https://crimea.ria.ru/20240220/goryat-zapadnye-panzerhaubitze-paladin-i-m777-otrazheny-5-kontratak-vsu-1135095351.html

Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ

Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ

Российские военные отразили пять контратак противника в районе Синьковки Харьковской области и Шевченко Запорожской области. Противник потерял еще более 350... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T15:39

2024-02-20T15:39

2024-02-20T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские военные отразили пять контратак противника в районе Синьковки Харьковской области и Шевченко Запорожской области. Противник потерял еще более 350 боевиков и тяжелую технику, в том числе самоходку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две американские артиллерийские системы М777, гаубицу FH-70 производства Великобритании и самоходку М109 Paladin. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки противника в районе Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 боевиков и два пикапа."В ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходка Panzerhaubitze 2000 производства Германии, три самоходки "Гвоздика" и орудие М119 производства США", – сказано в сообщении.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе Луговского Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы 58-й мехбригады ВСУ в районе Шевченко Запорожской области. Потери противника составили до 190 боевиков, танк и четыре автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии нанесли комплексное огневое поражение подразделениям 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенных пунктов Работино, Орехов и Вербовое Запорожской области.На данном направлении противник потерял до 120 боевиков, три пикапа, артиллерийскую система М777 производства США, самоходку М109 Paladin производства США, САУ "Гвоздика" и гаубицу "Д-30".Общие потери ВСУ с учетом Донецкого и Авдеевского направлений за сутки составили 1175 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области сбит украинский Миг-29В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из ФранцииАрмия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления

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луганская народная республика (лнр)

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