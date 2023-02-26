Рейтинг@Mail.ru
В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230226/v-krymu-zhestko-otvetili-zelenskomu-na-ocherednoy-vozvrat-poluostrova-1127207873.html
В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова
В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова - РИА Новости Крым, 26.02.2023
В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова
Президент Украины Владимир Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T15:38
2023-02-26T15:50
эксклюзивы риа новости крым
владимир зеленский (президент украины)
крым
политика
украина
ольга ковитиди
мнения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1a/1127207757_0:201:2860:1809_1920x0_80_0_0_56e004f7683aeee1c13b44705ae37ae3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Президент Украины Владимир Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказала сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди, комментируя очередное заявление о планах по "возврату" Крыма.26 февраля в своем Telegram-канале Зеленский в очередной раз заявил о "возвращении украинского флага в каждый уголок Украины" и назвал "возврат" Крыма залогом восстановления мира. В этот день в Крыму отмечают День защитника Республики, учрежденный в честь событий 2014 года, когда у стен Верховного Совета состоялся многотысячный митинг и крымчане выступили против государственного переворота в Киеве и за единство с Россией. Воля народа"Очень хочу, чтоб на Украине и на Западе осознали, что единственным источником власти является народ, а решение о принятии Крыма и Севастополя в состав России было основано исключительно на воле народа. Будучи в период Крымской весны зампредседателя Союза юристов Украины и председателем Союза юристов Крыма, я могу сказать, что вся процедура крымского референдума соответствовала положениям декларации ООН о принципах международного права", - напомнила Ковитиди.Она также провела параллель между свободным народом Крыма и ограбленными украинскими гражданами, "интересы которых преданы Зеленским, продавшим как ресурсы страны, так и саму Украину западникам".Уродливые заявления"Заявляя о каком-то походе на Крым, Зеленский прекрасно понимает, что это утопия. Он на своем родном русском языке изучал историю Советского Союза и дореволюционной России и прекрасно знает о том, что Россию победить невозможно", - продолжила Ковитиди.По ее словам, Зеленский фактически только играет роль президента Украины и является марионеткой в руках США, которые должны осознать опасность таких заявлений."Что касается уродливых заявлений о готовящемся захвате Крыма, — они провокационные и опасны как для Украины, так и для США, и для всех государств, чей хотя бы один снаряд или наемник с дуру попадут на крымскую землю. Ответ будет жестким. И я хочу напомнить, прежде всего Штатам, которые являются хозяевами Зеленского, о том, что не в их интересах образовывать на территории Крыма новые иностранные военные кладбища. В Севастополе уже есть четыре - английское, итальянское, турецкое и немецкое - все это наглядно предупреждает о смертельной опасности подобных заявлений о захвате Крыма", - высказала мнение сенатор.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к захвату Крыма военным путем Киев готов морально, а теперь готовится "технически": "оружием, силами". Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине – их отправляют "и в другие государства".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, очередное заявление Зеленского о подготовке Украины к военному захвату Крыма – "пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности". По мнению экспетров, опрошенных РИА Новости Крым, высказывания лидера киевского режима – пустышка, не подкрепленная фактами. У самой Украины на это нет средств, а Западу победа Киева не нужна. Итогом может стать уничтожение самой "Незалежной".Читайте также на РИА Новости КрымСмертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата регионаУкраинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахПутин назвал главное условие победы России
https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html
крым
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1a/1127207757_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed4acfb85771deaa140c0643d9205d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), крым, политика, украина, ольга ковитиди, мнения, россия
В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова

Сенатор Ковитиди: заявления о захвате Крыма опасны для Украины и для США

15:38 26.02.2023 (обновлено: 15:50 26.02.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Президент Украины Владимир Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказала сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди, комментируя очередное заявление о планах по "возврату" Крыма.
26 февраля в своем Telegram-канале Зеленский в очередной раз заявил о "возвращении украинского флага в каждый уголок Украины" и назвал "возврат" Крыма залогом восстановления мира. В этот день в Крыму отмечают День защитника Республики, учрежденный в честь событий 2014 года, когда у стен Верховного Совета состоялся многотысячный митинг и крымчане выступили против государственного переворота в Киеве и за единство с Россией.

Воля народа

"Очень хочу, чтоб на Украине и на Западе осознали, что единственным источником власти является народ, а решение о принятии Крыма и Севастополя в состав России было основано исключительно на воле народа. Будучи в период Крымской весны зампредседателя Союза юристов Украины и председателем Союза юристов Крыма, я могу сказать, что вся процедура крымского референдума соответствовала положениям декларации ООН о принципах международного права", - напомнила Ковитиди.
Она также провела параллель между свободным народом Крыма и ограбленными украинскими гражданами, "интересы которых преданы Зеленским, продавшим как ресурсы страны, так и саму Украину западникам".

"В исторический для нашей республики день мы из Крыма посылаем тридцать третье "китайское" предупреждение: Зеленский должен прекратить войну, уйти с поста президента и заняться своим актерством. Он прекрасно знает, что мы, крымчане, живем на своей земле и требуем уважать свой выбор. Никто в этом мире не имеет права оспорить выбор народов Крыма вернуться домой, в Россию", - заявила сенатор.

Уродливые заявления

"Заявляя о каком-то походе на Крым, Зеленский прекрасно понимает, что это утопия. Он на своем родном русском языке изучал историю Советского Союза и дореволюционной России и прекрасно знает о том, что Россию победить невозможно", - продолжила Ковитиди.
По ее словам, Зеленский фактически только играет роль президента Украины и является марионеткой в руках США, которые должны осознать опасность таких заявлений.
"Что касается уродливых заявлений о готовящемся захвате Крыма, — они провокационные и опасны как для Украины, так и для США, и для всех государств, чей хотя бы один снаряд или наемник с дуру попадут на крымскую землю. Ответ будет жестким. И я хочу напомнить, прежде всего Штатам, которые являются хозяевами Зеленского, о том, что не в их интересах образовывать на территории Крыма новые иностранные военные кладбища. В Севастополе уже есть четыре - английское, итальянское, турецкое и немецкое - все это наглядно предупреждает о смертельной опасности подобных заявлений о захвате Крыма", - высказала мнение сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский
3 февраля, 17:50
Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к захвату Крыма военным путем Киев готов морально, а теперь готовится "технически": "оружием, силами". Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине – их отправляют "и в другие государства".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, очередное заявление Зеленского о подготовке Украины к военному захвату Крыма – "пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности".
По мнению экспетров, опрошенных РИА Новости Крым, высказывания лидера киевского режима – пустышка, не подкрепленная фактами. У самой Украины на это нет средств, а Западу победа Киева не нужна. Итогом может стать уничтожение самой "Незалежной".
Читайте также на РИА Новости Крым
Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона
Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танках
Путин назвал главное условие победы России
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир Зеленский (президент Украины)КрымПолитикаУкраинаОльга КовитидиМненияРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:21ВСУ несут большие потери на линии соприкосновения
15:38В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова
15:03Доктора Рошаля госпитализировали: что известно
14:48Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет
14:30Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки
14:10Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов
13:52Путин назвал главное условие победы России
13:26Пожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщину
13:01Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
12:35Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля
12:12Двухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавин
11:36Путин рассказал о мечтах и преступлениях Запада
10:42Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов
10:20COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
10:11В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
09:47В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики
09:19Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов
09:02Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
08:28В школах Симферополя проверят качество питания детей
08:01Хроника Крымской весны: 26 февраля
Лента новостейМолния