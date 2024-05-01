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Законопроект об иноагентах в Грузии принят во втором чтении

Законопроект об иноагентах в Грузии принят во втором чтении - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Законопроект об иноагентах в Грузии принят во втором чтении

Парламент Грузии большинством голосов в среду принял законопроект об иноагентах во втором чтении, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T19:22

2024-05-01T19:22

2024-05-01T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Парламент Грузии большинством голосов в среду принял законопроект об иноагентах во втором чтении, сообщает РИА Новости."За" проголосовали 83 депутата, "против" – 23. Голосование проходило на фоне митинга, организованного противниками законопроекта.В третьем, окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть через две недели.Законопроект об иноагентах, внесенный на рассмотрение парламента еще в феврале 2023 года, предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение. В реестр должны попасть юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Такие субъекты обязаны зарегистрироваться в минюсте как агенты иностранного влияния и предоставлять ежегодную финансовую декларацию. За нарушение им грозит штраф.Против принятия законопроекта выступает оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США.С 17 апреля, когда законопроект приняли в первом чтении, у стен парламента Грузии систематически проводятся митинги представителей неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах.Очередные столкновения протестующих с полицией состоялись 30 апреля. Правоохранители применили перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели. Митингующие бросали в сторону правоохранителей различные тяжелые предметы, камни и бутылки. В результате шестеро сотрудников МВД получили различные серьезные травмы.Силовики задержали более 60 участников беспорядков по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции.

https://crimea.ria.ru/20240418/chto-skryvayut-za-soboy-protesty-v-gruzii-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-1136650879.html

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грузия, иноагенты, политика, закон и право, новости, в мире