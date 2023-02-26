Хроника Крымской весны: 26 февраля
Крымская весна девять лет назад: провокации меджлиса* под парламентом и первые жертвы
08:01 26.02.2023 (обновлено: 09:24 26.02.2023)
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 26 февраля 2014 года.
- —Утром в Севастополь вернулись российские военные корабли с 11 тысячами десантников. Под Симферополем на военном аэродроме приземлились несколько самолетов с российскими военными.
- —Жители Севастополя, опасаясь захвата горадминистрации проукраинскими активистами, заблокировали все входы в здание.
- —Около 10 утра у здания Верховного Совета Крыма стали собраться активисты русских организаций и члены меджлиса (организации, признанной в РФ экстремистской). Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьера Крыма Анатолия Могилева.
Меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали накапливаться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы — казаки из дружин самообороны. Позже охрана была усилена по требованию лидера партии "Русское единство" Сергея Аксенова.
И он, и несколько других депутатов, пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14 часам на митинг подтянулись прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание и оттеснить от него "оппонентов". Началась давка, стычки между демонстрантами, в толпе разорвалось несколько петард.
Площадка перед зданием оказалась полностью в руках меджлисовцев*, они принялись тут же сжигать выхваченные у соперников крымские и российские флаги.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
1 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
2 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
3 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЛидер крымских татар Рефат Чубаров и лидер общественной организации "Русское Единство", депутат Верховной Рады Автономной республики Крым Сергей Аксенов (слева направо на первом плане) пытаются развести от столкновений участников митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
4 из 7
Лидер крымских татар Рефат Чубаров и лидер общественной организации "Русское Единство", депутат Верховной Рады Автономной республики Крым Сергей Аксенов (слева направо на первом плане) пытаются развести от столкновений участников митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
5 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
6 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции в здании Верховного совета Крыма в Симферополе.
7 из 7
Сотрудники милиции в здании Верховного совета Крыма в Симферополе.
1 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
2 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
3 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
4 из 7
Лидер крымских татар Рефат Чубаров и лидер общественной организации "Русское Единство", депутат Верховной Рады Автономной республики Крым Сергей Аксенов (слева направо на первом плане) пытаются развести от столкновений участников митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
5 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
6 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
7 из 7
Сотрудники милиции в здании Верховного совета Крыма в Симферополе.
Заседание парламента не состоялось. Проникнувшие в здание меджлисовцы* покинули его добровольно. Во время давки погибли двое русских активистов: Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". За медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга.
- —Под усиленную охрану взяты все места размещения воинских частей РФ, в том числе гарнизоны в Гвардейском и Каче.
- —Из недостроенной резиденции украинского президента на мысе Айя грузовиками вывозят имущество и стройматериалы. По требованию севастопольских активистов милиция останавливает разграбление объекта.
- —В ночь с 26 на 27 февраля сотрудники крымского "Беркута" вместе с добровольцами заняли блокпосты на Перекопе, Турецком валу и на Чонгарском перешейке. Это было сделано для пресечения ввоза оружия или ввода вооруженных формирований с украинской территории.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
26 февраля 2019, 10:41"Наше крымское Бородино" – Константинов о митинге 26 февраля 2014 года
Читайте также на РИА Новости Крым: