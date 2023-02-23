https://crimea.ria.ru/20230223/popytki-kollektivnogo-zapada-raschlenit-rossiyu-obrecheny-na-proval--shoygu-1127169917.html

Попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу

Попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу

Вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России, и все попытки коллективного Запада лишить страну независимости... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T18:11

2023-02-23T18:11

2023-02-23T18:11

сергей шойгу

армия и флот

вооруженные силы россии

день защитника отечества

земля в крыму для участников сво

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России, и все попытки коллективного Запада лишить страну независимости обречены на провал. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе торжественного вечера по случаю Дня защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской армии.Шойгу отметил героизм и мужество российских военнослужащих, а также мощь и славу русского оружия, которые всегда были неотъемлемой частью страны. Победы российского солдата навсегда вписаны в историю России, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет, подчеркнул он."Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал", - заявил Шойгу.Отдельные слова благодарности и признательности глава Минобороны адресовал всем, кто сейчас находится на передовой."Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг", - подчеркнул Шойгу.Ранее ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации с Днем защитника Отечества поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот всенародный праздник символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за родную землю и свой народ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в РоссииАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева

https://crimea.ria.ru/20230222/doydet-li-poslanie-putina-do-zapadnykh-politikov--mnenie-1127146223.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии, день защитника отечества, земля в крыму для участников сво, общество, новости