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Трофейный танк Leopard и БМП Marder выставлены на Поклонной горе в Москве - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Трофейный танк Leopard и БМП Marder выставлены на Поклонной горе в Москве
Трофейный танк Leopard и БМП Marder выставлены на Поклонной горе в Москве - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Трофейный танк Leopard и БМП Marder выставлены на Поклонной горе в Москве
Трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder, украинские Т-72 и БТР-80 представлены на выставке на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder, украинские Т-72 и БТР-80 представлены на выставке на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО, откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится один месяц.Сейчас за ограждениями можно разглядеть немецкую боевую машину пехоты Marder и немецкий танк Leopard. На обеих машинах немецкий флаг.Кроме того, на выставке можно будет увидеть технику Киева - Т-72 и БТР-80.В экспозиции также будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Помимо упомянутых Leopard и Marder, гости смогут ознакомиться с американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.Немецкий танк Leopard 2 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с Авдеевского направления в середине апреля. БМП Marder эвакуировали из-под Авдеевки в конце марта.Ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что выставка на Поклонной горе, где представлены трофейные виды вооружений, вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперацииУдар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие LeopardВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
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москва, общество, новости сво, всу (вооруженные силы украины), нато, россия, выставка, новости
Трофейный танк Leopard и БМП Marder выставлены на Поклонной горе в Москве

Трофейные немецкие Leopard и Marder выставлены на Поклонной горе в Москве

08:15 28.04.2024 (обновлено: 08:50 28.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder, украинские Т-72 и БТР-80 представлены на выставке на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО, откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится один месяц.
Сейчас за ограждениями можно разглядеть немецкую боевую машину пехоты Marder и немецкий танк Leopard. На обеих машинах немецкий флаг.
Кроме того, на выставке можно будет увидеть технику Киева - Т-72 и БТР-80.
В экспозиции также будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Помимо упомянутых Leopard и Marder, гости смогут ознакомиться с американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.
Немецкий танк Leopard 2 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с Авдеевского направления в середине апреля. БМП Marder эвакуировали из-под Авдеевки в конце марта.
Ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что выставка на Поклонной горе, где представлены трофейные виды вооружений, вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".
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