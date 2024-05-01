Abrams и Bradley: в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО
На выставку трофейной техники в Москве доставили американский танк M1 Abrams
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных бойцами Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции. Как сообщает Минобороны России, на выставку, в частности, доставили захваченный на Авдеевском направлении американский танк M1 Abrams.
"На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники МО РФ у музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США. Оба образца были захвачены российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
Основным предназначением машины M1150, также выполненной на базе танка M1 Abrams, является проделывание проходов в минных полях, уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, на выставке размещены более 30 единиц трофейной техники. В их числе немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, британские бронеавтомобили AT105 Sakson и Husky TSV, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, французский колесный танк AMX-10RC, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец", бронеавтомобили производства Австралии, Финляндии и ЮАР.
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
1 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
2 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
3 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
4 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
5 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
6 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
7 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
8 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
1 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
2 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
3 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
4 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
5 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
6 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
7 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
8 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
Кроме того, на выставке представлено стрелковое и инженерное вооружение армий стран-членов НАТО, а также беспилотники, средства связи и снаряжение ВСУ.
Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты сопровождаются информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что выставка на Поклонной горе, где представлены трофейные виды вооружений, вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".
Читайте также на РИА Новости Крым: