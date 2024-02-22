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Еще один американский "Patriot" уничтожен в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Еще один американский "Patriot" уничтожен в зоне спецоперации
Еще один американский "Patriot" уничтожен в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Еще один американский "Patriot" уничтожен в зоне спецоперации
Российские войска в зоне спецоперации уничтожили американскую систему ПВО "Patriot". Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T14:22
2024-02-22T14:24
новости сво
patriot (зенитный ракетный комплекс)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
авиация
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне спецоперации уничтожили американскую систему ПВО "Patriot". Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.Кроме того, российскими средствами ПВО за прошедшие сутки была сбита переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.В небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областей было уничтожено 95 украинских беспилотников.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиковВ зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции
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РИА Новости Крым
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новости сво, patriot (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), авиация, потери всу
Еще один американский "Patriot" уничтожен в зоне спецоперации

Система ПВО "Patriot" уничтожена в зоне спецоперации

14:22 22.02.2024 (обновлено: 14:24 22.02.2024)
 
© Фото: DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне спецоперации уничтожили американскую систему ПВО "Patriot". Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США, а также живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах", – сказано в сообщении.
Кроме того, российскими средствами ПВО за прошедшие сутки была сбита переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.
В небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областей было уничтожено 95 украинских беспилотников.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю.
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Новости СВОPatriot (зенитный ракетный комплекс)Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)АвиацияПотери ВСУ
 
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