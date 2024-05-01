https://crimea.ria.ru/20240501/v-moskve-ozhidaetsya-sneg-i-gololeditsa-1136976208.html
В Москве ожидается снег и гололедица
В Москве ожидается снег и гололедица - РИА Новости Крым, 01.05.2024
В Москве ожидается снег и гололедица
В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T17:17
2024-05-01T17:17
2024-05-01T17:28
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
москва
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134142069_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c53dcf46b6998cbbecd0a612311f71d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что во вторник тоже не обойдется без небольших предутренних заморозков. Днем ожидаются незначительные локальные осадки. Температура поднимется не выше плюс 5-10 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240501/novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1136968218.html
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134142069_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b8d1ed543fcd7dad5747601eb18fe21b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, москва, новости, общество
В Москве ожидается снег и гололедица
В понедельник в московском регионе возможен снег, а на дороге гололедица - синоптик
17:17 01.05.2024 (обновлено: 17:28 01.05.2024)