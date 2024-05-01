https://crimea.ria.ru/20240501/abrams-i-bradley-v-moskve-otkrylas-vystavka-trofeynoy-tekhniki-nato-1136968898.html

Abrams и Bradley: в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО

Abrams и Bradley: в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Abrams и Bradley: в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных бойцами Вооруженных сил РФ в ходе... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T11:14

2024-05-01T11:14

2024-05-01T11:14

танки abrams

bradley

министерство обороны рф

москва

поставки западного оружия украине

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных бойцами Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции. Как сообщает Минобороны России, на выставку, в частности, доставили захваченный на Авдеевском направлении американский танк M1 Abrams.Основным предназначением машины M1150, также выполненной на базе танка M1 Abrams, является проделывание проходов в минных полях, уточнили в ведомстве.По данным Минобороны, на выставке размещены более 30 единиц трофейной техники. В их числе немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, британские бронеавтомобили AT105 Sakson и Husky TSV, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, французский колесный танк AMX-10RC, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец", бронеавтомобили производства Австралии, Финляндии и ЮАР.Кроме того, на выставке представлено стрелковое и инженерное вооружение армий стран-членов НАТО, а также беспилотники, средства связи и снаряжение ВСУ.Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты сопровождаются информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что выставка на Поклонной горе, где представлены трофейные виды вооружений, вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".Читайте также на РИА Новости Крым:Первый танк Abrams эвакуирован с линии фронтаЗапад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генералТрофейный танк Leopard и БМП Marder выставлены на Поклонной горе в Москве

https://crimea.ria.ru/20240304/khorosho-goryat-skolko-abrams-i-bradley-unichtozheno-v-zone-svo-za-sutki-1135398666.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танки abrams, bradley, министерство обороны рф, москва, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, новости