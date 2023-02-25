Рейтинг@Mail.ru
Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230225/popytka-voennogo-zakhvata-kryma-unichtozhit-samu-ukrainu--mneniya-1127195663.html
Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт
Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт
Высказывания Владимира Зеленского о подготовке к военному захвату Крыма – пустышка, не подкрепленная фактами. К тому же у самой Украины на это нет средств, а... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T16:17
2023-02-25T16:25
эксклюзивы риа новости крым
крым
украина
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
сво
александр хроленко
мнения
в мире
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125191868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05630597517da8de28090096b94da666.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Высказывания Владимира Зеленского о подготовке к военному захвату Крыма – пустышка, не подкрепленная фактами. К тому же у самой Украины на это нет средств, а Западу победа Киева не нужна. Итогом может стать уничтожение самой Украины. Так эксперты прокомментировали РИА Новости Крым заявление о готовящемся походе на Крым.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к захвату Крыма военным путем Киев готов морально, а теперь готовится "технически": "оружием, силами". Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине – их отправляют "и в другие государства".Зеленский также отметил, что, запрашивая новое вооружение у Запада, убеждает партнеров, что Киев не будет "бить по России дальнобойными ракетами: это оружие Украине нужно, чтобы наносить удары по российским позициям на оккупированной территории". При этом он дал понять, что "оккупированными" считает все земли, которых Украина лишилась по сравнению с ее границами на 1991 год, то есть это и новые регионы РФ, и Крым, ставший частью России в 2014-м.Пустышка, не достойная анализаВоенный эксперт Алексей Хроленко заявил, что "комментировать пустые заявления Зеленского бессмысленно". "Поскольку факты к заявлениям Зеленского не приложены, комментировать пустышку нецелесообразно" – сказал Хроленко.Более детальные объяснения по данному вопросу дал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, для захвата Крыма военным путем необходимо широкомасштабное наступление, на что у Украины нет никаких средств."Для широкомасштабного наступления нужны не только люди, которых у них становится все меньше и меньше – начинают преобладать наемники на фронте, вместо украинцев – нужна современная артиллерия, ракетные войска, нужен флот, который будет поддерживать с моря, нужны не два-три-четыре десятка танков, а сотни и так далее", – сказал Литовкин.Западу не нужна победа УкраиныПри этом Запад не ставит перед собой целью победу Украины. По этой причине Киеву не будут поставлять современное вооружение в необходимых для такого наступления количествах."Западу не надо, чтобы Украина победила Россию на поле боя или захватила Крым. Ее используют как расходный материал, чтобы она помогла разорять Россию экономически, чтобы Россия тратила людские ресурсы. Поэтому Запад поставляет оружие по принципу "корми собаку, чтоб не сдохла с голоду, но громко лаяла", – сказал Литовкин.Дальнобойные ракеты уничтожат саму УкраинуЧто касается дальнобойных ракет для Украины, то, по словам Литовкина, об их использовании в своем обращении к Федеральному Собранию все сказал президент: чем дальнобойнее оружие поставят Украине, тем дальше мы будем отодвигать его от границ России."То есть отодвинуть от российских границ украинские боевые системы как минимум на 300 километров – это та самая дальнобойная ракета, которой нам всем грозят. А что это значит? Это значит освободить Харьковскую область, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую. А если ВСУ будут стрелять по этим территориям, значит, освобождать и дальше области одну за другой – до границ с Польшей. Вот и все", – сказал Литовкин.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что заявления о военном захвате Крыма нужны Зеленскому для "пиара, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности". Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и КиеваЗапад больше не может вооружать УкраинуВ минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым
https://crimea.ria.ru/20230225/voennyy-zakhvat-kryma-po-formule-zelenskogo-v-krymu-otvetili-na-zayavleniya-1127190208.html
https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html
https://crimea.ria.ru/20230222/doydet-li-poslanie-putina-do-zapadnykh-politikov--mnenie-1127146223.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125191868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f1cff823a2a3e9972cfede58ce93811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, сво, александр хроленко, мнения, в мире, поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, виктор литовкин
Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт

Пустышка с угрозой самой Украине: эксперты о заявлении Зеленского о военном захвате Крыма

16:17 25.02.2023 (обновлено: 16:25 25.02.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона. Архивное фото
Противотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Высказывания Владимира Зеленского о подготовке к военному захвату Крыма – пустышка, не подкрепленная фактами. К тому же у самой Украины на это нет средств, а Западу победа Киева не нужна. Итогом может стать уничтожение самой Украины. Так эксперты прокомментировали РИА Новости Крым заявление о готовящемся походе на Крым.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к захвату Крыма военным путем Киев готов морально, а теперь готовится "технически": "оружием, силами". Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине – их отправляют "и в другие государства".
Зеленский также отметил, что, запрашивая новое вооружение у Запада, убеждает партнеров, что Киев не будет "бить по России дальнобойными ракетами: это оружие Украине нужно, чтобы наносить удары по российским позициям на оккупированной территории". При этом он дал понять, что "оккупированными" считает все земли, которых Украина лишилась по сравнению с ее границами на 1991 год, то есть это и новые регионы РФ, и Крым, ставший частью России в 2014-м.
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
11:55
Военный захват Крыма по формуле Зеленского: в Крыму ответили на заявления

Пустышка, не достойная анализа

Военный эксперт Алексей Хроленко заявил, что "комментировать пустые заявления Зеленского бессмысленно". "Поскольку факты к заявлениям Зеленского не приложены, комментировать пустышку нецелесообразно" – сказал Хроленко.
Более детальные объяснения по данному вопросу дал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, для захвата Крыма военным путем необходимо широкомасштабное наступление, на что у Украины нет никаких средств.
"Для широкомасштабного наступления нужны не только люди, которых у них становится все меньше и меньше – начинают преобладать наемники на фронте, вместо украинцев – нужна современная артиллерия, ракетные войска, нужен флот, который будет поддерживать с моря, нужны не два-три-четыре десятка танков, а сотни и так далее", – сказал Литовкин.
Президент Украины Владимир Зеленский
3 февраля, 17:50
Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева

Западу не нужна победа Украины

При этом Запад не ставит перед собой целью победу Украины. По этой причине Киеву не будут поставлять современное вооружение в необходимых для такого наступления количествах.
"Западу не надо, чтобы Украина победила Россию на поле боя или захватила Крым. Ее используют как расходный материал, чтобы она помогла разорять Россию экономически, чтобы Россия тратила людские ресурсы. Поэтому Запад поставляет оружие по принципу "корми собаку, чтоб не сдохла с голоду, но громко лаяла", – сказал Литовкин.

Дальнобойные ракеты уничтожат саму Украину

Что касается дальнобойных ракет для Украины, то, по словам Литовкина, об их использовании в своем обращении к Федеральному Собранию все сказал президент: чем дальнобойнее оружие поставят Украине, тем дальше мы будем отодвигать его от границ России.
"То есть отодвинуть от российских границ украинские боевые системы как минимум на 300 километров – это та самая дальнобойная ракета, которой нам всем грозят. А что это значит? Это значит освободить Харьковскую область, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую. А если ВСУ будут стрелять по этим территориям, значит, освобождать и дальше области одну за другой – до границ с Польшей. Вот и все", – сказал Литовкин.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что заявления о военном захвате Крыма нужны Зеленскому для "пиара, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности".
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 12:23
Дойдет ли послание Путина до западных политиков – мнение
Читайте также на сайте РИА Новости Крым:
Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева
Запад больше не может вооружать Украину
В минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымУкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьСВОАлександр ХроленкоМненияВ миреПоставки западного оружия УкраинеОружиеАмериканское оружие против КрымаВиктор Литовкин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт
15:47"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смыслом
15:25Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС
15:09Новое землетрясение произошло в центральной Турции
14:47Армия России разгромила морпехов и спецназ ВСУ
14:16Наступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия
13:47Отсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурам
13:07В Севастополе на Аллее Славы установят бюсты героям спецоперации
12:25Онлайн-продажи антибиотиков в России начнутся с марта
11:55Военный захват Крыма по формуле Зеленского: в Крыму ответили на заявления
11:20Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу
11:06Три человека пострадали в аварии в Севастополе
10:38Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
09:50США ввели новые санкции против России
09:19Крымские спортсменки отправятся на Первенство Европы по самбо
08:46Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену
08:33Доклад Хрущева, перевернувший СССР: интервью сына "врага народа"
08:01Хроника Крымской весны: 25 февраля
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу
23:10Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путем
Лента новостейМолния