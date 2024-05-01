https://crimea.ria.ru/20240501/glavnoe-za-den-1-maya-1136978056.html
Главное за день: 1 мая
Главное за день: 1 мая - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Главное за день: 1 мая
Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники. В Китае обрушилась скоростная автомагистраль: погибли 19 человек. В Москве открыли выставку трофейной... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T21:55
2024-05-01T21:55
2024-05-01T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники. В Китае обрушилась скоростная автомагистраль: погибли 19 человек. В Москве открыли выставку трофейной натовской техники из зоны СВО. СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ Луку в разжигании религиозной ненависти. В Тбилиси задержали более 60 участников беспорядков у стен парламента.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поручения Сергея ШойгуМинистр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта военной техники, а также увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения. По словам руководителя ведомства, это необходимо для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск.Шойгу также обратил внимание на необходимость повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения.По его словам, заключены госконтракты с промышленными предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и техники.Он также обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции.Катастрофа в Китае19 человек погибли и 30 пострадали в результате обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.Длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь – около 184 квадратных метров.После аварии в провинции Гуандун был создан штаб аварийно-спасательных служб, в спасательных операциях на месте принимают участие более 500 человек из команд общественной безопасности, экстренных служб, пожарных, медицинских, транспортных и горноспасательных служб.Выставка трофейной техники в МосквеПарке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных бойцами Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.На выставке размещены более 30 единиц трофейной техники. Среди представленных образцов – американский танк M1 Abrams, немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, британские бронеавтомобили AT105 Sakson и Husky TSV, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, французский колесный танк AMX-10RC, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец", бронеавтомобили производства Австралии, Финляндии и ЮАР.Кроме того, на выставке представлено стрелковое и инженерное вооружение армий стран-членов НАТО, а также беспилотники, средства связи и снаряжение ВСУ.Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты сопровождаются информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими.Обвинения СБУ против митрополита канонической УПЦ ЛукиВ среду сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в доме митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки. Священнику предъявили обвинение в "разжигании религиозной ненависти в пользу России".По материалам следствия, митрополит якобы "публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий".Украинские спецслужбы обвиняют священнослужителя в размещении "провокационных сообщений" в личном Telegram-канале и "расшатывании общественно-политической обстановки во фронтовом регионе в пользу России".Решается вопрос об избрании митрополиту Луке меры пресечения. Ему грозит тюремное заключение.Акции протеста в ТбилисиВ среду МВД Грузии сообщило о задержании 63 участников беспорядков, организованных накануне противниками принятия парламентом страны закона об иноагентах. Так, 30 апреля произошли очередные столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели. Митингующие бросали в сторону правоохранителей различные тяжелые предметы, камни и бутылки. В результате шестеро сотрудников МВД получили различные серьезные травмы.Силовики задержали 63 участников беспорядков по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции.1 мая депутаты приняли закон об иноагентах во втором чтении. В третьем, окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть через две недели.
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главное за день, тбилиси, грузия, китай, украина, россия, новости, сергей шойгу, министерство обороны рф, украинская православная церковь (упц)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники. В Китае обрушилась скоростная автомагистраль: погибли 19 человек. В Москве открыли выставку трофейной натовской техники из зоны СВО. СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ Луку в разжигании религиозной ненависти. В Тбилиси задержали более 60 участников беспорядков у стен парламента.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Поручения Сергея Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта военной техники
, а также увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения. По словам руководителя ведомства, это необходимо для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск.
Шойгу также обратил внимание на необходимость повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения.
По его словам, заключены госконтракты с промышленными предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и техники.
Он также обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции.
Катастрофа в Китае
19 человек погибли и 30 пострадали в результате обрушения скоростной автомагистрали
на юге Китая, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.
Длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь – около 184 квадратных метров.
После аварии в провинции Гуандун был создан штаб аварийно-спасательных служб, в спасательных операциях на месте принимают участие более 500 человек из команд общественной безопасности, экстренных служб, пожарных, медицинских, транспортных и горноспасательных служб.
Выставка трофейной техники в Москве
Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка образцов трофейного вооружения и военной техники
, захваченных бойцами Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.
На выставке размещены более 30 единиц трофейной техники. Среди представленных образцов – американский танк M1 Abrams, немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, британские бронеавтомобили AT105 Sakson и Husky TSV, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, французский колесный танк AMX-10RC, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец", бронеавтомобили производства Австралии, Финляндии и ЮАР.
Кроме того, на выставке представлено стрелковое и инженерное вооружение армий стран-членов НАТО, а также беспилотники, средства связи и снаряжение ВСУ.
Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты сопровождаются информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими.
Обвинения СБУ против митрополита канонической УПЦ Луки
В среду сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в доме митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки. Священнику предъявили обвинение
в "разжигании религиозной ненависти в пользу России".
По материалам следствия, митрополит якобы "публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий".
Украинские спецслужбы обвиняют священнослужителя в размещении "провокационных сообщений" в личном Telegram-канале и "расшатывании общественно-политической обстановки во фронтовом регионе в пользу России".
Решается вопрос об избрании митрополиту Луке меры пресечения. Ему грозит тюремное заключение.
Акции протеста в Тбилиси
В среду МВД Грузии сообщило о задержании 63 участников беспорядков
, организованных накануне противниками принятия парламентом страны закона об иноагентах. Так, 30 апреля произошли очередные столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели. Митингующие бросали в сторону правоохранителей различные тяжелые предметы, камни и бутылки. В результате шестеро сотрудников МВД получили различные серьезные травмы.
Силовики задержали 63 участников беспорядков по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции.
1 мая депутаты приняли закон об иноагентах
во втором чтении. В третьем, окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть через две недели.