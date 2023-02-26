https://crimea.ria.ru/20230226/v-krymu-zhestko-otvetili-zelenskomu-na-ocherednoy-vozvrat-poluostrova-1127207873.html

В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова

В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова - РИА Новости Крым, 26.02.2023

В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T15:38

2023-02-26T15:38

2023-02-26T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Президент Украины Владимир Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказала сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди, комментируя очередное заявление о планах по "возврату" Крыма.26 февраля в своем Telegram-канале Зеленский в очередной раз заявил о "возвращении украинского флага в каждый уголок Украины" и назвал "возврат" Крыма залогом восстановления мира. В этот день в Крыму отмечают День защитника Республики, учрежденный в честь событий 2014 года, когда у стен Верховного Совета состоялся многотысячный митинг и крымчане выступили против государственного переворота в Киеве и за единство с Россией. Воля народа"Очень хочу, чтоб на Украине и на Западе осознали, что единственным источником власти является народ, а решение о принятии Крыма и Севастополя в состав России было основано исключительно на воле народа. Будучи в период Крымской весны зампредседателя Союза юристов Украины и председателем Союза юристов Крыма, я могу сказать, что вся процедура крымского референдума соответствовала положениям декларации ООН о принципах международного права", - напомнила Ковитиди.Она также провела параллель между свободным народом Крыма и ограбленными украинскими гражданами, "интересы которых преданы Зеленским, продавшим как ресурсы страны, так и саму Украину западникам".Уродливые заявления"Заявляя о каком-то походе на Крым, Зеленский прекрасно понимает, что это утопия. Он на своем родном русском языке изучал историю Советского Союза и дореволюционной России и прекрасно знает о том, что Россию победить невозможно", - продолжила Ковитиди.По ее словам, Зеленский фактически только играет роль президента Украины и является марионеткой в руках США, которые должны осознать опасность таких заявлений."Что касается уродливых заявлений о готовящемся захвате Крыма, — они провокационные и опасны как для Украины, так и для США, и для всех государств, чей хотя бы один снаряд или наемник с дуру попадут на крымскую землю. Ответ будет жестким. И я хочу напомнить, прежде всего Штатам, которые являются хозяевами Зеленского, о том, что не в их интересах образовывать на территории Крыма новые иностранные военные кладбища. В Севастополе уже есть четыре - английское, итальянское, турецкое и немецкое - все это наглядно предупреждает о смертельной опасности подобных заявлений о захвате Крыма", - высказала мнение сенатор.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к захвату Крыма военным путем Киев готов морально, а теперь готовится "технически": "оружием, силами". Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине – их отправляют "и в другие государства".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, очередное заявление Зеленского о подготовке Украины к военному захвату Крыма – "пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности". По мнению экспетров, опрошенных РИА Новости Крым, высказывания лидера киевского режима – пустышка, не подкрепленная фактами. У самой Украины на это нет средств, а Западу победа Киева не нужна. Итогом может стать уничтожение самой "Незалежной".Читайте также на РИА Новости КрымСмертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата регионаУкраинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахПутин назвал главное условие победы России

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

владимир зеленский (президент украины), крым, политика, украина, ольга ковитиди, мнения, россия