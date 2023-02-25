https://crimea.ria.ru/20230225/popytka-voennogo-zakhvata-kryma-unichtozhit-samu-ukrainu--mneniya-1127195663.html

Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт

Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт

Высказывания Владимира Зеленского о подготовке к военному захвату Крыма – пустышка, не подкрепленная фактами. К тому же у самой Украины на это нет средств, а... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T16:17

2023-02-25T16:17

2023-02-25T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Высказывания Владимира Зеленского о подготовке к военному захвату Крыма – пустышка, не подкрепленная фактами. К тому же у самой Украины на это нет средств, а Западу победа Киева не нужна. Итогом может стать уничтожение самой Украины. Так эксперты прокомментировали РИА Новости Крым заявление о готовящемся походе на Крым.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к захвату Крыма военным путем Киев готов морально, а теперь готовится "технически": "оружием, силами". Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине – их отправляют "и в другие государства".Зеленский также отметил, что, запрашивая новое вооружение у Запада, убеждает партнеров, что Киев не будет "бить по России дальнобойными ракетами: это оружие Украине нужно, чтобы наносить удары по российским позициям на оккупированной территории". При этом он дал понять, что "оккупированными" считает все земли, которых Украина лишилась по сравнению с ее границами на 1991 год, то есть это и новые регионы РФ, и Крым, ставший частью России в 2014-м.Пустышка, не достойная анализаВоенный эксперт Алексей Хроленко заявил, что "комментировать пустые заявления Зеленского бессмысленно". "Поскольку факты к заявлениям Зеленского не приложены, комментировать пустышку нецелесообразно" – сказал Хроленко.Более детальные объяснения по данному вопросу дал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, для захвата Крыма военным путем необходимо широкомасштабное наступление, на что у Украины нет никаких средств."Для широкомасштабного наступления нужны не только люди, которых у них становится все меньше и меньше – начинают преобладать наемники на фронте, вместо украинцев – нужна современная артиллерия, ракетные войска, нужен флот, который будет поддерживать с моря, нужны не два-три-четыре десятка танков, а сотни и так далее", – сказал Литовкин.Западу не нужна победа УкраиныПри этом Запад не ставит перед собой целью победу Украины. По этой причине Киеву не будут поставлять современное вооружение в необходимых для такого наступления количествах."Западу не надо, чтобы Украина победила Россию на поле боя или захватила Крым. Ее используют как расходный материал, чтобы она помогла разорять Россию экономически, чтобы Россия тратила людские ресурсы. Поэтому Запад поставляет оружие по принципу "корми собаку, чтоб не сдохла с голоду, но громко лаяла", – сказал Литовкин.Дальнобойные ракеты уничтожат саму УкраинуЧто касается дальнобойных ракет для Украины, то, по словам Литовкина, об их использовании в своем обращении к Федеральному Собранию все сказал президент: чем дальнобойнее оружие поставят Украине, тем дальше мы будем отодвигать его от границ России."То есть отодвинуть от российских границ украинские боевые системы как минимум на 300 километров – это та самая дальнобойная ракета, которой нам всем грозят. А что это значит? Это значит освободить Харьковскую область, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую. А если ВСУ будут стрелять по этим территориям, значит, освобождать и дальше области одну за другой – до границ с Польшей. Вот и все", – сказал Литовкин.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что заявления о военном захвате Крыма нужны Зеленскому для "пиара, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности". Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и КиеваЗапад больше не может вооружать УкраинуВ минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым

https://crimea.ria.ru/20230225/voennyy-zakhvat-kryma-po-formule-zelenskogo-v-krymu-otvetili-na-zayavleniya-1127190208.html

https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

https://crimea.ria.ru/20230222/doydet-li-poslanie-putina-do-zapadnykh-politikov--mnenie-1127146223.html

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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