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Путин: сегодня весь народ России – защитники Отечества - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Путин: сегодня весь народ России – защитники Отечества
Путин: сегодня весь народ России – защитники Отечества - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Путин: сегодня весь народ России – защитники Отечества
Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T16:37
2023-02-22T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества."Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые сегодня стоят рядом с нами здесь. Они сражаются мужественно, героически, храбро. Мы гордимся ими и в их честь трижды "ура". Они должны услышать наше приветствие", - сказал президент.Глава государства подчеркнул, что военнослужащих поддерживает вся страна: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспортного сектора и дети, которые пишут письма в поддержку бойцов.Понятия "Родина" и "семья" в сердце россиян - это одно и то же, отметил он."Когда мы вместе – нам нет равных. За единство российского народа! Ура!" — заключил президент России.
https://crimea.ria.ru/20230221/rossiya-na-vas-rasschityvaet-putin-obratilsya-k-zhitelyam-novykh-regionov-1127130570.html
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владимир путин (политик), россия, общество, праздники и памятные даты, москва, новости
Путин: сегодня весь народ России – защитники Отечества

Президент Владимир Путин выступил на митинге-концерте ко Дню защитника Отечества

16:37 22.02.2023 (обновлено: 17:16 22.02.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!" в Москве
Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
"Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые сегодня стоят рядом с нами здесь. Они сражаются мужественно, героически, храбро. Мы гордимся ими и в их честь трижды "ура". Они должны услышать наше приветствие", - сказал президент.
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Вчера, 15:25
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Глава государства подчеркнул, что военнослужащих поддерживает вся страна: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспортного сектора и дети, которые пишут письма в поддержку бойцов.
"В этом смысле сегодня при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территорий все – весь наш народ – является защитником отечества. Низкий всем поклон", - подчеркнул Путин.
Понятия "Родина" и "семья" в сердце россиян - это одно и то же, отметил он.
"Когда мы вместе – нам нет равных. За единство российского народа! Ура!" — заключил президент России.
 
Владимир Путин (политик)РоссияОбществоПраздники и памятные датыМоскваНовости
 
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