https://crimea.ria.ru/20240501/artilleriyskaya-strelba-budet-slyshna-v-portu-novorossiyska-1136977049.html
Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска
Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска
Новороссийская военно-морская база проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T19:47
2024-05-01T19:47
2024-05-01T19:47
новороссийск
учения
беспилотные катера
армия и флот
новости
краснодарский край
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121447563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fc064743abcc9be2c44761e1619d90c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Новороссийская военно-морская база проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города.Отмечается, что в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.
https://crimea.ria.ru/20240424/ucheniya-nato-mogut-sprovotsirovat-voennye-stolknoveniya--zakharova-1136798554.html
новороссийск
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121447563_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_992c06f866c1a36c6a43b762257338e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, учения, беспилотные катера, армия и флот, новости, краснодарский край, кубань
Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска
Учения по отражению БПЛА со стрельбой из артиллерии пройдут в Новороссийске