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Хроника Крымской весны: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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Хроника Крымской весны: 26 февраля
Хроника Крымской весны: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Хроника Крымской весны: 26 февраля
РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T08:01
2023-02-26T09:24
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
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сергей аксенов
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общество
политика
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Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 26 февраля 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны &gt;&gt;И он, и несколько других депутатов, пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14 часам на митинг подтянулись прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание и оттеснить от него "оппонентов". Началась давка, стычки между демонстрантами, в толпе разорвалось несколько петард.Площадка перед зданием оказалась полностью в руках меджлисовцев*, они принялись тут же сжигать выхваченные у соперников крымские и российские флаги.Заседание парламента не состоялось. Проникнувшие в здание меджлисовцы* покинули его добровольно. Во время давки погибли двое русских активистов: Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". За медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Отвертки, палки, гвозди: чем орудовали радикалы 26 февраля 2014 годаАбисов объяснил, почему "Беркут" не работал на митинге 26 февраляВ тот день Украина потеряла Крым - Аксенов о митинге 26 февраля
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Наталья Дремова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, сергей аксенов, россия, история, общество, политика
Хроника Крымской весны: 26 февраля

Крымская весна девять лет назад: провокации меджлиса* под парламентом и первые жертвы

08:01 26.02.2023 (обновлено: 09:24 26.02.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМитинги у здания Верховного совета Крыма
Митинги у здания Верховного совета Крыма - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 26 февраля 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>
  • Утром в Севастополь вернулись российские военные корабли с 11 тысячами десантников. Под Симферополем на военном аэродроме приземлились несколько самолетов с российскими военными.
  • Жители Севастополя, опасаясь захвата горадминистрации проукраинскими активистами, заблокировали все входы в здание.
  • Около 10 утра у здания Верховного Совета Крыма стали собраться активисты русских организаций и члены меджлиса (организации, признанной в РФ экстремистской). Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьера Крыма Анатолия Могилева.

Меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали накапливаться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы — казаки из дружин самообороны. Позже охрана была усилена по требованию лидера партии "Русское единство" Сергея Аксенова.

И он, и несколько других депутатов, пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14 часам на митинг подтянулись прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание и оттеснить от него "оппонентов". Началась давка, стычки между демонстрантами, в толпе разорвалось несколько петард.
Площадка перед зданием оказалась полностью в руках меджлисовцев*, они принялись тут же сжигать выхваченные у соперников крымские и российские флаги.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
Митинги у здания Верховного совета Крыма
1 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
Митинги у здания Верховного совета Крыма
2 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
Митинги у здания Верховного совета Крыма
3 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЛидер крымских татар Рефат Чубаров и лидер общественной организации "Русское Единство", депутат Верховной Рады Автономной республики Крым Сергей Аксенов (слева направо на первом плане) пытаются развести от столкновений участников митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
Митинги у здания Верховного совета Крыма
4 из 7
Лидер крымских татар Рефат Чубаров и лидер общественной организации "Русское Единство", депутат Верховной Рады Автономной республики Крым Сергей Аксенов (слева направо на первом плане) пытаются развести от столкновений участников митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
Митинги у здания Верховного совета Крыма
5 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
Митинги у здания Верховного совета Крыма
6 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции в здании Верховного совета Крыма в Симферополе.
Митинги у здания Верховного совета Крыма
7 из 7
Сотрудники милиции в здании Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
1 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
2 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
3 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
4 из 7
Лидер крымских татар Рефат Чубаров и лидер общественной организации "Русское Единство", депутат Верховной Рады Автономной республики Крым Сергей Аксенов (слева направо на первом плане) пытаются развести от столкновений участников митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
5 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
6 из 7
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
7 из 7
Сотрудники милиции в здании Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Заседание парламента не состоялось. Проникнувшие в здание меджлисовцы* покинули его добровольно. Во время давки погибли двое русских активистов: Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". За медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга.
  • Под усиленную охрану взяты все места размещения воинских частей РФ, в том числе гарнизоны в Гвардейском и Каче.
  • Из недостроенной резиденции украинского президента на мысе Айя грузовиками вывозят имущество и стройматериалы. По требованию севастопольских активистов милиция останавливает разграбление объекта.
  • В ночь с 26 на 27 февраля сотрудники крымского "Беркута" вместе с добровольцами заняли блокпосты на Перекопе, Турецком валу и на Чонгарском перешейке. Это было сделано для пресечения ввоза оружия или ввода вооруженных формирований с украинской территории.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Митинги у здания Верховного совета Крыма - РИА Новости, 1920, 26.02.2019
26 февраля 2019, 10:41
"Наше крымское Бородино" – Константинов о митинге 26 февраля 2014 года
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