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Госдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Госдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ
Госдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Госдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с группой американских экспертов заявил, что Вашингтон не желает подталкивать Украину захватывать Крым, однако... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T10:19
2023-02-16T10:19
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новости
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с группой американских экспертов заявил, что Вашингтон не желает подталкивать Украину захватывать Крым, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Киев. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с заявлением главы Госдепа США."Не очень мудрый шаг"По словам собеседников издания, Блинкен в беседе с экспертами заявил, что попытка Украины отвоевать Крым станет "красной линией" для России. Поэтому атака на полуостров может привести к масштабному ответу Москвы.Четыре человека, знакомые с ответом Блинкена, передали слова госсекретаря: США не поощряют Украину активно возвращать Крым, но окончательное решение остается за Киевом. По словам главы Госдепа, основное внимание американская администрация уделяет оказанию помощи Украине в противостоянии российским силам в Донбассе.Издание добавляет, что некоторые официальные лица Пентагона говорят о необходимости оказывать помощь Украине в боях в Донбассе и выражают сомнения в том, что киевский режим способен захватить Крым в ближайшем будущем.Некоторые собеседники газеты также поделились своими впечатлениями от содержания разговора Блинкена с экспертами. Так, по их мнению, госсекретарь не "считает мудрым шагом" в данный момент прикладывать усилия для "возвращения" КрымаУкраина угрожает КрымуРуководители киевского режима неоднократно угрожали нанести удары по объектам в Крыму, требуя от Запада поставок соответствующих видов вооружений. Они по-прежнему утверждают, что "победа" Украины невозможна без захвата Крыма. Представители офиса Зеленского требуют от Запада предоставить самолеты и дальнобойные ракеты, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру ВС России, в том числе на полуострове.Также представители политического и военного руководства Украины неоднократно заявляли, что поставки тяжелых танков M1 Abrams, Leopard 2, Challenger нужны для проведения наступательных операций, в том числе для "захвата" Крыма.На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, украинская сторона намерена потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов.В то же время американские СМИ со ссылкой на источники сообщает, что у Пентагона нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине.Кроме того, в начале февраля высокопоставленные представители Пентагона на секретном брифинге для представителей профильного комитета Палаты представителей заявили, что украинские войска не смогут "отвоевать" Крым у России в ближайшем будущем.Возможный ответ РоссииЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия.Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также выразил уверенность, что ответ России на возможные ракетные удары по Крыму будет беспощадным. При этом такие атаки, по его мнению, могут привести к "тяжелейшему конфликту Россия – НАТО".Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы со стороны Киева, отметил, что чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата регионаПереговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по КрымуШумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами
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сша, украина, крым, энтони блинкен, нато, политика, новости, дмитрий медведев, пентагон
Госдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ

Politico: Блинкен заявил экспертам о нежелании США побуждать Украину к захвату Крыма

10:19 16.02.2023
 
© AP Photo Roman KoksarovГоссекретарь США Энтони Блинкен покидает пресс-конференцию после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге, Латвия. 1 декабря 2021 г.
Госсекретарь США Энтони Блинкен покидает пресс-конференцию после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге, Латвия. 1 декабря 2021 г. - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo Roman Koksarov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с группой американских экспертов заявил, что Вашингтон не желает подталкивать Украину захватывать Крым, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Киев. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с заявлением главы Госдепа США.

"Не очень мудрый шаг"

По словам собеседников издания, Блинкен в беседе с экспертами заявил, что попытка Украины отвоевать Крым станет "красной линией" для России. Поэтому атака на полуостров может привести к масштабному ответу Москвы.
Четыре человека, знакомые с ответом Блинкена, передали слова госсекретаря: США не поощряют Украину активно возвращать Крым, но окончательное решение остается за Киевом. По словам главы Госдепа, основное внимание американская администрация уделяет оказанию помощи Украине в противостоянии российским силам в Донбассе.
Издание добавляет, что некоторые официальные лица Пентагона говорят о необходимости оказывать помощь Украине в боях в Донбассе и выражают сомнения в том, что киевский режим способен захватить Крым в ближайшем будущем.
Некоторые собеседники газеты также поделились своими впечатлениями от содержания разговора Блинкена с экспертами. Так, по их мнению, госсекретарь не "считает мудрым шагом" в данный момент прикладывать усилия для "возвращения" Крыма

Украина угрожает Крыму

Руководители киевского режима неоднократно угрожали нанести удары по объектам в Крыму, требуя от Запада поставок соответствующих видов вооружений. Они по-прежнему утверждают, что "победа" Украины невозможна без захвата Крыма. Представители офиса Зеленского требуют от Запада предоставить самолеты и дальнобойные ракеты, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру ВС России, в том числе на полуострове.
Также представители политического и военного руководства Украины неоднократно заявляли, что поставки тяжелых танков M1 Abrams, Leopard 2, Challenger нужны для проведения наступательных операций, в том числе для "захвата" Крыма.
На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, украинская сторона намерена потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов.
В то же время американские СМИ со ссылкой на источники сообщает, что у Пентагона нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине.
Кроме того, в начале февраля высокопоставленные представители Пентагона на секретном брифинге для представителей профильного комитета Палаты представителей заявили, что украинские войска не смогут "отвоевать" Крым у России в ближайшем будущем.

Возможный ответ России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также выразил уверенность, что ответ России на возможные ракетные удары по Крыму будет беспощадным. При этом такие атаки, по его мнению, могут привести к "тяжелейшему конфликту Россия – НАТО".
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы со стороны Киева, отметил, что чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий.
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