Рейтинг@Mail.ru
Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240501/artilleriyskaya-strelba-budet-slyshna-v-portu-novorossiyska-1136977049.html
Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска
Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска
Новороссийская военно-морская база проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T19:47
2024-05-01T19:47
новороссийск
учения
беспилотные катера
армия и флот
новости
краснодарский край
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121447563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fc064743abcc9be2c44761e1619d90c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Новороссийская военно-морская база проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города.Отмечается, что в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.
https://crimea.ria.ru/20240424/ucheniya-nato-mogut-sprovotsirovat-voennye-stolknoveniya--zakharova-1136798554.html
новороссийск
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121447563_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_992c06f866c1a36c6a43b762257338e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, учения, беспилотные катера, армия и флот, новости, краснодарский край, кубань
Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска

Учения по отражению БПЛА со стрельбой из артиллерии пройдут в Новороссийске

19:47 01.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Новороссийск
Город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Новороссийская военно-морская база проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города.
"В период с 21.00 до 23.00 02 мая 2024 года запланировано проведение внепланового учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ (Военно-морской базы - ред.) в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.
Учения НАТО
24 апреля, 12:31
Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова
 
НовороссийскУченияБеспилотные катераАрмия и флотНовостиКраснодарский крайКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:18Семья с ребенком попала под поезд на ж/д переезде в Крыму
19:47Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска
19:22Законопроект об иноагентах в Грузии принят во втором чтении
18:48Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия
18:21В Раде хотят обязать украинцев выплачивать долги умерших родственников
17:45В Херсонской области отремонтировали 400 км дорог за год
17:17В Москве ожидается снег и гололедица
16:51В Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – Сальдо
16:19Мужчина умер во время первомайской эстафеты в Иваново
15:50В Севастополе возобновили движение паромов
15:38На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причина
14:59СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в "работе на Россию"
14:29Выросло число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае
14:15Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут
14:03Армия России продолжает наступать: ВСУ потеряли 970 боевиков за сутки
13:48Эксперт из Финляндии назвал госпереворотом вступление страны в НАТО
13:22Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"
13:03Умер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума"
12:51Как выбрать правильный кулич к Пасхе
12:31СБУ проводит облавы в центре Киева
Лента новостейМолния