https://crimea.ria.ru/20230222/putin-segodnya-ves-narod-rossii--zaschitniki-otechestva-1127152841.html

Путин: сегодня весь народ России – защитники Отечества

Путин: сегодня весь народ России – защитники Отечества - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Путин: сегодня весь народ России – защитники Отечества

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T16:37

2023-02-22T16:37

2023-02-22T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества."Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые сегодня стоят рядом с нами здесь. Они сражаются мужественно, героически, храбро. Мы гордимся ими и в их честь трижды "ура". Они должны услышать наше приветствие", - сказал президент.Глава государства подчеркнул, что военнослужащих поддерживает вся страна: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспортного сектора и дети, которые пишут письма в поддержку бойцов.Понятия "Родина" и "семья" в сердце россиян - это одно и то же, отметил он."Когда мы вместе – нам нет равных. За единство российского народа! Ура!" — заключил президент России.

https://crimea.ria.ru/20230221/rossiya-na-vas-rasschityvaet-putin-obratilsya-k-zhitelyam-novykh-regionov-1127130570.html

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владимир путин (политик), россия, общество, праздники и памятные даты, москва, новости