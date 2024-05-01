https://crimea.ria.ru/20240501/v-moskve-ozhidaetsya-sneg-i-gololeditsa-1136976208.html

В Москве ожидается снег и гололедица

В Москве ожидается снег и гололедица - РИА Новости Крым, 01.05.2024

В Москве ожидается снег и гололедица

В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T17:17

2024-05-01T17:17

2024-05-01T17:28

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

москва

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что во вторник тоже не обойдется без небольших предутренних заморозков. Днем ожидаются незначительные локальные осадки. Температура поднимется не выше плюс 5-10 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240501/novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1136968218.html

москва

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2024

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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, москва, новости, общество