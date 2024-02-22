https://crimea.ria.ru/20240222/esche-odin-amerikanskiy-patriot-unichtozhen-v-zone-spetsoperatsii-1135152697.html

Еще один американский "Patriot" уничтожен в зоне спецоперации

Еще один американский "Patriot" уничтожен в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Еще один американский "Patriot" уничтожен в зоне спецоперации

Российские войска в зоне спецоперации уничтожили американскую систему ПВО "Patriot". Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T14:22

2024-02-22T14:22

2024-02-22T14:24

новости сво

patriot (зенитный ракетный комплекс)

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

воздушно-космический силы (вкс)

авиация

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне спецоперации уничтожили американскую систему ПВО "Patriot". Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.Кроме того, российскими средствами ПВО за прошедшие сутки была сбита переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.В небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областей было уничтожено 95 украинских беспилотников.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиковВ зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, patriot (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), авиация, потери всу