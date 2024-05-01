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В Москве ожидается снег и гололедица - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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В Москве ожидается снег и гололедица
В Москве ожидается снег и гололедица - РИА Новости Крым, 01.05.2024
В Москве ожидается снег и гололедица
В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T17:17
2024-05-01T17:28
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
москва
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что во вторник тоже не обойдется без небольших предутренних заморозков. Днем ожидаются незначительные локальные осадки. Температура поднимется не выше плюс 5-10 градусов.
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, москва, новости, общество
В Москве ожидается снег и гололедица

В понедельник в московском регионе возможен снег, а на дороге гололедица - синоптик

17:17 01.05.2024 (обновлено: 17:28 01.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник за холодным фронтом местами пройдут небольшие скоротечные осадки в разном агрегатном состоянии - в небе даже кое-где могут появиться символические белые "мухи". Ночная температура уйдет в слабый "минус", а значит, на дорогах может появиться гололедица, после полудня всего плюс 7-9 градусов", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что во вторник тоже не обойдется без небольших предутренних заморозков. Днем ожидаются незначительные локальные осадки. Температура поднимется не выше плюс 5-10 градусов.
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Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаМоскваНовостиОбщество
 
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