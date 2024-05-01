https://crimea.ria.ru/20240501/besporyadki-v-tbilisi-siloviki-zaderzhali-bolee-60-protestuyuschikh-1136967756.html

Беспорядки в Тбилиси: силовики задержали более 60 протестующих

Беспорядки в Тбилиси: силовики задержали более 60 протестующих - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Беспорядки в Тбилиси: силовики задержали более 60 протестующих

Грузинские правоохранители задержали в центре Тбилиси 63 участников акции протеста против закона об иноагентах, сообщил замглавы МВД страны Александр... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T10:21

2024-05-01T10:21

2024-05-01T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Грузинские правоохранители задержали в центре Тбилиси 63 участников акции протеста против закона об иноагентах, сообщил замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе."Сотрудники МВД задержали 63 человек по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции на митинге на проспекте Руставели",- цитирует РИА Новости замминистра.По словам Дарахвелидзе, в ходе беспорядков пострадали шестеро правоохранителей.Замминистра добавил, что "акция полностью приняла насильственный характер", что ясно увидела общественность.Вечером 30 апреля у стен парламента Грузии начался митинг представителей неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах. Данный документ депутаты приняли в первом чтении 17 апреля. Правоохранители в ходе стычек с протестующими применили перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели. Силовикам удалось оттеснить митингующих и полностью окружить здание парламента.Депутаты не успели до конца рассмотреть во втором чтении законопроект об иноагентах. Принято решение продолжить обсуждение 1 мая.Законопроект об иноагентах, внесенный на рассмотрение парламента еще в феврале 2023 года, предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение. В реестр должны попасть юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Такие субъекты обязаны зарегистрироваться в минюсте как агенты иностранного влияния и предоставлять ежегодную финансовую декларацию. За нарушение им грозит штраф.Против принятия законопроекта выступает оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США.

https://crimea.ria.ru/20240418/chto-skryvayut-za-soboy-protesty-v-gruzii-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-1136650879.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, в мире, новости, общество, акции протеста в грузии