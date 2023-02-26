https://crimea.ria.ru/20230226/khronika-krymskoy-vesny-26-fevralya-1127186487.html

Хроника Крымской весны: 26 февраля

Хроника Крымской весны: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Хроника Крымской весны: 26 февраля

РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T08:01

2023-02-26T08:01

2023-02-26T09:24

крымская весна: девять лет вместе

крымская весна

крым

сергей аксенов

россия

история

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/18/1127185314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ae0744e928ef43cf24355ddd493631c.jpg

Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 26 февраля 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>И он, и несколько других депутатов, пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14 часам на митинг подтянулись прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание и оттеснить от него "оппонентов". Началась давка, стычки между демонстрантами, в толпе разорвалось несколько петард.Площадка перед зданием оказалась полностью в руках меджлисовцев*, они принялись тут же сжигать выхваченные у соперников крымские и российские флаги.Заседание парламента не состоялось. Проникнувшие в здание меджлисовцы* покинули его добровольно. Во время давки погибли двое русских активистов: Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". За медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Отвертки, палки, гвозди: чем орудовали радикалы 26 февраля 2014 годаАбисов объяснил, почему "Беркут" не работал на митинге 26 февраляВ тот день Украина потеряла Крым - Аксенов о митинге 26 февраля

https://crimea.ria.ru/20190226/1116141415.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, сергей аксенов, россия, история, общество, политика