Рейтинг@Mail.ru
Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240219/armiya-rossii-otbila-20-atak-vsu-za-sutki-napravleniya-1135056050.html
Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления
Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления
Двадцать вражеских атак отбили российские военные на четырех основных направлениях фронта за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-службе оборонного ведомства... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T16:19
2024-02-19T16:19
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131700915_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc90d4a0513cec5e1b46163de9d64a99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Двадцать вражеских атак отбили российские военные на четырех основных направлениях фронта за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-службе оборонного ведомства России."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке.Кроме того, на Авдеевском направлении Армия России отбила за сутки девять вражеских атак возле населенных пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР.На Донецком направлении российские бойцы отразили четыре украинские атаки возле Ленинского.Также на Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области.В понедельник утром сообщалось, что британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, который направлялся на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, был перехвачен сотрудниками ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе ДНР.Накануне в районе села Желанное ДНР уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Кроме того, ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим.Потери противника за прошедшие сутки в зоне СВО составили больше 800 человек, шесть танков и несколько десятков единиц другой боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасовВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиковСтрана-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
https://crimea.ria.ru/20240219/rossiyskie-voennye-osvobodili-koksokhimicheskiy-zavod-v-avdeevke-1135041951.html
новые регионы россии
купянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131700915_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_45d4190cd97a6698ef7afec895a9c2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления

Минобороны: ВС РФ отбили 20 атак ВСУ за сутки на четырех направлениях

16:19 19.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПозиции артиллерийского подразделения ВС РФ
Позиции артиллерийского подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Двадцать вражеских атак отбили российские военные на четырех основных направлениях фронта за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-службе оборонного ведомства России.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке.
Кроме того, на Авдеевском направлении Армия России отбила за сутки девять вражеских атак возле населенных пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР.
На Донецком направлении российские бойцы отразили четыре украинские атаки возле Ленинского.
Также на Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области.
В понедельник утром сообщалось, что британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, который направлялся на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, был перехвачен сотрудниками ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе ДНР.
Накануне в районе села Желанное ДНР уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Кроме того, ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим.
Потери противника за прошедшие сутки в зоне СВО составили больше 800 человек, шесть танков и несколько десятков единиц другой боевой техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов
ВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков
Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
Вид на город Авдеевка. - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
07:46
Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииКупянскВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ
16:54Больше тысячи человек потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки
16:31В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек
16:23В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции
16:19Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления
16:09На Крымском мосту снова очередь: сколько ждать проезда
15:55Пожар в Алуште локализован
15:38Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году
15:31Движение по Крымскому мосту открыто
15:24Карты банка "Тинькофф" будут доступны в Симферополе и Севастополе
15:15Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет
15:10Несколько частных домов горят в Алуште
14:59Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе
14:26Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения
14:15ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человека
14:05Разделительные линии с Россией в Европе: эксперт оценил слова Писториуса
13:30Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробности
13:24Более 200 машин стоят в пробке перед Крымским мостом
13:19В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму
13:01Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике Ласпи
Лента новостейМолния