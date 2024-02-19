https://crimea.ria.ru/20240219/armiya-rossii-otbila-20-atak-vsu-za-sutki-napravleniya-1135056050.html

Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления

Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления

Двадцать вражеских атак отбили российские военные на четырех основных направлениях фронта за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-службе оборонного ведомства... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T16:19

2024-02-19T16:19

2024-02-19T16:19

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

купянск

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Двадцать вражеских атак отбили российские военные на четырех основных направлениях фронта за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-службе оборонного ведомства России."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке.Кроме того, на Авдеевском направлении Армия России отбила за сутки девять вражеских атак возле населенных пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР.На Донецком направлении российские бойцы отразили четыре украинские атаки возле Ленинского.Также на Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области.В понедельник утром сообщалось, что британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, который направлялся на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, был перехвачен сотрудниками ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе ДНР.Накануне в районе села Желанное ДНР уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Кроме того, ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим.Потери противника за прошедшие сутки в зоне СВО составили больше 800 человек, шесть танков и несколько десятков единиц другой боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасовВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиковСтрана-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе

https://crimea.ria.ru/20240219/rossiyskie-voennye-osvobodili-koksokhimicheskiy-zavod-v-avdeevke-1135041951.html

новые регионы россии

купянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу