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Путин назвал главное условие победы России - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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Путин назвал главное условие победы России
Путин назвал главное условие победы России - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Путин назвал главное условие победы России
Главнейшее условие побед и достижений России состоит в единстве народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T13:52
2023-02-26T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Главнейшее условие побед и достижений России состоит в единстве народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.При этом президент подчеркнул стремление Запада разобщить россиян и раздробить Россию:"У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую "семью цивилизованных народов", но только отдельно, каждую часть, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", - продолжил Путин и констатировал, что этим планам Запада Россия осуществиться не позволит.Президент также заявил, что страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима, и в условиях, когда все ведущие страны альянса объявили своей главной целью нанести России стратегическое поражение, РФ должна обеспечивать собственную безопасность. Выступая с посланием Федеральному Собранию российский лидер акцентировал, что западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Однако Россия будет реагировать на эти маневры, потому что речь идет о существовании нашей страны, подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: сегодня весь народ России – защитники ОтечестваПопытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – ШойгуПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ
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владимир путин (политик), россия, политика, нато, в мире, общество, безопасность, новости
Путин назвал главное условие победы России

Путин: главнейшее условие победы России - единство народа

13:52 26.02.2023 (обновлено: 13:56 26.02.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!"
Президент РФ Владимир Путин посетил митинг-концерт Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Главнейшее условие побед и достижений России состоит в единстве народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един - нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед", — сказал глава государства в эфире телеканала "Россия 1".
При этом президент подчеркнул стремление Запада разобщить россиян и раздробить Россию:
"У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую "семью цивилизованных народов", но только отдельно, каждую часть, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", - продолжил Путин и констатировал, что этим планам Запада Россия осуществиться не позволит.
Президент также заявил, что страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима, и в условиях, когда все ведущие страны альянса объявили своей главной целью нанести России стратегическое поражение, РФ должна обеспечивать собственную безопасность.
Выступая с посланием Федеральному Собранию российский лидер акцентировал, что западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Однако Россия будет реагировать на эти маневры, потому что речь идет о существовании нашей страны, подчеркнул Путин.
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