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Мужчина умер во время первомайской эстафеты в Иваново - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Мужчина умер во время первомайской эстафеты в Иваново
Мужчина умер во время первомайской эстафеты в Иваново - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Мужчина умер во время первомайской эстафеты в Иваново
В Иваново скончался один из участников первомайской эстафеты, прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, сообщила РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T16:19
2024-05-01T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Иваново скончался один из участников первомайской эстафеты, прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, сообщила прокуратура региона.Предварительно установлено, что в среду на площади Революции в Иваново один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Иваново, мужчина закончил свой этап эстафеты, который был заключительным, и отошел вместе с друзьями в сквер, где ему стало плохо."Скорая была рядом, сразу подъехала, но уже спасти не смогла", - отметили в мэрии.По словам собеседника, все участники мероприятия предоставляли документы из медицинских учреждений и проходили процедуру регистрации. "Данный участник предоставил все соответствующие разрешения от врачей, что он может принимать участие в забеге", - добавили в администрации.
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происшествия, россия, новости, 1 мая, генеральная прокуратура россии, общество, спорт
Мужчина умер во время первомайской эстафеты в Иваново

Участник первомайской эстафеты скончался в Иваново - прокуратура начала проверку

16:19 01.05.2024 (обновлено: 16:36 01.05.2024)
 
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Иваново скончался один из участников первомайской эстафеты, прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, сообщила прокуратура региона.
"Прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в связи со смертью участника эстафеты", - говорится в Telegram-канале прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что в среду на площади Революции в Иваново один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.
"Прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, в том числе в части обеспечения медицинского сопровождения", - уточнило ведомство.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Иваново, мужчина закончил свой этап эстафеты, который был заключительным, и отошел вместе с друзьями в сквер, где ему стало плохо.
"Скорая была рядом, сразу подъехала, но уже спасти не смогла", - отметили в мэрии.
По словам собеседника, все участники мероприятия предоставляли документы из медицинских учреждений и проходили процедуру регистрации.
"Данный участник предоставил все соответствующие разрешения от врачей, что он может принимать участие в забеге", - добавили в администрации.
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