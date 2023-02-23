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Попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу
Попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу
Вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России, и все попытки коллективного Запада лишить страну независимости... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T18:11
2023-02-23T18:11
сергей шойгу
армия и флот
вооруженные силы россии
день защитника отечества
земля в крыму для участников сво
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России, и все попытки коллективного Запада лишить страну независимости обречены на провал. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе торжественного вечера по случаю Дня защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской армии.Шойгу отметил героизм и мужество российских военнослужащих, а также мощь и славу русского оружия, которые всегда были неотъемлемой частью страны. Победы российского солдата навсегда вписаны в историю России, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет, подчеркнул он."Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал", - заявил Шойгу.Отдельные слова благодарности и признательности глава Минобороны адресовал всем, кто сейчас находится на передовой."Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг", - подчеркнул Шойгу.Ранее ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации с Днем защитника Отечества поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот всенародный праздник символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за родную землю и свой народ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в РоссииАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева
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сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии, день защитника отечества, земля в крыму для участников сво, общество, новости
Попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу

Шойгу: попытки Запада расчленить Россию и лишить ее независимости обречены на провал

18:11 23.02.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России, и все попытки коллективного Запада лишить страну независимости обречены на провал. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе торжественного вечера по случаю Дня защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской армии.
"Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне - главная ценность, надежная опора независимости России", - заявил глава военного ведомства.
Шойгу отметил героизм и мужество российских военнослужащих, а также мощь и славу русского оружия, которые всегда были неотъемлемой частью страны. Победы российского солдата навсегда вписаны в историю России, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет, подчеркнул он.
"Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал", - заявил Шойгу.
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Отдельные слова благодарности и признательности глава Минобороны адресовал всем, кто сейчас находится на передовой.
"Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг", - подчеркнул Шойгу.
Ранее ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации с Днем защитника Отечества поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот всенародный праздник символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за родную землю и свой народ.
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