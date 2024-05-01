https://crimea.ria.ru/20240501/muzhchina-umer-vo-vremya-pervomayskoy-estafety-v-ivanovo-1136975649.html

Мужчина умер во время первомайской эстафеты в Иваново

Мужчина умер во время первомайской эстафеты в Иваново - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Мужчина умер во время первомайской эстафеты в Иваново

В Иваново скончался один из участников первомайской эстафеты, прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, сообщила РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T16:19

2024-05-01T16:19

2024-05-01T16:36

происшествия

россия

новости

1 мая

генеральная прокуратура россии

общество

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1e/1133928308_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_d43cbc772d011f489afbbf97e6f3ccca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Иваново скончался один из участников первомайской эстафеты, прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, сообщила прокуратура региона.Предварительно установлено, что в среду на площади Революции в Иваново один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Иваново, мужчина закончил свой этап эстафеты, который был заключительным, и отошел вместе с друзьями в сквер, где ему стало плохо."Скорая была рядом, сразу подъехала, но уже спасти не смогла", - отметили в мэрии.По словам собеседника, все участники мероприятия предоставляли документы из медицинских учреждений и проходили процедуру регистрации. "Данный участник предоставил все соответствующие разрешения от врачей, что он может принимать участие в забеге", - добавили в администрации.

https://crimea.ria.ru/20230312/pochemu-khodba-poleznee-bega---kardiolog-1127495857.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, новости, 1 мая, генеральная прокуратура россии, общество, спорт