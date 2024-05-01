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Abrams и Bradley: в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Abrams и Bradley: в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО
Abrams и Bradley: в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Abrams и Bradley: в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО
В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных бойцами Вооруженных сил РФ в ходе... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T11:14
2024-05-01T11:14
танки abrams
bradley
министерство обороны рф
москва
поставки западного оружия украине
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных бойцами Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции. Как сообщает Минобороны России, на выставку, в частности, доставили захваченный на Авдеевском направлении американский танк M1 Abrams.Основным предназначением машины M1150, также выполненной на базе танка M1 Abrams, является проделывание проходов в минных полях, уточнили в ведомстве.По данным Минобороны, на выставке размещены более 30 единиц трофейной техники. В их числе немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, британские бронеавтомобили AT105 Sakson и Husky TSV, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, французский колесный танк AMX-10RC, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец", бронеавтомобили производства Австралии, Финляндии и ЮАР.Кроме того, на выставке представлено стрелковое и инженерное вооружение армий стран-членов НАТО, а также беспилотники, средства связи и снаряжение ВСУ.Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты сопровождаются информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что выставка на Поклонной горе, где представлены трофейные виды вооружений, вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".Читайте также на РИА Новости Крым:Первый танк Abrams эвакуирован с линии фронтаЗапад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генералТрофейный танк Leopard и БМП Marder выставлены на Поклонной горе в Москве
https://crimea.ria.ru/20240304/khorosho-goryat-skolko-abrams-i-bradley-unichtozheno-v-zone-svo-za-sutki-1135398666.html
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РИА Новости Крым
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танки abrams, bradley, министерство обороны рф, москва, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, новости
Abrams и Bradley: в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО

На выставку трофейной техники в Москве доставили американский танк M1 Abrams

11:14 01.05.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных бойцами Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции. Как сообщает Минобороны России, на выставку, в частности, доставили захваченный на Авдеевском направлении американский танк M1 Abrams.
"На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники МО РФ у музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США. Оба образца были захвачены российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
Основным предназначением машины M1150, также выполненной на базе танка M1 Abrams, является проделывание проходов в минных полях, уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, на выставке размещены более 30 единиц трофейной техники. В их числе немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, британские бронеавтомобили AT105 Sakson и Husky TSV, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, французский колесный танк AMX-10RC, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец", бронеавтомобили производства Австралии, Финляндии и ЮАР.
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
1 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
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Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
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Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
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Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
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Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
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Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
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Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФВыставка трофейной техники НАТО в Москве
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
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Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
3 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
4 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
5 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
6 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
7 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
8 из 8
Выставка трофейной техники НАТО в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
Кроме того, на выставке представлено стрелковое и инженерное вооружение армий стран-членов НАТО, а также беспилотники, средства связи и снаряжение ВСУ.
Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты сопровождаются информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что выставка на Поклонной горе, где представлены трофейные виды вооружений, вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".
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