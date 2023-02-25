https://crimea.ria.ru/20230225/voennyy-zakhvat-kryma-po-formule-zelenskogo-v-krymu-otvetili-na-zayavleniya-1127190208.html

Военный захват Крыма по формуле Зеленского: в Крыму ответили на заявления

Военный захват Крыма по формуле Зеленского: в Крыму ответили на заявления - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Военный захват Крыма по формуле Зеленского: в Крыму ответили на заявления

Очередное заявление Владимира Зеленского о подготовке Украины к военному захвату Крыма – "пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T11:55

2023-02-25T11:55

2023-02-25T12:23

сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

мнения

украина

владимир зеленский (президент украины)

безопасность

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Очередное заявление Владимира Зеленского о подготовке Украины к военному захвату Крыма – "пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев морально готов к захвату Крыма военным путем, а сейчас готовится "технически": оружием, силами, формируя бригады и наступательные подразделения и обучая их "не только на Украине". Аксенов подчеркнул, что "ежедневные потери ВСУ исчисляются сотнями", но Киеву "все мало крови". При этом представители киевского режима уверены в своей защищенности, рассчитывая, что "им хватит места в салонах покидающих Киев американских самолетов". Глава Крыма отметил, что число тех, кто хочет уже сегодня "рассчитаться с военными преступниками растет с каждым выстрелом ВСУ по мирным людям"."Уверен, надо продолжать "замес" украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям. Ну, а Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов,... не видать как своих ушей", – убежден Аксенов.В прошлом году глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что до конца 2022 года вооруженные силы Украины (ВСУ) "как минимум войдут на территорию полуострова". Теперь же даже менее амбициозных прогнозов от первых лиц на эту тему в украинском информационном пространстве практически нет.Поддержка ЗападаРанее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение киевским режимом ударов по военным объектам в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".Спикер крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь подчеркнул, что подобные разговоры об ударах по Крыму возникают каждый раз, "когда у украинских террористов возникают проблемы". По его мнению, к таким намерениям стоит относиться предельно серьезно, чтобы не оставить ни единого шанса на воплощение. Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления США о поддержке ударов по Крыму в очередной раз показывают фактическое участие Штатов в украинском конфликте, в случае таких попыток ответ России будет сокрушительным.Зампредседателя Госсовета республики Владимир Бобков выразил похожую позицию, заявив, что агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныЗапад больше не может вооружать УкраинуГосдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ

https://crimea.ria.ru/20230224/zelenskiy-ukraina-gotovitsya-k-zakhvatu-kryma-voennym-putem-1127187997.html

https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), безопасность, политика