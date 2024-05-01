https://crimea.ria.ru/20240501/artilleriyskaya-strelba-budet-slyshna-v-portu-novorossiyska-1136977049.html

Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска

Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска

Новороссийская военно-морская база проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T19:47

2024-05-01T19:47

2024-05-01T19:47

новороссийск

учения

беспилотные катера

армия и флот

новости

краснодарский край

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Новороссийская военно-морская база проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города.Отмечается, что в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.

https://crimea.ria.ru/20240424/ucheniya-nato-mogut-sprovotsirovat-voennye-stolknoveniya--zakharova-1136798554.html

новороссийск

краснодарский край

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2024

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новороссийск, учения, беспилотные катера, армия и флот, новости, краснодарский край, кубань