https://crimea.ria.ru/20230226/putin-nazval-glavnoe-uslovie-pobedy-rossii-1127206533.html

Путин назвал главное условие победы России

Путин назвал главное условие победы России - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Путин назвал главное условие победы России

Главнейшее условие побед и достижений России состоит в единстве народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T13:52

2023-02-26T13:52

2023-02-26T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Главнейшее условие побед и достижений России состоит в единстве народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.При этом президент подчеркнул стремление Запада разобщить россиян и раздробить Россию:"У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую "семью цивилизованных народов", но только отдельно, каждую часть, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", - продолжил Путин и констатировал, что этим планам Запада Россия осуществиться не позволит.Президент также заявил, что страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима, и в условиях, когда все ведущие страны альянса объявили своей главной целью нанести России стратегическое поражение, РФ должна обеспечивать собственную безопасность. Выступая с посланием Федеральному Собранию российский лидер акцентировал, что западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Однако Россия будет реагировать на эти маневры, потому что речь идет о существовании нашей страны, подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: сегодня весь народ России – защитники ОтечестваПопытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – ШойгуПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ

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владимир путин (политик), россия, политика, нато, в мире, общество, безопасность, новости