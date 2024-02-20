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Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ
Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ
Российские военные отразили пять контратак противника в районе Синьковки Харьковской области и Шевченко Запорожской области. Противник потерял еще более 350... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T15:39
2024-02-20T16:05
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские военные отразили пять контратак противника в районе Синьковки Харьковской области и Шевченко Запорожской области. Противник потерял еще более 350 боевиков и тяжелую технику, в том числе самоходку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две американские артиллерийские системы М777, гаубицу FH-70 производства Великобритании и самоходку М109 Paladin. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки противника в районе Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 боевиков и два пикапа."В ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходка Panzerhaubitze 2000 производства Германии, три самоходки "Гвоздика" и орудие М119 производства США", – сказано в сообщении.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе Луговского Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы 58-й мехбригады ВСУ в районе Шевченко Запорожской области. Потери противника составили до 190 боевиков, танк и четыре автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии нанесли комплексное огневое поражение подразделениям 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенных пунктов Работино, Орехов и Вербовое Запорожской области.На данном направлении противник потерял до 120 боевиков, три пикапа, артиллерийскую система М777 производства США, самоходку М109 Paladin производства США, САУ "Гвоздика" и гаубицу "Д-30".Общие потери ВСУ с учетом Донецкого и Авдеевского направлений за сутки составили 1175 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области сбит украинский Миг-29В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из ФранцииАрмия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, инфографика
Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ

Армия России уничтожила 1175 украинских боевиков за сутки – Минобороны

15:39 20.02.2024 (обновлено: 16:05 20.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские военные отразили пять контратак противника в районе Синьковки Харьковской области и Шевченко Запорожской области. Противник потерял еще более 350 боевиков и тяжелую технику, в том числе самоходку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две американские артиллерийские системы М777, гаубицу FH-70 производства Великобритании и самоходку М109 Paladin. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки противника в районе Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 боевиков и два пикапа.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходка Panzerhaubitze 2000 производства Германии, три самоходки "Гвоздика" и орудие М119 производства США", – сказано в сообщении.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе Луговского Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы 58-й мехбригады ВСУ в районе Шевченко Запорожской области. Потери противника составили до 190 боевиков, танк и четыре автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии нанесли комплексное огневое поражение подразделениям 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенных пунктов Работино, Орехов и Вербовое Запорожской области.
На данном направлении противник потерял до 120 боевиков, три пикапа, артиллерийскую система М777 производства США, самоходку М109 Paladin производства США, САУ "Гвоздика" и гаубицу "Д-30".
Общие потери ВСУ с учетом Донецкого и Авдеевского направлений за сутки составили 1175 боевиков.
Сводка Минобороны за 20 февраля 2024
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