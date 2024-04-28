https://crimea.ria.ru/20240428/trofeynyy-tank-leopard-i-bmp-marder-vystavleny-na-poklonnoe-gore-v-moskve-1136928182.html

Трофейный танк Leopard и БМП Marder выставлены на Поклонной горе в Москве

Трофейный танк Leopard и БМП Marder выставлены на Поклонной горе в Москве - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Трофейный танк Leopard и БМП Marder выставлены на Поклонной горе в Москве

Трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder, украинские Т-72 и БТР-80 представлены на выставке на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T08:15

2024-04-28T08:15

2024-04-28T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder, украинские Т-72 и БТР-80 представлены на выставке на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО, откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится один месяц.Сейчас за ограждениями можно разглядеть немецкую боевую машину пехоты Marder и немецкий танк Leopard. На обеих машинах немецкий флаг.Кроме того, на выставке можно будет увидеть технику Киева - Т-72 и БТР-80.В экспозиции также будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Помимо упомянутых Leopard и Marder, гости смогут ознакомиться с американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.Немецкий танк Leopard 2 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с Авдеевского направления в середине апреля. БМП Marder эвакуировали из-под Авдеевки в конце марта.Ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что выставка на Поклонной горе, где представлены трофейные виды вооружений, вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперацииУдар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие LeopardВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество, новости сво, всу (вооруженные силы украины), нато, россия, выставка, новости