А для этого нужно оборвать все связи, которые соединяют единый народ. Люди, живущие на Украине и люди, живущие в России – это один народ. И эту связь им (властям Украины - ред.) нужно разорвать. Отсюда и все то, что происходит", - говорит собеседник.По мнению Старикова, киевским политикам все равно, что происходит в их стране. "Ради этого их и привели к власти, а все остальное – это просто декорации для осуществления их главного задания: разрыва внутри одного народа и организации внутри этого народа войны. Этим они занимались и продолжают заниматься по сей день".В то же время, историк считает, что "разорвать один народ" у киевского режима не получится, и рано или поздно "все закончится объединением русского народа".В последние годы Украина методично "перепрошивает" миллионы собственных граждан, разговаривающих, думающих и мечтающих на русском языке. Делает это активно и агрессивно. Так, меньше года стране понадобилось, чтобы уничтожить 11 миллионов русскоязычных книг. В школах запретили Пушкина и Достоевского с целью "защиты образовательно-информационного пространства Украины от влияния российского империализма и русского мира", а снос исторических памятников давно стал на Украине мейнстримом.Читайте также на РИА Новости Крым:Рада примет решение о "переименовании" Севастополя – Данилов"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаВ Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

украина, россия, общество, политика, мнения, культура, русский народ, религия, в мире, николай стариков